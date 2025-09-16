Τη δεκαετία του ’90, προ social media και με το Internet στα σπάργανα, κύριο μέλημα των κατασκευαστών ήταν να παρουσιάσουν όσα περισσότερα αυτοκίνητα μπορούν στις διεθνείς εκθέσεις συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων παραγωγής όσο και concept. Με δεδομένο ότι μιλάμε για μια εποχή ραγδαίας ανάπτυξης, ειδικά για τα πρωτότυπα μοντέλα οι κατασκευαστές δίναν αφειδώς πόρους προκειμένου να εντυπωσιάσουν το κοινό στα διεθνή venues.

Με αυτές ακριβώς τις συνθήκες δημιουργήθηκε η Lamborghini Pregunta, ένα πρωτότυπο με αφετηρία την Diablo που παρουσιάστηκε στην έκθεση του Παρισιού το 1998 αντλώντας επιρροές από τον κόσμο της αεροπλοΐας και των μαχητικών αεροσκαφών όπως ήταν της μόδας τότε, και με την ιταλική φίρμα να επιστρατεύει την αφρόκρεμα των σχεδιαστών για να σμιλέψουν το σκαρί της.

Για του λόγου το ακριβές, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της ήταν ο Marc Deschamps, «μαθητής» του Marcello Gandini όταν αμφότεροι βρίσκονταν στον οίκο Bertone. Αν το όνομα Μ. Deschamps δεν σας λέει κάτι αρκεί ως ίσως ως μόνη σύσταση ότι πρόκειται για τον σχεδιαστή του αρχέτυπου Renault 5 αλλά και της Lamborghini Jalpa. Την κατασκευή του πρωτότυπου ανέλαβε ο εξίσου διάσημος κατασκευαστής Heuliez.

O γάλλος σχεδιαστής αναζήτησε την έμπνευση στα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale από όπου εξάλλου προέκυψε και το χαρακτηριστικό ασημί χρώμα της Pregunta αλλά και το ιδιάζον σχήμα του παρμπρίζ. To αμάξωμα ήταν εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανθρακόνημα ενώ στο εσωτερικό της συναντούσε κανείς τα απολύτως ασυνήθιστα για την εποχή, πλήρως ψηφιακά όργανα, φωτισμό από οπτικές ίνες ενώ στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονταν στοιχεία όπως κάμερες οπισθοπορείας και σύστημα πλοήγησης.

Στην αθέατη πλευρά της παρεπιδημούσε ο V12 των 5,7 λίτρων της Diablo με απόδοση 530 ίππων σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο πέντε σχέσεων και την ισχύ να μεταδίδεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Για την ιστορία, η Pregunta ήταν και είναι απολύτως λειτουργική, τουλάχιστον σύμφωνα με την εταιρεία Broad Arrow η οποία και την θέτει προς δημοπρασία ως ένα μοναδικό κομμάτι αυτοκινητιστικής ιστορίας.

Αυτή δεν οφείλεται μόνο στο status του πρωτότυπου αλλά και στο γεγονός ότι η Pregunta ήταν το τελευταίο πρωτότυπο της Lambogrhini πριν περιέλθει στην ιδιοκτησία της Audi και στη συνέχεια στον όμιλο VW, σηματοδοτώντας ένα τέλος εποχής που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την αξία της (πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ) αλλά και ίσως να δίνει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα στην ονομασία της.

Να σημειωθεί ότι το πρωτότυπο μοντέλο φέρει αυτονόητα και την πιστοποίηση της Lamborghini η οποία έχει επίσης φροντίσει να την συντηρήσει ούτως ώστε, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, να διατηρείται στην πρώτη νιότη της.