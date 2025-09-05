Στη μεταπολιτευτική ιστορία ουδέποτε υπήρξε τέτοια κατάσταση: τα περισσότερα στελέχη και ο μεγαλύτερος αριθμός βουλευτών ενός κόμματος, να περιμένουν την ληξιαρχική πράξη θανάτου του πολιτικού φορέα και την έλευση του νέου. Ποιο είναι το νέο; Ο επί 15 χρόνια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επί τεσσεράμιση χρόνια Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Η έλευσή του λαμβάνει, όσο παράδοξο και πρωτοφανές είναι αυτό για την Αριστερά, στοιχεία μεσσιανισμού: Ο ερχόμενος που θα αλλάξει την ιστορία του ευρύτερου χώρου. Οι προσδοκίες υψηλές για το ερχόμενο που ακόμα δεν έχει δει κανείς και προκαλεί τόσες αντιδράσεις στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα.

Η εμφάνιση απόψε του Αλ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist ενίσχυσε περισσότερο τα σενάρια για τον ευρύτερο σχεδιασμό του πρώην Πρωθυπουργό και παράλληλα τροφοδότησε τις συζητήσεις για το ακριβώς θα κάνει και πότε.

Με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε στρατηγικό αδιέξοδο στην παρούσα φάση, καθώς δεν προχωράει η επιλογή για την δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ και την ίσια στιγμή υπάρχει μια αναιμική και κατακερματισμένη αντιπολίτευση, είναι κυρίαρχη η εκτίμηση πολλών περί της αναγκαιότητας να ιδρυθεί ένας νέος πολιτικός σχηματισμός.

Για τους μυημένους ο Αλ. Τσίπρας είναι αποφασισμένος να προχωρήσει και απόψε στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να περιγράψει αρκετά από τα σημεία του νέου προγραμματικού πλαισίου που θα προτάξει παράλληλα με την κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση.

Ο πρώην Πρωθυπουργός δεχόταν εισηγήσεις εδώ και μήνες να βγει μπροστά πιο δυναμικά και να μπει ενεργά και πάλι στο πολιτικό παιχνίδι, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. «Βγες μπροστά. Είναι η ώρα» έλεγαν πολλοί, αλλά ο Αλ. Τσίπρας εξ αρχής ήταν διστακτικός για οποιαδήποτε κίνηση.

Επίσης, οι παραινέσεις και οι προτροπές πολλές, ενώ υπήρχε και η άποψη πολλών ότι η όποια κίνηση του Αλ. Τσίπρα πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές και εάν υπάρξει αδιέξοδο, κάτι πολύ πιθανό για τους ίδιους, να εμφανιστεί ο πρώην Πρωθυπουργός και να ηγηθεί της προσπάθειας ανασύνταξης του χώρου, αλλά με νέο κόμμα.

Όμως, οι τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα ζητήματα σε συνδυασμό με τη ραγδαία πτώση της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις και τα πολύ αρνητικά ποιοτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την πίεση πολλών στελεχών, άλλαξαν τα πλάνα του Αλ. Τσίπρα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός επιστρέφει, όχι ως Μεσσίας που περιμένουν κάποιοι για να βγει ο ευρύτερος χώρος από την πολιτική έρημο, αλλά ως ο πολιτικός αρχηγός που θα επιχειρήσει να συνενώσει δυνάμεις και να δημιουργήσει εκείνο το πλαίσιο που χρειάζεται για να συγκλίνουν πολλές δυνάμεις.

Θα το πετύχει; Ο χρόνος θα δείξει. Πάντως, ο ίδιος σήμερα το βράδυ αναμένεται να δώσει το σαφές στίγμα του για την επόμενη περίοδο σε μια σειρά ζητήματα, με κυριότερο το πεδίο της οικονομίας. Τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει σήμα των προθέσεών του με τις αναρτήσεις που κάνει στο Facebook από παλαιότερες επικριτικές παρεμβάσεις του για την κυβέρνηση.

Η ομιλία του σήμερα, όπου θα έχει και έντονη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ένα κομβικό σημείο στον οδικό χάρτη που έχει χαράξει ο πρώην Πρωθυπουργός στην πορεία προς την επάνοδό του στο κέντρο της πολιτικής ζωής.

«Ο Τσίπρας ποτέ δεν έφυγε. Ήταν εδώ με στοχευμένες παρουσίες μέσω και του Ινστιτούτου» λένε τακτικοί συνομιλητές του και διευκρινίζουν ότι είναι εδώ, όχι απλά για την ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, αλλά για την αναγέννησή του.

Κατά πόσο θα κερδίσει το στοίχημα θα φανεί στην πορεία και κυρίως κατά πόσο ο ίδιος θα εμφανιστεί αλλαγμένος σε σχέση με το παρελθόν, έχοντας κάνει και την απαραίτητη αυτοκριτική, μαθαίνοντας και από τα λάθη του.

Πάντως, μέχρι να φανεί αυτό το πολιτικό και μιντιακό σύστημα κινείται γύρω από ένα υπό διαμόρφωση κόμμα που ακόμα δεν έχει πάρει σάρκα και οστά, μια κατάσταση άκρως παράδοξη για την μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας.

Τι θα πει ο Τσίπρας

Αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση της οικονομίας και της χώρας αλλά και το όραμα του για την Ελλάδα του 2030 θα αναπτύξει ο Αλ.Τσίπρας από το Βελλίδειο στο συνέδριο του Economist.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να παραθέσει μια σειρά από στοιχεία, που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Θα επισημάνει ως κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής την μεροληψία υπέρ του πλούτου, που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Ενώ θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις «επιδόσεις» της κυβέρνησης Μητσοτάκη «δείκτες ντροπής».

Ταυτόχρονα αναμένεται να διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης με στόχοι η χώρος να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης.

Θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί διεξοδικά στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει.

Μεταξύ άλλων θα αφορούν αλλαγές στο κράτος», στη παραγωγή, στήριξη της εργασίας, δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητα και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων».

Τέλος, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.