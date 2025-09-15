Στην πρόσφατη έκθεση του Μονάχου, η γερμανική φίρμα παρουσίασε τη νέα ηλεκτρική GLC EQ, φροντίζοντας να δώσει μια «σκιώδη» πρώτη γεύση από την επερχόμενη νέα C-Class.

Σύμφωνα με τις αρχικές συστάσεις η νέα C-Class θα κάνει την εμφάνισή της εντός του 2026, συμπεριλαμβάνοντας στις επιλογές της και μια αμιγώς ηλεκτροκίνητη έκδοση η οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ola Kallenius, θα προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως και 800 χλμ.

Πολλές από τις τεχνολογίες της νέας C-Class που θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική MB.EA-M θα προέλθουν από τη νέα GLC by EQ Technology συμπεριλαμβανομένης της MBUX Hyperscreen, της τεράστιας οθόνης των 39,1 ιντσών που καλύπτει όλη την έκταση του ταμπλό η οποία θα εφοδιάζει τις κορυφαίες εκδόσεις του μοντέλου, συμβατικές και ηλεκτρική.

Στις εκδόσεις που θα βρίσκονται πιο κοντά στη βάση της γκάμας αναμένεται να πάρουν θέση μια οθόνη 10,3 ιντσών για τον οδηγό, μια 14,0 ιντσών και μία ακόμη για τον συνοδηγό επίσης 14,0 ιντσών, πίσω από μια ενιαία επιφάνεια η οποία επιγράφεται ως MBUX Superscreen και η οποία σε κάθε περίπτωση θα διαθέτει πλήθος νεολογισμών και εφαρμογών βασισμένων σε εξελιγμένη AI τεχνολογία αλλά και αναβαθμίσιμες, αυτόματα, Over-The-Air.

Aυτό που επίσης θα θεωρείται δεδομένο είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική θα εξασφαλίσει περισσότερο χώρο για τους επιβαίνοντες ενώ πολλά από τα υλικά που θα επενδύουν τον θάλαμο επιβατών θα αξιοποιούν ανακυκλωμένες και ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες προς όφελος της βιωσιμότητας. Επίσης με βάση το πρώτο teaser, από την GLC EQ Technology η C-Class θα «κληρονομήσει» και την φωτιζόμενη γρίλια.

Εκτός από τις απλές εκδόσεις και τις αμιγώς ηλεκτροκίνητη, ο Mattias Geisen, μέλος του Δ.Σ. της Mercedes, επικεφαλής πωλήσεων και marketing, αποκάλυψε ένα κρίσιμο στοιχείο για την σπορ πλευρά της νέας C-Class με την φροντίδα και τα διακριτικά της AMG.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η κορυφαία έκδοση της C-Class θα υιοθετήσει έναν εξακύλινδρο κινητήρα ο οποίος μένει να αποδειχθεί αν θα συνδυάζεται με κάποιου είδους υβριδική τεχνολογία.

«Θα έχουμε κάποιες νέες επιλογές. Αντί του τετρακύλινδρου κινητήρα θα υπάρξει μια εξέλιξή του σε εξακύλινδρο. Αυτός μπορεί να είναι υβριδικός ή και όχι. Θα σας πούμε όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο», δήλωσε ο ίδιος.

Η Mercedes έχει ήδη στο portfolio της έναν εξακύλινδρο 3,0 λίτρων ο οποίος εφοδιάζει την CLE 53 Coupe και συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία αποδίδοντας 450 ίππους. Ο ίδιος κινητήρας εφοδιάζει και την Ε 53 σε συνδυασμό με plug-in υβριδική τεχνολογία με απόδοση έως 612 ίππους. Βέβαια το μικρότερο μέγεθος της C-Class καθιστά απίθανη την τοποθέτησή του στην κορυφαία εκδοχή της.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η απόδοση της τρέχουσας κορυφαίας παραλλαγής της C-Class με τα διακριτικά C 63 S E Performance και plug-in υβριδική τεχνολογία διαμορφώνεται σε 680 ίππους. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο και ίσως υπάρξει ένας νέος εξακύλινδρος ο οποίος θα εφοδιάζει την έκδοση C 53 και για την κορυφαία έκδοση θα συνδυαστεί επίσης με υβριδική τεχνολογία προκειμένου να εξασφαλίσει την “απαιτούμενη” ισχύ.