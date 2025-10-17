Με τον τραπεζικό στο -3%, το χρηματιστήριο Αθηνών δεν είχε και πολλά περιθώρια να διακόψει το πενθήμερο, πλέον, πτωτικό σερί του, το οποίο το έφερε ακόμη και στα χαμηλά τριμήνου, αν και στο κλείσιμο η εικόνα βελτιώθηκε.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,30% στις 1.987,52 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 1.948,59 μονάδων (-3,24%) και 1.990,37 μονάδων (-1,16%). Ο τζίρος ανήλθε στα 444,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 74,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,2 εκατ. τεμάχια αξίας 45,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,47% στις 5.013,74 μονάδες, ενώ στο -0,35% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.766,56 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 3% στις 2.268,61 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο γενικός δείκτης έχασε 5,81%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 6,11%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν απώλειες 7,94%.

Χαμηλό βαρομετρικό

Από τον Νοέμβριο του 2024 είχε να καταγράψει η Ελληνική Αγορά πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities. Το φλερτ με τα φετινά υψηλά είχε άδοξο τέλος, καθώς η πτώση του Γενικού Δείκτη διαμορφώθηκε σε 5,8%, στη δεύτερη χειρότερη εβδομάδα απωλειών του 2025.

Οι εγχώριες ρευστοποιήσεις επιβαρύνθηκαν από τις ενστάσεις που διατυπώνονται από μερίδα της επενδυτικής κοινότητας για ορισμένους επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς, το κλείσιμο θέσεων ενόψει ολοκλήρωσης της χρονιάς, καθώς και από την ασταθή εικόνα των ξένων αγορών. Η έλλειψη ειδήσεων ικανοποιητικού βάρους δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης και η πίεση ήταν σχεδόν καθολική σε όλο το εύρος της Αγοράς.

Μετά από μια εβδομάδα σημαντικών απωλειών —σχεδόν 8 δισ. ευρώ στις κεφαλαιοποιήσεις— είναι εύλογο να επικρατεί επιφυλακτικότητα και αναμονή έως την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εννεαμήνου, που ξεκινά τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως, το τεστ με την πραγματικότητα των αριθμών της κερδοφορίας να δώσει πιο πειστικές απαντήσεις για το ποιες εταιρείες διαθέτουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου στην κεφαλαιοποίησή τους και ποιες απλώς ακολούθησαν την άνοδο εξ αντανακλάσεως.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά οι διαγραμματικές εξελίξεις είναι καταιγιστικές: Ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο δεν απώλεσε την επαφή του με τα πρόσφατα υψηλά αλλά διέσπασε διαδοχικές κομβικές ζώνες τιμών με κυριότερη την περιοχή των δύο κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών μεταξύ 2.047 και 2.030 μονάδων η οποία λειτουργούσε σαν μια αξιόπιστη στήριξη από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη κομβική ζώνη ήταν το ψυχολογικό όριο των 2000 μονάδων το οποίο χάθηκε χωρίς να δοθεί καν μάχη στην συνεδρίαση της Παρασκευής καθώς η αγορά άνοιξε κατευθείαν στις 1990 μονάδες. Η ένταση των ρευστοποιήσεων όπως αποτυπώνεται στο μέσο ημερήσιο τζίρο της αγοράς δείχνει ότι η δυναμική της πτώσης είναι ακόμα σε εξέλιξη, με την συνεδρίαση της Παρασκευής να έχει έντονο χρώμα και συστημικής προσφοράς από κλείσιμο ανοικτών θέσεων.

Ωστόσο η υπερβολή στους ημερήσιους ταλαντωτές δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αυτό θα συμβεί προς τα επίπεδα των 1950 – 1930 μονάδων όπου εντοπίζεται και η μεγάλη υποστηρικτική συσσώρευση του Ιουλίου και η οποία έδωσε ένα στίγμα αντιστροφής στην συνεδρίαση της Παρασκευής (χαμηλό 1.948 μονάδες). Η εν λόγω στήριξη λειτούργησε και ως βατήρας για την καταγραφή του φετινού υψηλού του Γενικού Δείκτη και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την εκκίνηση μιας αντίδρασης.

Λόγω της έντασης και της ταχύτητας των ρευστοποιήσεων η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διατηρήσει τις διακυμάνσεις και την νευρικότητα καθώς από την περασμένη εβδομάδα η ελληνική αγορά έχει εισέλθει σε περίοδο ακραίων φαινομένων μεταβλητότητας, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Optima Bank σημείωσε απώλειες 4,86%, με τις Πειραιώς και Alpha Bank να χάνουν 3,55% και 3,33% αντίστοιχα, αν και ενδοσυνεδριακά βρέθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Eurobank, Εθνική και Λάμδα, και άνω του 1% σε Βιοχάλκο, Κύπρου, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor, Aegean, Cenergy και Jumbo.

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Τιτάν και Metlen, ενώ ήπια ανοδικά οι Σαράντης και Helleniq Energy. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Motor Oil, ΟΠΑΠ, ΕΛΧΑ και ΔΑΑ, με την Coca Cola να κερδίζει 3,09%.

Πηγή: ot.gr