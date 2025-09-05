5 το πρωί ΔΕΘ Edition: Ο Τσίπρας και το Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης
Από το συνέδριο του Economist ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για «νέα εθνική πυξίδα» και «νέο πατριωτισμό» που θα αποτρέψουν την πορεία της χώρας προς τα βράχια - Πόσο απέχει ο πρώην πρωθυπουργός από την ίδρυση κόμματος; ΝΔ και ΠαΣοΚ τον αντιμετωπίζουν ήδη ως δυνητικό αντίπαλο.
1
Οι ατάκες του Αλέξη Τσίπρα
- Η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά τον δημοκρατικό διάλογο: Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε εξ αρχής στον πειρασμό να αποκρούσει, ψύχραιμα, νηφάλια αλλά και βιτριολικά, τους πρόσφατους ισχυρισμούς του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι «στους μόνους που θα λείψει είναι στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του».
- Αιτία ελομένου, Θεός αναίτιος: Επικαλούμενος τη ρήση που αποδίδεται στον αρχαίο φιλόσοφο Πλάτωνα, ο πρώην πρωθυπουργός χρέωσε όλη την ευθύνη για το σημερινό οικονομικό status της Ελλάδας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έξι χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «την ευθύνη την έχει αυτός που επιλέγει» και όχι ο Θεός που «δεν είναι ο υπαίτιος».
- Σαν μια τεράστια φωτεινή επιγραφή που αναβοσβήνει πάνω από τη χώρα: Προσοχή, αδιέξοδο: Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, η οικονομία και η χώρα εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το τι έρχεται στο άμεσο μέλλον, αν στο μεταξύ δεν μεσολαβήσει ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ» αντίστοιχο -κατά τον ίδιο τον Αλ. Τσίπρα- με εκείνα των περιόδων Χαριλάου Τρικούπη και Ελευθέριου Βενιζέλου.
2
Τι μάθαμε από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
- Την ανάγκη της χώρας για Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης: Ένα σχέδιο συνολικά εννέα αξόνων που κατά τον Αλέξη Τσίπρα θα αναπτυχθεί σε ορίζοντα πενταετίας, άρα έως το 2030, και θα έχει στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την αναδιανομή, τη δικαιοσύνη αλλά και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας.
- Την πρόταση για σύσταση ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης: Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την αξιοποίηση ενός μέρους των ετήσιων εθνικών πόρων δημοσίων επενδύσεων και της αξιοποίησης του Υπερταμείου και της Αναπτυξιακής Τράπεζας με στόχο να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας μέσα από υλοποίηση στρατηγικών προτεραιοτήτων και τη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.
- Την εισαγωγή μιας Πατριωτικής Εισφοράς: Πρόκειται για ένα ποσό που θα πηγάζει από «τη μειοψηφία του μεγάλου πλούτου», η οποία «ήρθε η ώρα να συμβάλει στην ανάταξη της χώρας» και θα κατευθύνεται σε έναν ειδικό κλειστό λογαριασμό με μοναδική προτεραιότητα τη στήριξη των νέων γενεών. Δηλαδή την υποστήριξη της παιδείας, της έρευνας, της καινοτομίας και της νεανικής στέγης.
3
Η άποψη των αρθρογράφων του Βήματος
- Δήμητρα Κρουστάλλη: Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε ηγετική εμφάνιση, την οποία επένδυσε με εθνικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Εμφανίστηκε ως κατήγορος των κατηγόρων του, όχι με τα παλαιά διχαστικά σλόγκαν του, αλλά με προτάσεις και επιχειρήματα. Έκανε έκκληση για νηφάλιο δημόσιο διάλογο «χωρίς ανοησίες», όπως διευκρίνισε. Μοιάζει να ταΐζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το δικό του φάρμακο. Είτε φέρνει είτε δεν φέρνει κάτι καινούργιο, η συνέχεια θα έχει ενδιαφέρον.
- Άρης Ραβανός: Επί της ουσίας με την ομιλία του άρχισε η επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέφερε δύο όρους που είπε πριν μήνες: Νέα Εθνική Πυξίδα και Νέο Πατριωτισμό. Αυτά επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ δύσκολο να γίνονταν αποδεκτά από σημαντικό τμήμα των κεντρικών στελεχών που μετακινήθηκαν στη Νέα Αριστερά.
4
Παραπλεύρως
- Παρουσίες με νόημα: Ο Σωκράτης Φάμελλος έλειπε σε περιοδεία, εκπροσωπούμενος από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά ουκ ολίγοι νυν (και ορισμένοι πρώην) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισαν μια πρόσκληση για το Βελλίδειο, παρακολουθώντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Από την παρούσα ΚΟ εντοπίστηκαν ο Γιώργος Καραμέρος, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Βασίλης Κόκκαλης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο Συμεών Κεδίκογλου. Πρόσωπα δηλαδή που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν συνδεθεί με τον πρώην πρωθυπουργό.
- «Άντε μην αργείς»: Σε αντίθεση με προηγούμενες εμφανίσεις τους σε ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, αυτήν τη φορά τα κεντρικά στελέχη της Νέας Αριστεράς τήρησαν αποστάσεις. Και η επισήμανση δεν αφορά τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη ή τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Εκ των υπόλοιπων παρών ήταν μόνο ο Θρακιώτης Φερχάτ Οζγκιούρ. Στον βουλευτή Ροδόπης απευθύνθηκε γυναίκα που είχε σπεύσει να χαιρετήσει τον Αλέξη Τσίπρα και η οποία τον παρότρυνε να μην καθυστερεί άλλο την επιστροφή του. Δεν διευκρίνισε, βέβαια, σε ποιο κόμμα ακριβώς θέλει να τον δει.
- Οι αντιδράσεις από ΝΔ και ΠαΣοΚ: Προφανώς και δεν έμειναν ασχολίαστα από Πειραιώς και Χαριλάου Τρικούπη όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη από τον πρώην πρωθυπουργό. «Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία» σχολίαζαν μεταξύ άλλων κυβερνητικές πηγές λίγο μετά το τέλος της ομιλίας, προτού από το ΠαΣοΚ μιλήσουν για λογοκλοπή δελτίων Τύπου.
5
Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες
- Το διήμερο του πρωθυπουργού: Τη σκυτάλη από τον Αλέξη Τσίπρα παίρνει αύριο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί θα συναντηθεί με το ΔΣ της ΔΕΘ και θα επισκεφθεί τα περίπτερα των εκθετών. Η απογευματινή ομιλία του στο Βελλίδειο, στη διάρκεια της οποίας θα ανακοινώσει τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης για ευάλωτες ομάδες, οικογένειες και μεσαία τάξη έχει προγραμματισμένη ώρα έναρξης τις 19:30. Στις 12:00 της Κυριακής θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
- Το «πακέτο» του Μαξίμου: Μια σειρά από φοροελαφρύνσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος πρόκειται, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, να ανακοινώσει στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκ των πραγμάτων δεν προβλέπονται επαναφορά των 13ου-14ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης ή μείωση του ΦΠΑ, όπως ζητά κατά κόρον η αντιπολίτευση. Συνεργάτες του πρωθυπουργού αποφεύγουν να μιλούν για «μποναμάδες» και «δώρα», προτιμώντας να κάνουν λόγο για διπλά χρήσιμη κυβερνητική πολιτική που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας.
- Θα απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα; Ο πρώην πρωθυπουργός πέταξε το γάντι με τη δική του ομιλία του. Έχει ενδιαφέρον αν ο διάδοχός του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπει στη διαδικασία να συγκρουστεί απευθείας μαζί του, ανοίγοντας έναν κύκλο αντιπαράθεσης με εκλογική προοπτική. Ή θα περιμένει κάποια ερώτηση το μεσημέρι της Κυριακής. Γι’ αρχή αρκέστηκε να πει πως «εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την Παιδεία και το ΑΙ, οπότε καταλαβαίνουμε ποιοι μιλάνε για το παρελθόν και ποιοι για το μέλλον».
