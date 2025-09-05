Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχασε χρόνο. Μόλις ανέβηκε στο βήμα του Βελλίδειου συνεδριακού κέντρου έριξε την πρώτη του «βολή» κατά του Μεγάρου Μαξίμου. Σήκωσε το γάντι κατά του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αιχμηρά είχε σχολιάσει πριν από λίγες ημέρες ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει λείψει μόνο σε 17.000 εγκληματίες που είχαν αποφυλακιστεί με το νόμο Παρασκευόπουλου.

«Σας ομολογώ, ότι είχα μια ανησυχία, καθώς θέση της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες από τον εκπρόσωπό της, είναι πως για όσα λέω ενδιαφέρονται μόνο βιαστές, εμπρηστές και εν γένει εγκληματίες. Ευτυχώς, βλέποντάς σας, κατάλαβα ότι η ανησυχία μου ήταν αβάσιμη. Μπορώ, απλώς να πω, ότι η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά το δημοκρατικό διάλογο», είπε.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι στη σημερινή ομιλία του δεν θα είναι ευχάριστος και όπως αναμενόταν άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση. «Όποιος θέλει να ακούσει ευχάριστα πράγματα, μπορεί να περιμένει την αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκεί, θα δώσει τη δική του εικόνα, κατασκευασμένη από φωτεινά χρώματα, αισιοδοξία, και κάποιες παροχές. Πακέτο παροχών, διαβάζω ότι θα εξαγγείλει». Ο κ. Τσίπρας, αναφέρθηκε και αιχμηρά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην κατάμεστη αίθουσα ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων, ήταν οι :Γιώργος Καμέρος, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χρήστος Γιαννούλης, η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Επίσης, ήταν και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάντ Οζγκιούρ.

Ο Αλέξης Τσίπρας, έφτασε περίπου στις 17:30 το απόγευμα στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο. Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη το απόγευμα. Κατά την άφιξη του, τον πλησίασαν υποστηρικτές του οι οποίοι θέλησαν να τον χαιρετίσουν και να του εκμυστηρευτούν την προσδοκία τους για την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο σε ηγετική θέση.

Όταν εισήλθε στην αίθουσα του συνεδρίου δέχθηκε το χειροκρότημα αρκετών ατόμων που είχαν έρθει μόνο και μόνο για να δουν την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Η ομιλία του διήρκησε περίπου μια ώρα, όπου ανέλυσε το όραμα του για την Ελλάδα του 2030. Όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του αποχώρησε από την αίθουσα, ενώ κατά την έξοδο του τον σταμάτησαν πολίτες για να του μιλήσουν. Κάποιοι θέλησαν να τον αγκαλιάσουν ενώ άλλοι θέλησαν να βγάλουν μια αναμνηστική σέλφι.

Στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν τα όσα άκουσαν λέγοντας ότι ναι μεν ο κ. Τσίπρας έκανε μια ηγετική εμφάνιση και μια καλή, όπως υποστηρίζουν, ομιλία. Άλλοι παρατήρησαν ότι μίλησε με όρους και συνθήματα που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς και έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, η τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού δεν πέρασε απαρατήρητη, ούτε σε όσους βρίσκονταν στο Βελλίδειο αλλά και εκτός.

Ο κ. Τσίπρας, μίλησε για την νέα εθνική πυξίδα που χρειάζεται ο τόπος ενισχύοντας τα σενάρια για την υποτιθέμενη δημιουργία ενός νέου κόμματος που ο ίδιος θα ηγείται. Ο χρόνος , πάντως, θα δείξει αν αυτό το σενάριο θα επιβεβαιωθεί.