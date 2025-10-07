Οι σχεδιαστές της ιταλικής φίρμας αποφάσισαν να γιορτάσουν την συμπλήρωση 20 ετών από τη δημιουργία του Centro Stile, του σχεδιαστικού κέντρου της Lamborghini παραδίδοντας μια σχεδιαστική μελέτη η οποία αποτυπώνει το όραμα της μάρκας για το μέλλον σε αισθητικό επίπεδο.

Με αυτό το σκεπτικό η Manifesto, όπως εύστοχα ονομάζεται, υιοθετεί μια πιο αφαιρετική και απλοποιημένη φόρμα, απαλλαγμένη από το σύμπλεγμα πτερυγίων και αεροδυναμικών βοηθημάτων που ακολουθεί προτάσεις της Lamborghini όπως η Fenomeno και η Revuelto. Aυτό που κρατά είναι το μοτίβο Y για τα φωτιστικά σώματα το οποίο έχει γίνει συνώνυμο των νεότερων Lamborghini.

Aυτό που επίσης κρατά είναι ένα σχεδόν εξωπραγματικό σχήμα το οποίο ξεχωρίζει από το σφηνοειδές πίσω τμήμα, την ευμεγέθη γυάλινη επιφάνεια εν είδει οροφής που θυμίζει την χάραξη των αντίστοιχων επιφανειών ενός μαχητικού αεροσκάφους ή την Lamborghini Egoista.

Κάτι που δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς είναι η εξαιρετικά μικρή απόσταση από το έδαφος αλλά και ορισμένες ομοιότητες με την Aventador σε ό,τι αφορά το σμίλεμα του μπροστινού τμήματος, όπου, σε κάθε περίπτωση, το πιο παράδοξο στοιχείο είναι η αιχμηρή σχεδίαση των εισαγωγών αέρα.

Οι πιο παρατηρητικοί ίσως να εντοπίσουν ή μάλλον για την ακρίβεια να μην εντοπίσουν τις απολήξεις της εξάτμισης, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ένα EV. Ούτε βέβαια ότι δεν πρόκειται για ένα ηλεκτρικό σύνολο. Πάντως οι χαρακτηριστικές γρίλιες στο πίσω τμήμα οι οποίες είναι 12 τον αριθμό όσες η Lamborghini θα χρησιμοποιούσε σε ένα V12 κινητήρα ίσως δίνουν την απάντηση για το ιδανικό της ιταλικής φίρμας.