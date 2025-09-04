Μεγάλη «γκρίνια» αντιμετωπίζουν οι βουλευτές της περιφέρειας από τους αγρότες, οι οποίοι μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκονται αντιμέτωποι με «πάγωμα» των πληρωμών τους. Το θέμα απασχόλησε χθες την σύσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη με αγροτικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους δόθηκε η υπόσχεση ότι θα αρχίσουν σταδιακά οι πληρωμές των επιδοτήσεων, που θα έπρεπε να είχαν γίνει από τα τέλη Ιουνίου.

Μεσοσταθμικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι παίρνουν το 40% του εισοδήματος τους από πάσης φύσεως επιδοτήσεις, γεγονός που δείχνει πόσο αναγκαίες είναι γι’ αυτούς οι πληρωμές. Αρκεί βέβαια να είναι νόμιμες… Και όπως καταλαβαίνετε το θέμα είναι «καυτό» για την κυβέρνηση, που βλέπει μια μεγάλη «μαύρη τρύπα», στην οποία μπορεί να πέσει μέσα.

***

Ο Μακεδόνας και η 3η του Σεπτέμβρη Θετική εικόνα αποκόμισαν στη Χαριλάου Τρικούπη από τον Κώστα Μακεδόνα. Όχι όμως για τη φωνή του και το ρεπερτόριο του. Αυτό άλλωστε κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Για ποιο λόγο; Επειδή ενδιαφέρθηκε να ευχαριστήσει τους πάντες για τη χθεσινή του συναυλία, μετά την ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τα 51α γενέθλια του Κινήματος. Βλέπετε, ο γνωστός τραγουδιστής πήρε, όπως έμαθα, τηλέφωνο και ζήτησε να μάθει αν υπάρχει κάποια επιθυμία για συγκεκριμένα τραγούδια, όπως «το καλημέρα ήλιε» ή το «θα σε ξαναβρώ στους μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς» που είναι και επίκαιρο…

***

Η απουσία Καρχιμάκη

Από την ομάδα των στελεχών που επιμελήθηκαν τις θέσεις του ΠαΣοΚ για το δημογραφικό, απουσίαζε ένας από το πάνελ, κατά την παρουσίασή τους. Παρούσες ήταν η Κατερίνα Καζάνη και η Έφη Μπέκου, απών όμως ο Λευτέρης Καρχιμάκης. Έψαξα να δω γιατί δεν ήταν εκεί και μάλιστα στην παρουσίαση μιας δουλειάς που έχει και την υπογραφή του. Πολλοί αναρωτήθηκαν τι έγινε. Εάν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, εάν έγινε παρεξήγηση ή ίσως να σημειώθηκε κάποια σύγκρουση στο παρασκήνιο. Τίποτα από αυτά. Το θέμα ήταν αλλού.

Ο Λ. Καρχιμάκης, εκτός των άλλων ιδιοτήτων που έχει, είναι και καθηγητής πανεπιστημίου στην Ολλανδία. Και όπως έμαθα, ήθελε να τοποθετηθεί με βίντεο και μάλιστα στην ενότητα για το brain drain. Αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει για τεχνικούς λόγους κι έτσι έχασε μία βραδιά για την οποία και ο ίδιος δούλεψε όλο το καλοκαίρι.

***

Οι μεταγραφές του Βελόπουλου Και να πάμε στην ομάδα των ανεξαρτήτων βουλευτών. Αν και οι τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές των Σπαρτιατών στηρίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες κατευθύνονται προς την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Θα δείξει εάν ισχύει. Η κινητικότητα όμως δε σταματάει εδώ, αφού τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται σε διαρκείς σχεδιασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, καλά ενημερωμένες πηγές λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει εγκαταλείψει το σχέδιο του για τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα, αλλά το έχει «παγώσει» μετά το βαρύ πένθος της οικογένειας του.

***

Αναστάτωση στη Βουλή και η παρέμβαση Κακλαμάνη

Αναστάτωση προκλήθηκε στους διαδρόμους της Βουλής, αφού ξαφνικά οι εργαζόμενοι σε κυλικείο και εστιατόριο έμαθαν ότι αλλάζει η σύμβαση τους από αορίστου σε ορισμένου. Η εξέλιξη αυτή, ήρθε με την ανανέωση της σύμβασης της Βουλής με τον ηπειρώτη επιχειρηματία, που μετά από νέο διαγωνισμό, τον κέρδισε η εταιρεία του, η οποία πάντως άλλαξε το ΑΦΜ της, αλλά και την ονομασία της.

Η ίδια επιχείρηση έχει αναλάβει τις υπηρεσίες εστίασης, όχι μόνο στο κυλικείο του ισογείου και το εστιατόριο, αλλά και στο καφενείο του δευτέρου ορόφου του Μεγάρου, που επαναλειτουργεί μετά από το κλείσιμό του επί πανδημίας, καθώς και τα κυλικεία σε Μποδοσάκειο και Καπνεργοστάσιο.

Οι εργαζόμενοι του κυλικείου αν και αντέδρασαν έντονα για τη μετατροπή της σύμβασης τους από αορίστου σε ορισμένου χρόνου, αναγκάστηκαν τελικά να την αποδεχτούν. Ωστόσο και καθότι η ανησυχία ήταν έκδηλη, τα νέα έφτασαν στα αυτιά του προέδρου της Βουλής. Τελικά, με παρέμβαση του Νικήτα Κακλαμάνη, οι συμβάσεις τους θα επιστρέψουν στο πρότερο καθεστώς, δηλαδή θα μετατραπούν ξανά σε αορίστου.

***

Ο τιμάριθμος έπληξε τη Βουλή Η ακρίβεια xτύπησε και το εστιατόριο και το κυλικείο της Βουλής. Μου λένε ότι έγιναν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, τις τελευταίες μέρες, εντελώς ξαφνικά. «Και αν ήταν μόνο στον καφέ, πες να το καταλάβω, στο νερό όμως γιατί», διερωτώνται υπάλληλοι της Βουλής που με την επιστροφή από τις θερινές διακοπές, αγοράζουν πλέον τον μονό ελληνικό από 1 ευρώ στο 1,5 ευρώ, τον διπλό από 1,20 στα 2 ευρώ, τον φρέντο καπουτσίνο από 1,90 ευρώ στα 2,50 ευρώ και το ένα λίτρο νερό από 0,80 στα 1,50 ευρώ! Πιο ακριβό και το δεκατιανό, με το γιαούρτι να αυξάνεται κατά 300% και από 1 ευρώ να πωλείται πλέον στα 3 ευρώ και οι ξηροί καρποί εκτοξεύθηκαν από τα 30 λεπτά στο 1 ευρώ και η φρουτοσαλάτα από 2,80 στα 4 ευρώ. Ακόμα και στο εστιατόριο, τα εδέσματα, αν και εκλεκτά, προσφέρονται με «καπέλο» στις τιμές, πάνω από 20%. Ακόμα και η χωριάτικη σαλάτα έφτασε να είναι προϊόν πολυτελείας, αφού από 5 ευρώ σκαρφάλωσε στα 7 ευρώ, όπως και οι υπόλοιπες σαλάτες που ξεπερνούν πια τα 7 ευρώ.

***

Ο αντ’ αυτού στον Τσίπρα

Πολυπρόσωπη, μου είπαν, είναι η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, τόσο στο πρώτο σκέλος της από σήμερα (συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς, κινητοποιήσεις Σαββάτου), όσο και στο δεύτερο (ομιλία Βελλίδειο, συνέντευξη Τύπου) την επόμενη εβδομάδα. Κι όμως, στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, αύριο το απόγευμα, θα βρεθεί επισήμως μόνο ένα πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος την ίδια ημέρα θα περιοδεύει σε όμορους νομούς της Θεσσαλονίκης.

Όπως έμαθα από τις πηγές μου, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει ο τοπικός βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Χρήστος Γιαννούλης. Ένα στέλεχος που και τον νυν πρόεδρο έχει στηρίξει εξ αρχής, άρα εκφράζει την ηγεσία της Κουμουνδούρου, αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό έχει χαρακτηρίσει «Φέρεντς Πούσκας», στην ομάδα του οποίου όλοι θα ήθελαν να παίξουν μπάλα. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πω εγώ, έχει πάντα σημασία ποιος θα κάνει τον Δομάζο και ποιος τον Αντωνιάδη.

***

Παιδιά της Παλαιστίνης στο Κοινοβούλιο

Στο πλευρό των τραυματισμένων παιδιών από την Παλαιστίνη βρίσκεται η Βουλή των Ελλήνων. Χθες, ο Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχθηκε 10 παιδιά με τις μητέρες τους, όσες διασώθηκαν από την όλεθρο του πολέμου που μαίνεται στην Γάζα. «Για όσο βρίσκεστε στην Ελλάδα, είστε τα παιδιά μας και μπορείτε να στηρίζεστε σε μας», τους είπε προσφέροντάς τους δώρα για το καλωσόρισμα.

Τα παιδιά και οι μητέρες τους συνοδεύονταν από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε την πρωτοβουλία για την επίσκεψη, καθώς και τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Yussef Dorkho και βρίσκονται στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο. Όπως έγινε γνωστό, ορισμένα από τα παιδιά αυτά, τραυματισμένα σωματικά και ψυχικά από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, νοσηλεύτηκαν ή συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας μας.

Ο κ. Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα αναλάβει τα έξοδα νοσηλείας τραυματισμένων παιδιών του πολέμου, αλλά και παροχής προσθετικών μελών σε παιδιά που έχουν ακρωτηριαστεί στη διάρκεια των συγκρούσεων στη δοκιμαζόμενη περιοχή. Ο ίδιος είχε κάνει γνωστό από τις 29 Μαΐου, σε συνάντηση που είχε με τον πρέσβη της Παλαιστίνης, ότι η Βουλή θα παράσχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε ακόμη 10 παιδιά από τη Γάζα, καθώς και την πρόθεση της Βουλής να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια προς τον λαό της Παλαιστίνης, αμέσως μόλις ανοίξει με ασφάλεια ο ανθρωπιστικός διάδρομος προς τη Γάζα. Τα παιδιά και οι μητέρες τους βρέθηκαν και στα θεωρεία, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου τους έκανε το τραπέζι στο εστιατόριο της Βουλής.