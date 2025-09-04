Μετά την αμιγώς ηλεκτροκίνητη έκδοδη G 580, η γερμανική φίρμα ανακοίνωσε την επάνοδο της ανοιχτής παραλλαγής του δημοφιλούς off-roader που μόλις προσφάτως συμπλήρωσε τις 600.000 μονάδες παραγωγής.

Σύμφωνα με τις συστάσεις, η ανοιχτή έκδοση της G-Class θα διατεθεί τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ ενώ η επάνοδό της στην γκάμα του off-roader αναμένεται να σηματοδοτήσει και μια διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν της.

Για την ακρίβεια η πλειονότητα των ανοιχτών εκδόσεων του παρελθόντος της G-Class ήταν βασισμένες στην έκδοση του μοντέλου με το κοντό μεταξόνιο ενώ η οροφή ήταν συνήθως υφασμάτινη. Όπως είναι γνωστό από την έλευση του αναθεωρημένου G-Wagen το 2019, η Mercedes επέλεξε να μην προσφέρει εκδόσεις με κοντό μεταξόνιο ή ανοιχτές –τουλάχιστον με όρους ευρείας παραγωγής.

Πλέον αυτό πρόκειται να αλλάξει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δεύτερη παράμετρο, καθώς η γερμανική φίρμα θα λανσάρει, μια ανοιχτή έκδοση της G-Class, βασισμένη στην ήδη γνωστή πενταθέσια εκδοχή του off-roader, με όρους μαζικής παραγωγής, για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου. Σε αντίθεση με τις ανοιχτές εκδόσεις της G-Class που έχουν προκύψει κατά το παρελθόν, η νέα αναμένεται να υιοθετήσει κάποιου είδους ηλεκτρικά αναδιπλούμενη οροφή.

Το teaser που έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική φίρμα δεν αποκαλύπτει πολλά στοιχεία πέρα από το «γεγονός» ότι η οροφή θα αναδιπλώνεται με τρόπο που θα δημιουργεί έναν ημι-ανοιχτό εσωτερικό χώρο. Το είδος της κατασκευής και κάτα πόσο και με ποιο τρόπο θα επηρεάσει τις σχεδιαστικές και χωροταξικές προδιαγραφές της G-Class θα αποδειχθεί στο μέλλον όπως επίσης αν τα συγκεκριμένα σχέδια της γερμανικής φίρμας θα επεκταθούν και στην ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου δημιουργώντας ένα πραγματικά μοναδικό συνδυασμό.