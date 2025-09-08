Αποκαλυπτήρια για τη νέα ηλεκτρική GLC στην έκθεση του Μονάχου, με το γερμανικό SUV, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, να επανεκκινεί την ηλεκτροκίνηση δια χειρός Mercedes σε μια «κρίσιμη» κατηγορία.

Εκτός των όσων μπορεί να συμπεράνει κανείς από την νέα εικόνα της GLC η οποία υπογραμμίζει τη διαφορετικότητά της με μια νέας αισθητικής και φωτιζόμενη γρίλια (χωρίζεται σε 942 μικρά τετράγωνα τα οποία φωτίζονται από 140 LED), η αλλαγή σηματοδοτείται επίσης και από την επιλογή των Γερμανών να ονοματοδοτήσουν τη νέα ηλεκτρική γενιά ως GLC EQ Technology αντί του EQC.

Πίσω από το έντονο στυλ της η GLC EQ κρύβει μια ακόμα πιο «έντονη» τεχνολογική προσωπικότητα με αφετηρία τη νέα αρχιτεκτονική MB.EA η οποία έχει εξελιχθεί εξαρχής με γνώμονα την ηλεκτροκίνηση και διαφέρει ριζικά από την πλατφόρμα που φιλοξενεί τις ήδη γνωστές, συμβατικές εκδόσεις της GLC. Μεταξύ των στοιχείων και των νεολογισμών που πρέπει να συγκρατήσει κανείς συγκαταλέγονται το κύκλωμα φόρτισης των 800 Volt, το κιβώτιο δύο σχέσεων αλλά και η αερανάρτηση που προέρχεται από την κορυφαία S-Class.

Αυτονομία 700 χλμ. και φόρτιση με 330 kW

Σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα μεγέθη, η GLC ΕQ επωφελείται από μπαταρία χωρητικότητας 94 kWh η οποία της εξασφαλίζει αυτονομία έως και 700 χλμ. σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ενώ το παραπάνω κύκλωμα επιτρέπει την επαναφόρτιση των συστοιχιών με ισχύ έως 330 kW με τη συνδρομή ταχυφορτιστή DC.

Σύμφωνα με τις συστάσεις, αρχικά η ηλεκτρική GLC θα είναι διαθέσιμη στην έκδοση 400 4Μatic η οποία επωφελείται από ένα δίδυμο ηλεκτρικών ηλεκτρικών μοτέρ ισχύος 360 kW (489 ίπποι) και περιγράφεται από τους Γερμανούς ως η «σπορ έκδοση» αν και δεδομένα θα υπάρξουν στο μέλλον και εκδόσεις με τα σήματα της AMG. Προς το παρόν το μοναδικό στοιχείο που δημοσιοποιεί η Mercedes είναι η μέγιστη ταχύτητα των 210 χλμ./ώρα.

Μεγαλύτεροι χώροι

Αυτό που επίσης δεν έχει δημοσιοποιήσει η γερμανική φίρμα είναι οι πλήρεις διαστάσεις του μοντέλου, σημειώνοντας ωστόσο ότι η νέα GLC διαθέτει κατά 8,4 εκ. μεγαλύτερο μεταξόνιο. Αυτό με τη σειρά του εγγυάται κατά 1,3 εκ. και κατά 4,7 εκ. επιπλέον χώρο για τα κάτω άκρα των επιβατών του μπροστινού και του πίσω καθίσματος αντίστοιχα. Επιπλέον η γερμανική φίρμα σημειώνει ότι έχουν προστεθεί 4,6 εκ. και 1,7 εκ. επιπλέον χώρου καθ’ ύψος για την πίσω και την μπροστινή σειρά καθισμάτων αντίστοιχα. Αυξημένος είναι και ο χώρος αποσκευών ο οποίος ξεκινά από τα 570 λίτρα και διαμορφώνεται σε 1.740 λίτρα με την αναδίπλωση τω πίσω καθισμάτων. Σε αυτόν προστίθεται και ο κενός χώρος κάτω από το μπροστινό καπό όγκου 128 λίτρων.

«ΑΙ γιγαντοοθόνη»

Εξίσου ενδεικτική της σημασίας που έχουν δώσει οι Γερμανοί στο νέο μοντέλο είναι η διαμόρφωση του εσωτερικού το οποίο, πληροφοριακά, «υπερβαίνει» σε προδιαγραφές κάθε άλλο μοντέλο της γερμανικής φίρμας. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η φυσικά η MBUX Hyperscreen, η οθόνη των 39,1 ιντσών που εκτείνεται από άκρη σε άκρη στο ταμπλό φιλοξενώντας τον πίνακα οργάνων και το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης για οδηγό αλλά και συνοδηγό. Αυτή ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη επωφελούμενη από εφαρμογές της Microsoft όσο και της Google και έναν εξελιγμένο ψηφιακό βοηθό. Η Mercedes προσομοιάζει τις ικανότητες του στην αλληλεπίδραση ως «μια συζήτηση με ένα φίλο» καθώς έχει τη δυνατότητα να απαντά σε ερωτήσεις, φυσικά, εξασφαλίζοντας στις στιχομυθίες μια απρόσκοπτη ροή εκτός από τις απαντήσεις.

Στους νεολογισμούς συγκαταλέγεται και η μονοκόμματη, ηλεκτροχρωματική πανοραμική οροφή η οποία αποτελείται από οκτώ στρώσεις και μπορεί να «μπλοκάρει» έως και το 99,9% της ηλιακής UV ακτινοβολίας. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν διαφορετική διαπερατότητα από το φως στα εννέα τμήματα της οροφής. Επίσης προαιρετικά μπορεί να επιλεγεί και ένα διακοσμητικό στοιχείο, εν είδει αστερισμού αποτελούμενου από 162 άστρα.

Στις προαιρετικές επιλογές συγκαταλέγεται και Vegan Package για το σύνολο των επενδύσεων με πιστοποίηση από ανεξάρτητη αρχή.

Σε ό,τι αφορά τα μηχανικά μέρη εκτός από την αερανάρτηση με προέλευση της S-Class, η GLC EQ θα είναι διαθέσιμη με σύστημα τετραδιεύθυνσης το οποίο μεταβάλλει την κλίση των πίσω τροχών έως και κατά 4,5 μοίρες. Την πληθωρική προσωπικότητά της συμπληρώνει μια πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης που αξιοποιούν τις 10 εξωτερικές κάμερες, πέντε ραντάρ και 12 υπερηχητικούς αισθητήρες. Τα δεδομένα που προκύπτουν αξιολογούνται από τον «ψηφιακό εγκέφαλο» του αυτοκινήτου ο οποίος βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να εκτελέσει 254 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο. Από το παλμαρέ της δεν λείπουν τεχνολογίες όπως το «διάφανο καπό» που είδαμε στη συμβατική GLC.

Στις προδιαγραφές του μοντέλου συνυπολογίστε και τη δυνατότητα ρυμούλκησης βάρους έως 2,4 τόνων, δηλαδή 400 κιλά επιπλέον σε σχέση με την plug-in υβριδική GLC 300e.

Εκτός από τα όσα αφορούν τη νέα επιβλητική GLC EQ, η γερμανική φίρμα έδωσε από την έκθεση του Μονάχου μια πρώτη γεύση από την νέα, ηλεκτρική C-Class η οποία σύμφωνα με τον επικεφαλής της φίρμας, Ola Kallenius, «απέχει έξι μήνες» και θα μοιραστεί την τεχνολογία της με την GLC, διατηρώντας ωστόσο τον χαρακτήρα της και την απαιτούμενη απόσταση από το SUV.