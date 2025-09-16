Υπεράνω φαντασίας χαρακτηρίζει ο επικεφαλής σχεδιασμού λογισμικού της Mercedes, Magnus Ostberg την αλλαγή που φέρνει η ενσωμάτωση του agentic AI στον τρόπο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον οδηγό και στα αντίστοιχα συστήματα του αυτοκινήτου.

«Όταν μιλάμε για agentic AI (το είδος της AI που μπορεί να διδαχθεί και να πάρει πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων) θεωρώ πως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τσουνάμι αλλαγών το οποίο θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με μια μηχανή. Θα είναι υπεράνω φαντασίας».

«Θεωρώ ότι είναι επίσης ιδανικό για χρήση σε αυτοκίνητα καθώς ο οδηγός βρίσκεται στην “ιδανική” θέση ενός ανθρώπου που μπορεί να αλληλεπιδράσει με μια μηχανή καθώς πρόκειται για έναν απομονωμένο χώρο όπου μπορεί να συζητήσει ουσιαστικά με ένα μηχάνημα χωρίς περιορισμούς», συμπληρώνει το στέλεχος της γερμανικής φίρμας, διευκρινίζοντας ότι η έλευση του agentic AI αναμένεται να κάνει τη διαφορά για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τους πιο «βραδείς» Ευρωπαίους.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έρευνες οι οδηγοί στην Ευρώπη είναι λιγότερο ευεπίφοροι από τους Ασιάτες στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως π.χ. οι φωνητικές εντολές για να ελέγξουν λειτουργίες του αυτοκινήτου, ωστόσο σύμφωνα με τον Magnus Ostberg το agentic AI αναμένεται να πείσει και τους πιο δύσπιστους σε ό,τι αφορά το σύστημα φωνητικού ελέγχου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος η ενσωμάτωσή του αποτελεί μια σημαντική αλλαγή καθώς αντί ο οδηγός να είναι υποχρεωμένος να σχηματίζει συγκεκριμένες φράσεις προκειμένου να επιτύχει το ζητούμενο, μπορεί να συνομιλεί φυσικά με το σύστημα. «Με αυτή την αλλαγή στο σύστημα φωνητικού ελέγχου, η χρήση του συστήματος στα αυτοκίνητα όπου υπάρχει, έχει διπλασιαστεί αν όχι τριπλασιαστεί», καταλήγει ο επικεφαλής το τομέα σχεδιασμού λογισμικού της γερμανικής φίρμας.

«Μπορείς απλώς να μιλήσεις και ό,τι πεις να εμφανιστεί αντί να αναζητάς μια εφαρμογή και στη συνέχεια να κάνεις μια επιλογή και ούτω καθεξής».