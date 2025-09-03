Πολλά και διάφορα ακούγονται για τον «αμαρτωλό» ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποτελεί «μαύρη τρύπα» για την κυβέρνηση, ενώ μπορεί κι ακόμη ένας στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να βρεθεί «μπλεγμένος». Η αναφορά για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη, που μπορεί να προχώρησε τη Δευτέρα σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος (Documento), με βάση το οποίο έγινε αποδέκτης υπομνήματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τις χρόνιες παθογένειες του Οργανισμού, αλλά και τη φερόμενη εμπλοκή ιδιωτών, αλλά άνοιξε το λάκκο του μόνος του για να πέσει μέσα.

Απαντώντας, κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στον βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, ο Γ. Μυλωνάκης υπογράμμισε ότι δε ζήτησε και δεν έλαβε κανένα υπόμνημα από κανένα στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που να περιγράφει παράνομες πράξεις ή παραλείψεις. Μάλιστα, είπε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην αξιολόγηση των στοιχείων που περιλαμβάνονταν στο άτυπο σημείωμα, στο πλαίσιο της πρότασης της ΝΔ, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονταν και εκείνα που αφορούν τον ενδεχόμενο ρόλο ιδιωτών και εταιρειών και ανέφερε ότι οι επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο ελληνικής, εθνικής έρευνας.

Το καρφί όμως ήρθε από τον Γ. Καραμέρο. που είπε ότι ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, υποστήριξε πως τον Ιούνιο του 2024, 16 μήνες πριν από τη διαβίβαση της δικογραφίας, «καλέσατε βουλευτές στο Μαξίμου και τους ενημερώσατε πως βρίσκονται στις παρακολουθήσεις της ΕΛΑΣ.».

Ο Μυλωνάκης, η Ζωή και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Και μπορεί να πέρασε σχετικά εύκολα την κοινοβουλευτική διαδικασία με τον Γ. Καραμέρο ο υφυπουργός, αλλά θα έχει μπροστά του τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι με δηλώσεις του ο Γ. Μυλωνάκης έχει επιβεβαιώσει τις πολύ σοβαρές καταγγελίες και σημείωσε πως οι παρακολουθήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι το επιτελικό στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου είχε ήδη στα χέρια του συνομιλίες κυβερνητικών βουλευτών, από τον Ιούνιο του 2024 και τις χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, για να «κόβει» ποιοι θα γίνουν υπουργοί. Η Ζ. Κωνσταντοπούλου με επίκαιρη ερώτηση, καλεί τον υφυπουργό να απαντήσει για τις… επισυνδέσεις και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, ο Γ. Μυλωνάκης να έχει μπλεξίματα και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι και λίγο να είναι στο στόχαστρο για ακόμη μια φορά, άλλος ένας στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μεταρρυθμίσεις αντί μποναμά με φόντο το δημογραφικό

Και να πάμε τώρα στα της προετοιμασίας της ΔΕΘ, για την ομιλία του Πρωθυπουργού, που θέλει να αλλάξει τη δημόσια συζήτηση από σκοτεινές υποθέσεις, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν γίνει αρκετές συσκέψεις για το καλάθι της ΔΕΘ, για να αποφασιστεί ποια θα είναι τελικά η έκπληξη. Αυτό που έμαθα είναι ότι στην ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη θα υπάρξουν εξαγγελίες για τη μεσαία τάξη, δηλαδή μειώσεις φόρων, σε συνδυασμό με το δημογραφικό.

Θα είναι μποναμάς; Όχι, δεν αρέσει αυτή η λέξη στο πρωθυπουργικό επιτελείο, καθώς είναι συνδυασμένη με παροχές. Η λέξη που αρέσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μεταρρυθμίσεις. Και όπως έμαθα, το μέτρο που θα εξαγγελθεί, θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, κυρίως από τη μεσαία τάξη, και ιδίως οικογένειες με παιδιά.

Κεντροδεξιά vs Ακροδεξιάς Βέβαια, η συζήτηση για το δημογραφικό αναδεικνύει την κυβερνητική αντίφαση: Πώς θα αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, όταν σκληραίνει τη στάση της στο μεταναστευτικό; Ήταν χαρακτηριστικός ο καυγάς που προκάλεσε η χθεσινή αποστροφή του Θάνου Πλεύρη στη Βουλή, ότι «θα ήταν παράλογο να ποινικοποιούμε την παράνομη παραμονή και να επιβραβεύουμε την παράνομη παραμονή με την επταετία». Σε αυτό, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης απάντησε με νόημα στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, φωτίζοντας την εσωκομματική διαπάλη: «Κύριε Πλεύρη, η νομιμοποίηση μετά από επταετή παραμονή δεν είναι επιβράβευση του παράνομου. Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014, όταν το ψηφίσατε; Δε θέλω να πιστέψω ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου ο Μάκης Βορίδης και προπαντός ο Αντώνης Σαμαράς, ψήφισαν τη διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία…». Μύλος.

Ποιος θα φυλάει τα… πρόβατα;

Είχαν γνώση, μαθαίνω, στον ΣΥΡΙΖΑ για την ενημέρωση που θα έκανε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί των χιλιάδων ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι’ αυτό και νωρίς νωρίς χθες το πρωί, σχεδόν από το άγριο ξημέρωμα, έσπευσαν να καταγγείλουν την τροπολογία του ακαταδίωκτου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων δόλου και ζημίας του Δημοσίου, που εξασφαλίζει ο γενικός διευθυντής οικονομικών της ΑΑΔΕ, στην εποπτεία του οποίου ανήκει πλέον η καταβολή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Η κυβέρνηση παρέχει ασυλία στην προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξαν από την Κουμουνδούρου και βλέποντας την εικόνα του χάρτη που δημοσιεύτηκε, είναι λογικό, θα ομολογήσω, να ζητούν τεκμηρίωση για τη θέσπιση ενός τέτοιου «προνομίου».

Εγώ θα πω απλώς ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, θα πρέπει και να φαίνεται…

*** Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο… Νίκος Μπορώ να πω με βεβαιότητα, πλέον, ότι περισσότερο με τον Νίκο Ανδρουλάκη επιδιώκει ν’ ασχολείται ο Σωκράτης Φάμελλος, παρά με τον Αλέξη Τσίπρα. Επιμένοντας να απαντά στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις πως με τον πρώην πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην ίδια γραμμή της προοδευτικής διεξόδου, τον βολεύει να «πυροβολεί» τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, για την άρνηση του να συζητήσει ακόμα και το ενδεχόμενο μιας δυνητικής συνεργασίας, κοινοβουλευτικής ή εκλογικής. Το κάνει και χωρίς να ερωτάται, δείγμα της προσπάθειάς του να μεταφέρει την κουβέντα μακριά από τον Αλ. Τσίπρα.

Τα σενάρια για Καστανίδη και ο Τσίπρας

Έμαθα πως έγινε σούσουρο, τόσο στη Χαριλάου Τρικούπη, όσο και στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από δημοσιεύματα που έγραφαν πως ο Αλέξης Τσίπρας ευελπιστεί να εντάξει στο φημολογούμενο κόμμα του, τον Χάρη Καστανίδη. Άρχισα λοιπόν να σκαλίζω τον τηλεφωνικό κατάλογο στο κινητό μου και εντόπισα έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του ιστορικού στελέχους του ΠαΣοΚ.

Ρώτησα και η απάντηση ήταν «σενάρια, δεν έχουν μιλήσει ούτε στο τηλέφωνο ούτε υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας». Η απάντηση του εξ απορρήτων συνεργάτη του κ. Καστανίδη ήταν τόσο σαφής που δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας.