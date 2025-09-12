Η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα. Η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά εξέφρασε την οργή της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι δολοφονημένοι είναι εκτός φυλακής και οι αλληλέγγυοι μέσα.

«Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν, δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη» είπε στον ΣΚΑΪ.