Αρκούντως αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ΠαΣοΚ στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία ολοκληρώθηκε το φετινό συνέδριο του Economist στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την αξιωματική αντιπολίτευση να καταλογίζει στον πρώην πρόεδρο και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι αντιγράφει, μετά τη φωνή του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του κόμματος και τα στοιχεία και τις προτάσεις που παρουσιάζουν η Χαριλάου Τρικούπη και ο πρόεδρός της.

«Κάποτε, ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding, έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠαΣοΚ, όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχιση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece», αναφέρεται σε άτυπη ενημέρωση του ΠαΣοΚ.