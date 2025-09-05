Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στη ”μαύρη περίοδo” 2015-2019, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist.

Με σκωπτικό ύφος, αναφέρουν πως ο πρώην πρόεδρος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «το ”πρώτη φορά αριστερά” αποφάσισε να το βαφτίσει ”νέα πυξίδα”, τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, ”πατριωτική εισφορά” και το ”πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” να το ονοματίσει ”9 άξονες”.

Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα, ενώ σε όλη την Ευρώπη ”έβρεχε” ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα, με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε.», σημειώνουν οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου και συμπληρώνουν:

«Αύριο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέματα και τυχοδιωκτισμούς.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά».