Την Παρασκευή το απόγευμα μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός. Στις «βαλίτσες» του, βρίσκονται μια σειρά από μέτρα ή μεταρρυθμίσεις όπως προτιμά το Μαξίμου να τα παρουσιάζει που όπως ισχυρίζονται τα κυβερνητικά στελέχη θα δώσουν μια ανάσα στη μεσαία τάξη, ειδικότερα στις οικογένειες με παιδιά.

Η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση άμεσων φόρων καθώς όπως λένε εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών και τονίζουν πως είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής.

Τα στελέχη της κυβέρνησης αποφεύγουν πρακτικές «μποναμάδων» εξηγώντας ότι η δική τους πρόταση, δηλαδή η μείωση των άμεσων φόρων, θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Που είναι διπλά χρήσιμη λόγω και της συσσωρευμένης ακρίβειας των τελευταίων ετών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με κριτική διάθεση, σχολιάζουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, λέγοντας ειδικότερα πως για τον 13ο μισθό δε θα έμενε χώρος για ελαφρύνσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, τη μεσαία τάξη συνολικά. Εκτός των άλλων, δεν θα ήταν και δίκαιο, υποστηρίζουν. Ήδη πάντως με το ξεπάγωμα των μισθών στο Δημόσιο από το 2022 έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με 1,3 μισθούς.

Το αγκάθι

Το καλό κλίμα ενόψει της 89ης ΔΕΘ, επισκίασαν οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, που επεσήμανε ότι το καλώδιο διασύνδεσης με Ελλάδα και Ισραήλ «δεν είναι βιώσιμο με τους υπάρχοντες όρους». Αυτό έφερε την αντίδραση μιας σειράς υπουργών της κυβέρνησης που ζητούν από την Κύπρο να ξεκαθαρίσει την θέση της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη. Όπως είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, από το έργο αυτό «κυρίως ωφελημένη θα είναι η Κύπρος για προφανείς λόγους, καθώς αίρει την ενεργειακή της απομόνωση». Διευκρίνισε, επίσης, ότι «το έργο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους, πρέπει να υπάρχει διαμοιρασμός όπως γίνεται με όλα τα διασυνοριακά έργα».

Ο Σταύρος Παπασταύρου με δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ κι ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού υπογράμμισε ότι στέλνουν ένα «αμφίσημο μήνυμα» για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης: «Διάβασα με προσοχή τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών και η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις στέλνουν αμφίσημο μήνυμα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνέχισε: «Δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για ένα στρατηγικής σημασίας έργο για την Κύπρο που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της».

Η Αθήνα επιμένει ότι η δέσμευση της Ελλάδας για την ηλεκτρική διασύνδεση είναι δεδομένη, ζητώντας όμως από την Λευκωσία ξεκαθαρίσει τη στάση της. Το έργο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους, πρέπει να υπάρχει διαμοιρασμός όπως γίνεται με όλα τα διασυνοριακά έργα, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Δεν έχουν τεθεί υπόψη της ελληνικής πλευράς οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Κεραυνός. – ΡΑΕΚ ενέκρινε στις 31 Ιουλίου το σχετικό έσοδο των 25 εκατ. ευρώ για την υλοποίησή του και συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΡΑΑΕΥ για την ολοκλήρωση του έργου, σε αντίθεση με τις εν λόγω δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, το συγκεκριμένο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μείζονος σημασία για την Κύπρο γιατί με την ολοκλήρωσή του θα τερματίσει τον ενεργειακό της απομονωτισμό.