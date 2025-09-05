Η πρόσφατη εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τα όσα πρόβαλλε η Κυπριακή κυβέρνηση αιφνιδίασαν και ενόχλησαν το πρωθυπουργικό επιτελείο. Καλή πηγή μου είπε ότι επικρατεί «μούδιασμα» για ένα έργο κομβικής σημασίας και υπάρχει προβληματισμός για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Ο τρόπος όμως που το χειρίστηκε η Λευκωσία δεν άρεσε στην ελληνική κυβέρνηση και θα έχει ενδιαφέρον πως θα το χειριστεί από εδώ και πέρα το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι ισορροπίες είναι λεπτές. Και το αρνητικό είναι πως και σε αυτή την υπόθεση πάλι θα βρει μπροστά της την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

***

Τελευταίες πινελιές

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα ασχοληθούν από Δευτέρα με το θέμα του «καλωδίου» καθώς απαιτούνται και ιδιαίτερα λεπτοί χειρισμοί με την Κυπριακή κυβέρνηση, καθώς το βάρος πέφτει από σήμερα και έως και την Κυριακή στην εμφάνιση του Πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το πρωθυπουργικό επιτελείο έχει επενδύσει πολλά στην ομιλία και στην συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρούν μάλιστα ότι με την ομιλία του Σαββάτου θα αρχίσει η ανάκαμψη της ΝΔ, καθώς τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εκατομμύρια πολίτες.

Παράλληλα, έγινε μεγάλη προετοιμασία και για την συνέντευξη τύπου της Κυριακής.

***

Το κράξιμο της Ζανέτ στον ΣΥΡΙΖΑ

Σήμερα θα ξεκινήσω από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω και της εμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ στο συνέδριο του Economist, όπου πολλοί εντός και εκτός κόμματος, περιμένουν την ομιλία του. Πάντως, η αδελφή του πρώην Πρωθυπουργού, η Ζανέτ Τσίπρα δεν περιμένει την ομιλία του και εμφανίστηκε χθες άκρως επιθετική για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην σύντροφοί της μου έστειλαν μια ανάρτηση που έκανε το απόγευμα χθες, αν και μετά εξαφανίστηκε, αφού βέβαια είχαν γίνει πολλά αρνητικά σχόλια, με αιχμηρό ύφος για το ΣΥΡΙΖΑ.

Στο post που έγραψε –όπως είδα από αυτά που μου έστειλαν- ανέφερε, ότι αυτό το πολιτικό μόρφωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη της, τελείωσε και ότι είχε να δώσει το έδωσε. Μάλιστα σημείωσε ότι «με την προεδρία του παρόντος», ακριβώς έτσι το έγραψε, χωρίς αναφορά στο όνομα του Σωκράτη Φάμελλου, «πάμε από το κακό στο χειρότερο». Και έδωσε το στίγμα, στη λογική που αναμένουν πολλοί από τον αδελφό της: χρειάζεται αναμόρφωση και αναδιάρθρωση όλου του προοδευτικού χώρου. Άρχισαν τα όργανα θα συμπλήρωνα.

***

Η Όλγα πατρονάρει Αλέξη

Και να μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Μετά την ανάρτηση της Ζαννέτ Τσίπρα, κεντρικό στέλεχος του κόμματος μου υπέδειξε να δω τον λογαριασμό της Όλγας Γεροβασίλη στο facebook. Η αντιπρόεδρος της Βουλής και κεντρική υπουργός των κυβερνήσεων του Αλ. Τσίπρα είναι άκρως προσεκτική εν μέσω των σεναρίων πως θα τον ακολουθήσει στο νέο κόμμα και γι’ αυτό χθες εξεπλάγην.

Τι είδα; Δεν ξέρω εάν το έκανε η ίδια ή κάποιος συνεργάτης της, αλλά κοινοποίησε την εξής ανάρτηση του Αλ. Τσίπρα: «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας. Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους…». Η ανάρτηση αυτή είναι απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στη 2η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλ. Τσίπρα για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη τον περασμένο Ιούνιο.

Τι άλλο μου έκανε εντύπωση, ψάχνοντας το θέμα; Την ανάρτηση αυτή την κοινοποίησαν περίπου 350 άτομα και από βουλευτές και κεντρικά στελέχη, μόνο την Όλγα Γεροβασίλη είδα. Κάτι λέει αυτό για το μέλλον…

***

Μια εκδήλωση από το παρελθόν Και να πάω τώρα στο ΠαΣοΚ και στην εκδήλωση για τα 51α γενέθλιά του. Τώρα θα σας πω τι μου έκανε εντύπωση από την 3η Σεπτέμβριου στο Ζάππειο. Πρώτα από όλα ο κόσμος που ήταν περισσότερος από κάθε άλλη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια και άρα η κινητοποίηση προφανώς πέτυχε. Επίσης, τα μέτρα ασφαλείας που ήταν αυξημένα σε σχέση με άλλες χρονιές, κάτι που αποτελεί δηλωτικό στοιχείο πως κάτι κινείται και πως προβλέπονται καταστάσεις. «Η Δραπετσώνα» το ζεϊμπέκικο δηλαδή που χόρεψε ο Κώστας Τσουκάλας και απογείωσε το κέφι. Αυτός πήρε το χειροκρότημα στα 51 χρόνια ΠαΣοκ και σχολιάστηκε, χαριτολογώντας, «ως ο μόνος λαϊκός κι ορθόδοξος ΠαΣόΚος». Άλλο ένα στοιχείο που πρόσεξα είναι πως πίσω από κάθε βουλευτή που χαιρετούσε κόσμο, τον ακολουθούσε κάποιος με κάμερα που πατούσε το rec όταν έβλεπε κάποιο ωφέλιμο στιγμιότυπο που θα έμπαινε αργότερα σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό δείχνει πως κάτι αλλάζει και αποκτά πιο ταχύ βηματισμό ακόμη και αυτή η… αργοπορημένη όπως έχει αποδειχτεί επικοινωνιακή αντίληψη που έχουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Η απουσία του Γιώργου Παπανδρέου, που ήταν στην Κίνα, ήταν κάτι σχολιάστηκε αρνητικά ακόμη και από πολλούς ορκισμένους «παπανδρεικούς». Στα αρνητικά βάζω και την καθυστέρηση του Νίκου Ανδρουλάκη να ανέβει στο βήμα. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αντί να ξεκινήσει την ομιλία του στις 19:30 ξεκίνησε στις 20:30. Αυτή η μία ώρα καθυστέρησης όμως ήταν αρκετή, τόσο για να αποχωρήσουν οι γηραιότεροι… όσο όμως και για να μην μεταδοθεί ούτε στιγμιότυπο του από το βήμα στο Ζάππειο στα δελτία ειδήσεων που ξεκίνησαν τη μετάδοση τους πριν τις 21:00. Κρίμα για αυτόν βέβαια γιατί ήταν αρκετά καλή…

***

Πέρυσι ήταν αλλιώς

Ξέρετε τι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον από τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην εφετινή ΔΕΘ: η αναδιάταξη της εσωκομματικής ανθρωπογεωγραφίας. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν ο Σωκράτης Φάμελλος που έχοντας «εκπαραθυρωθεί» από την προεδρία της ΚΟ στεκόταν δίπλα στον τότε διάδοχό του, Νίκο Παππά. Ο τελευταίος ήταν κι εκείνος που είχε ηγηθεί της αποστολής του κόμματος στη Θεσσαλονίκη μετά το χρίσμα της Κεντρικής Επιτροπής ως αποτέλεσμα της μομφής εις βάρος του Στέφανου Κασσελάκη.

Χθες και στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης έμελλε να είναι ο Ν. Παππάς αυτός που, ως απλός βουλευτής, καθόταν δίπλα στον τωρινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ομολογουμένως πολύ λεπτή η σχέση των δύο ανδρών από πέρυσι το καλοκαίρι που υπήρξε η απότομη αλλαγή σκυτάλης εντός Βουλής κι ακολούθως μεσολάβησε η προεδρική κούρσα που έφερε τον Σ. Φάμελλο στα ηνία της Κουμουνδούρου.