Δώδεκα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα και πέντε χρόνια από την ημέρα που εκδόθηκε η ιστορική απόφαση καταδίκης ως εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές κατέγραψαν μία από τις πλέον γκρίζες σελίδες στη δικαστική ιστορία, καθώς ακόμα δεν έχει τελειώσει στο εφετείο η δίκη της ΧΑ.

Η έρευνα και οι ανακρίσεις που οδήγησαν στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, έγιναν από δικαστικής και πολιτικής πλευράς, με υποδειγματική τρόπο, (μοναδική περίπτωση στα ευρωπαϊκά δεδομένα ένα πολιτικό κόμμα να καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση), ωστόσο η πρώτη δίκη που οδήγησε σε βαριές ποινές καθείρξεων ολόκληρο τον πολιτικό πυρήνα της ΧΑ και σε ισόβια τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά και βαριές ποινές τους συνεργούς τους, άργησε να ολοκληρωθεί, και η απόφαση εκδόθηκε το 2020, εγγράφοντας μια από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση μιας τόσο σημαντικής δικαστικής απόφασης.

Ποιοι φταίνε για την καθυστέρηση της πρώτης δίκης

Οι ευθύνες για τη μεγάλη διάρκεια της πρώτης δίκης βαρύνουν πρωτίστως την τότε ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που για μεγάλο διάστημα δεν είχε βρεθεί κατάλληλη αίθουσα, αλλά και τις δικαστικές αρχές που δεν είχαν φροντίσει να πιέσουν για την εξεύρεση κατάλληλης στέγασης αυτής της ιστορικής δίκης. Ωστόσο η απόφαση, με πρόεδρο την σημαντική δικαστική προσωπικότητα Μαρία Λεπενιώτου, ήταν μια ιστορική απόφαση, που δικαίωσε τις προσδοκίες για δικαστική αντιμετώπιση του ναζιστικού μορφώματος, το οποίο βάρυνε σειρά εγκληματικών πράξεων και είχε λάβει τον μανδύα πολιτικού κόμματος.

Η συμβολή λαμπρών δικαστικών

Εδώ οφείλει κανείς να σημειώσει την καθοριστική συμμετοχή σπουδαίων δικαστικών παραγόντων, που ανέλαβαν και έφεραν σε πέρας τις έρευνες, τις ανακρίσεις και τη δίκη, μεταξύ των οποίων την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη, τον τότε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη (σήμερα επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) και τις σπουδαίες ανακρίτριες Μαρία Δημητροπούλου και Ιωάννα Κλάπα, που σήκωσαν το βάρος της ανάκρισης (η Ιωάννα Κλάπα διετέλεσε ως πρόσφατα Πρόεδρος του Αρείου Πάγου).

Εως να καταστούν αμετάκλητες οι καταδίκες, μπορεί ακόμα και ο Γιώργος Ρουπακιάς να έχει αποφυλακιστεί…

Ειδική μνεία στην ιστορική πρόταση για παραπομπή σε δίκη του πολιτικού πυρήνα της ΧΑ και των μελών της που είχαν εγκληματικές πράξεις, του μετέπειτα εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Πάντως, το γεγονός ότι η δίκη της ΧΑ ακόμα σέρνεται σε δεύτερο βαθμό και έως ότου οι καταδίκες καταστούν αμετάκλητες, θα έχει πιθανότατα αποφυλακιστεί ακόμα και ο Γιώργος Ρουπακιάς, που έχει καταδίκη σε ισόβια για τη δολοφονία Φύσσα, όχι μόνον δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη και το πολιτικό μας σύστημα, αλλά αποτελεί πλήγμα για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.