Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη, αλλά και στις καταιγιστικές παγκόσμιες γεωστρατηγικές εξελίξεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ΟΤ FORUM, που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τις δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου (ot.gr), Αλεξάνδρα Φωτάκη (in.gr) και Γιάννη Μπασκάκη (in.gr) και κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το καλώδιο GSI, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι «σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί έχουμε επανειλημμένως δηλώσει τη στήριξή μας στο έργο αυτό».

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, τονίζοντας ότι είναι αυτονόητο ότι και η κυπριακή πλευρά θα πρέπει να το στηρίξει χωρίς καμία αμφισβήτηση , διότι πρωτίστως αφορά την Κύπρο. «Το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι εάν τίθενται ζητήματα που αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα και μάλιστα με επίκληση μελετών, είναι ένα ζήτημα, διότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι προαπαιτούμενο του έργου.

Ερωτηθείς αν η ελληνική κυβέρνηση ξαφνιάστηκε από τις εξελίξεις, ο ΥΠΕΞ απάντησε: «Πράγματι, δε γνωρίζαμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, το οποίο ανέδειξε η κυπριακή πλευρά. Διασαφηνίστηκε ότι δεν αφορά την τρέχουσα διαχείριση του έργου, αλλά τη διαχείρισή του πριν αναλάβει ως φορέας υλοποίησης ο ΑΔΜΗΕ».

Ενεργειακός κόμβος

«Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε την τελευταία εξαετία, έχει καταστεί ένας ευρωπαϊκός ενεργειακός κόμβος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του ενεργειακού μας προγραμματισμού, μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, τα οποία, είτε είναι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Είχαμε τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κρήτη, έχουμε τη διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, που είναι επίσης μείζονος σημασίας και γεωστρατηγικά. Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός για την Ελλάδα. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου είναι κάτι το οποίο είναι αμοιβαία επιθυμητό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις της Τουρκίας, επεσήμανε: «Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Όπως γνωρίζετε, το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκό. Στο έργο αυτό συμμετέχουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι επίσης η Γαλλία, η Ιταλία, οι οποίες συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου. Επίσης, είναι ένα έργο το οποίο προστατεύεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο».

«Είμαι πάρα πολύ σαφής. Το έργο δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τουρκία έχει αντιδράσεις. Θέλω να είμαι πολύ σαφής, δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αυτό το οποίο σας λέω. Έχουμε αποδείξεις ότι όταν πρόκειται για την υποστήριξη των εθνικών δικαίων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τέτοιου τύπου δεύτερες σκέψεις δεν υπάρχουν», τόνισε και πρόσθεσε ότι αν υπήρχαν τέτοιες δεύτερες σκέψεις, δε θα προκηρύσσαμε τα θαλάσσια οικόπεδα, δε θα είχαμε πάει σε χωροταξικό σχεδιασμό, ούτε στα θαλάσσια πάρκα».

Για τη Chevron

«Aν η Chevron έρθει και εκδηλώσει ενδιαφέρον, εκεί που υφίστανται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, δεν είναι απλά μία ψήφος εμπιστοσύνης, νομίζω είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της», ανέφερε.

Το ζήτημα της αλιείας

Ερωτηθείς για το ζήτημα της αλιείας, που έχει που έχει προκύψει με τους Τούρκους ψαράδες, είπε ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα: «Να σας πω καταρχάς ότι θα πρέπει να θέτουμε τα πράγματα στην αντικειμενική τους διάσταση, στην προκειμένη περίπτωση, μολονότι υπήρξε μία διάχυση πληροφορίας για το πώς υπήρξε σχεδόν ομαδική επίθεση τούρκων αλιέων στα δικά μας χωρικά ύδατα, προέκυψε σαφώς από το υπουργείο Ναυτιλίας ότι η αλιεία γινόταν σε διεθνή ύδατα, άρα καλό είναι πρώτα από όλα να έχουμε τα δεδομένα».

Ο ελληνοτουρκικός διάλογος

«Ξεκινήσαμε έναν δρόμο συζήτησης και διαβούλευσης με την Τουρκία, ο οποίος ήταν διαφορετικός σε σχέση με το παρελθόν. Όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης μηδεμιάς εξαιρουμένης, έκαναν συζητήσεις με την Τουρκία. Έχουμε 64 γύρους διερευνητικών επαφών, οι οποίοι γύροι, δυστυχώς, δεν απέφεραν τα αναμενόμενα, όλες οι κυβερνήσεις έκαναν πολλούς γύρους διερευνητικών επαφών. Είχαμε απευθείας συναντήσεις ηγετών. Δυστυχώς, δεν προέκυψε κάποιο όφελος. Είπαμε ότι θα αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούμε με την Τουρκία», εξήγησε ο κ. Γεραπετρίτης.

Για τη Χάγη

Σε ότι αφορά το κομμάτι της Χάγης, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά που συζητά η ελληνική κυβέρνηση, έχει να κάνει με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης: «Οι Τούρκοι θεωρούν ότι μαζί με αυτά, θα πρέπει να συζητούνται και άλλα ζητήματα. Είναι κάτι το οποίο επί της αρχής αποκλείει την πρόοδο της συζήτησης».

Για το Παλαιστινιακό

Ο κ. Γεραπετρίτης ερωτήθηκε και για το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους: «Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει την τελευταία διετία. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη εξαρχής. Θα πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο στην ειρήνη, να υπάρξει κατάπαυση των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει διπλωματία, να υπάρξει απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, επιτέλους να αφεθούν ελεύθεροι χωρίς όρους οι όμηροι και να καταλήξουμε σε μία πολιτική διαδικασία, η οποία θα είναι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».

«Εμείς είμαστε σαφώς υπέρ του παλαιστινιακού κράτους, το λέω με απόλυτη σαφήνεια, θέλω να πω ότι έχουμε κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες, έτσι ώστε να προωθηθεί η ιδέα αυτή, ακόμη ακόμη και προς τους Ισραηλινούς».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι είναι κάτι το οποίο συζητείται και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτήν την ώρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο: «Η αίσθηση την οποία αποκομίζω είναι ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο δίαυλος επικοινωνίας με το Ισραήλ, έτσι ώστε να υπάρξει η αναγκαία λύση. Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ λύση, η λύση μπορεί να έρθει μόνο με διπλωματικά μέσα, διότι διαφορετικά, φοβάμαι ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή».

Οι μεγάλες προκλήσεις

Τέλος, κληθείς να περιγράψει τις πιο σημαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή μας προβληματίζει πολύ, είναι η γενικότερη ασυμμετρία που υπάρχει στη διεθνή αρένα. Είναι η εποχή των περισσότερων ένοπλων συρράξεων στον κόσμο και πολύ μεγάλης αβεβαιότητας. Στη γειτονιά μας έχουμε δύο πολέμους, πόλεμο μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, που δεν είχαμε ποτέ και από την άλλη πλευρά έχουμε μεγάλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις, να εμπλέκονται στους πολέμους αυτούς. Εκείνο, το οποίο με προβληματίζει δογματικά είναι η υποχώρηση της πολυμέρειας, δηλαδή η υποχώρηση του λόγου των διεθνών οργανισμών».

«Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, οι διεθνείς οργανισμοί βρίσκονται σε μία μεγάλη ύφεση, διότι δεν υπάρχει ένας κοινός αξιακός κώδικας, όπως είναι για παράδειγμα ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που αποτέλεσε στην πραγματικότητα τη λυδία λίθο, πάνω στην οποία χτίστηκε ο μεταπολεμικός κόσμος. […] Νομίζω εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναδούμε τις βασικές αξίες, να επιστρέψουμε στα θεμελιώδη».