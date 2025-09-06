Με αγωνία που δεν κρύβεται περιμένουν τα στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το άνοιγμα των προσφορών (σ.σ την ερχόμενη Τετάρτη) από τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε έρευνες υδρογονανθράκων στα δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης.

«Εάν πει το ναι η Chevron, ο διπλωματικός και ενεργειακός αντίκτυπος της χώρας θα είναι τεράστιος» έλεγε «γαλάζιο» στέλεχος. Ουσιαστικά θεωρούν στο κυβερνών κόμμα ότι εάν ο αμερικανικός παράγοντας πατήσει το… πόδι του νότια της Κρήτης ( απέναντι από τη Λιβύη) θα ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο το κεφάλαιο της Ελλάδας. Το πρόβλημα όμως θα εμφανιστεί, όπως μου έλεγαν, εάν η αμερικανική εταιρία τελικά δεν ενδιαφερθεί μετά τους τακτικισμούς της Λιβύης.

***

Σύννεφα στις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου για το καλώδιο

Και να μείνω στον ευρύτερο χώρο για να σημειώσω το κτύπημα του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Κύπρο με τις εξελίξεις στην ηλεκτρονική της διασύνδεση με την Ελλάδα που προκαλεί από χθες το απόγευμα ευρύτερες συζητήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το καλώδιο GSI επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, τονίζοντας συμπληρώνοντας πως είναι αυτονόητο ότι και η κυπριακή πλευρά θα πρέπει να το στηρίξει χωρίς καμία αμφισβήτηση , διότι πρωτίστως αφορά την Κύπρο. «Το έργο αίρει την ενεργειακή της απομόνωση της Κύπρου», ανέφερε.

Αυτό που έμαθα είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου και στα αρμόδια υπουργεία ξαφνιάστηκαν από τις εξελίξεις ειδικά στο ζήτημα της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν και διευκρινίζουν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη πως δεν αφορά την τρέχουσα διαχείριση του έργου, αλλά την διαχείρισή του πριν αναλάβει ως φορέας υλοποίησης ο ΑΔΜΗΕ.

Πάντως βλέπω σύννεφα στις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου και αυτά δεν φεύγουν ούτε με εικόνες όπως αυτή που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης στη Λεμεσό, όταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σχεδόν όλοι οι θεατές στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού, τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, πριν από τον αγώνα Ελλάδας – Ισπανίας για το Eurobasket.

***

Σεμνά και ταπεινά

Θα θυμάστε την παλαιότερη φράση του Κώστα Καραμανλή όταν ήταν Πρωθυπουργός, «σεμνά και ταπεινά». Ε, αυτό μου θύμισε η εικόνα που είδα χθες, ταξιδεύοντας για τη Θεσσαλονίκη για να δω τι γίνεται με τη ΔΕΘ και τις εμφανίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα.

Στην μεσημεριανή πτήση της Πέμπτης για Θεσσαλονίκη, όσα κομματικά και κυβερνητικά στελέχη πέταξαν για την ΔΕΘ, επέλεξαν θέσεις με… τους κοινούς θνητούς και όχι business. Θα μου πείτε, 35 λεπτά πτήση είναι, και τα ..μάτια πολλά. Όσοι ταξίδεψαν πάντως με αυτή, επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ…

***

«Γαλάζιος» αντιπερισπασμός σε Τσίπρα Σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης και όχι στο Βελλίδειο Μέγαρο, έγινε χθες το απόγευμα- παρουσία του Κ. Μητσοτάκη-η παρουσίαση της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης, με την OpenAI για την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Ίσως, ένας από τους λόγους ήταν το γεγονός ότι την ίδια ώρα το απόγευμα μιλούσε στο Βελλίδειο ο Αλέξης Τσίπρας. Για αντιπερισπασμό το είδα.

***

Το παρουσιολόγιο στην ομιλία Τσίπρα

Να πάω τώρα στην ομιλία του Αλ. Τσίπρα. Στο Βελλίδειο Μέγαρο είδαν πολλούς, αλλά μένω στο βουλευτικό παρουσιολόγιο. Εκεί ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Χρήστος Γιαννούλης (εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο), η Πόπη Τσαπανίδου, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Βασίλης Κόκκαλης.

Εκεί βρέθηκε και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Οζγκιούρ Φερχάντ και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Απαγόρευση δεν υπήρξε για τους βουλευτές, αλλά έκαναν «αγώνα» να βρουν πρόσκληση.

Αρκετοί εξ αυτών αναμένουν την επιστροφή του Αλ. Τσίπρα με το νέο κόμμα. Το ενδιαφέρον όμως μου κέντρισε η επανεμφάνιση της Δώρας Αυγέρη, εκπροσώπου τύπου επί προεδρίας Στέφανου Κασσελάκη, όπως και του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη που ποτέ δεν λείπει από τις ομιλίες του πρώην Πρωθυπουργού.

***

Ευκλείδεια διαίρεση

Όσο κι αν κατανοώ τη σπουδή του Σωκράτη Φάμελλου να προλάβει τις εξελίξεις, έχοντας ήδη προαναγγείλει φόρουμ προοδευτικού διαλόγου μετά τη ΔΕΘ, έτσι ώστε να μην «τρέχει» -εκ των υστέρων- πίσω τους, έχω να πω ότι θα κοπιάσει πολύ για θα βρει, εν τέλει, σημείο επαφής με τουλάχιστον τη μισή Νέα Αριστερά με στόχο να προκύψει ξανά μια ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα.

Πρωτοβουλίες κοινές έχουν παρθεί και του το πιστώνω. Όσο και στον Αλέξη Χαρίτση που έχει ρίξει κι αυτός αρκετό νερό στο κρασί του προκειμένου να προχωρήσει το φιλόδοξο εγχείρημα. Ίσως και στα μπλοκ της Θεσσαλονίκης οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων συναντηθούν, καθώς Κουμουνδούρου και Πατησίων απεύθυναν κάλεσμα για συμμετοχή στις σημερινές κινητοποιήσεις με κοινή αφετηρία το Άγαλμα Βενιζέλου στην Αρχαία Αγορά.

Όταν όμως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εξακολουθεί να μιλά για αποκλίσεις σε «αρκετά μεγάλα πράγματα», όπως και «στον τρόπο άσκησης πολιτικής», δεν διαβλέπω πώς η αισιοδοξία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο βήμα θα επαληθευτεί. Πόσο μάλλον όταν και εσωκομματικά είναι κάμποσοι εκείνοι που δεν επιθυμούν να συνυπάρξουν στα ίδια έδρανα με πρώην συντρόφους τους.

***

Η άνοδος Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και η έκπληξη Έμαθα, πως πριν ανέβει στο αεροπλάνο ο Νίκος Ανδρουλάκης για να πάει στη Θεσσαλονίκη, θα έχει μία συνάντηση η οποία ετοιμάζεται καιρό. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα συναντηθεί την Τρίτη στις 12:00 με τους κοινωνικούς φορείς και θα συζητήσει μαζί τους θέματα που πρέπει να ακουστούν και στη ΔΕΘ. Η συνάντηση αυτή που θα γίνει σε ξενοδοχείο και όχι σε κάποια αίθουσα της Βουλής ή στη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι συμβολική λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, «είναι ουσίας» επισημαίνουν, για αυτό και έχουν προσκληθεί όλοι οι κοινωνικοί φορείς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, επιμελητήρια κ.α. για να δείξει το ΠαΣοΚ πως διαμορφώνει το κυβερνητικό του πρόγραμμα με την κοινωνία και όχι στα γραφεία. Άλλωστε η εικόνα μετράει μην το ξεχνάμε…

***

Κόκκινη κάρτα στην Κεραμέως

Αναμένοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του, ακούω πολλούς βουλευτές της ΝΔ να προβληματίζονται για το πως θα γίνει αποδεκτό από την κοινωνία η απόφαση της κυβέρνησης για την θεσμοθέτηση της 13ωρης ημερήσιας εργασίας.

Το νομοσχέδιο της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, είναι στο πεδίο της διαβούλευσης και δυο πρώην υπουργοί, του καραμανλικού μπλοκ, έλεγαν χθες στη στήλη ότι πρέπει να δει προσεκτικά η κυβέρνηση και το υπουργείο ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων σε έρευνα που διενήργησε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ τον Σεπτέμβριο τάσσεται κατά.

Διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της υπουργού Εργασίας ότι το μέτρο «το ζήτησαν οι εργαζόμενοι», από την έρευνα προκύπτει ότι 1 στους 3 εργαζόμενους έχει τύχει να εργαστεί πολλές/αρκετές φορές μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη και κατά κανόνα ως αίτημα του εργοδότη παρά ως πρωτοβουλία του εργαζόμενου, ιδίως σε νεότερες ηλικίες.