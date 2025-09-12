Η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα. Η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά εξέφρασε την οργή της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι δολοφονημένοι είναι εκτός φυλακής και οι αλληλέγγυοι μέσα.
«Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν, δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη» είπε στον ΣΚΑΪ.
Για λόγους υγείας η αποφυλάκιση
Ο πρώην επικεφαλής του κόμματος της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος εξέτιε ποινή πολυετούς κάθειρξης για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης του κόμματος του και είχε διαπράξει σωρεία εγκληματικών πράξεων με κορωνίδα την στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πριν από 12 χρόνια.
Η αποφυλάκιση του αποφασίστηκε για λόγους υγείας, καθώς μετά τον κορωνοϊό νοσηλευόταν μεγάλα χρονικά διαστήματα με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ωστόσο η απόφαση για αποφυλάκιση προκαλεί τουλάχιστον αίσθηση, καθώς συμπίπτει χρονικά και με την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά μέλος της ΧΑ, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013.
Ο Νίκος Μιχαλολιάκος ο οποίος είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, όταν δημοσιοποιήθηκαν τα βίντεο και άλλο υλικό με τη ναζιστικές του διακηρύξεις, υπήρξε ο θεμελιωτής του πολιτικού μορφώματος, ο άνθρωπος πίσω από όλες τις εγκληματικές δράσεις της ΧΑ, και εκείνος που επικοινώνησε αμέσως μετά τη δολοφονία Φύσσα με υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος του, που τότε, ασκούσε σημαντική πολιτική επιρροή.
Η καταδίκη του σε πολυετή κάθειρξη σε πρώτο βαθμό τον οδήγησε στη φυλακή, όπου ήταν και προσωρινά κρατούμενος νωρίτερα, ενώ είχε αποφυλακιστεί στο παρελθόν και πάλι για λόγους υγείας αλλά με απόφαση του Αρείου Πάγου (αναιρέθηκε εκείνη που τον είχε αποφυλακίσει) επέστρεψε στη φυλακή.
Την αποφυλάκιση του αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο της Λαμίας μετά από αίτηση για λόγους υγείας.