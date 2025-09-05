Ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, που θα ανατρέψουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων στη χώρα, χρειάζεται η Ελλάδα, εκτίμησε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, που διεξάγεται στο περιθώριο της ΔΕΘ, όπου περιέγραψε τη μετεξέλιξη και την εμβάθυνση της έννοιας του νέου εθνικού πατριωτισμού, στον οποίο αναφέρεται συχνά τελευταία.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε το σημερινό παραγωγικό μοντέλο «ξεπερασμένο», βασισμένο στο real estate και τον τουρισμό, το οποίο δημιουργεί μια «ρηχή» και «μη βιώσιμη» ανάπτυξη.

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι μισθοί έχουν χάσει περίπου το ένα τρίτο της αξίας τους τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα η κοινωνία βλέπει τα υπερκέρδη των καρτέλ να αυξάνονται. Τόνισε πως η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ, αντίστοιχο με εκείνα που οδήγησαν την Ελλάδα σε σημαντική πρόοδο, κατά την περίοδο των Τρικούπη και Βενιζέλου.

Ταμείο Στήριξης Νέων Γενεών

«Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις. Αυτό, που με δυο λόγια, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα, είναι ένας νέος εθνικός πατριωτισμός», επανέλαβε ο κ. Τσίπρας έναν όρο στον οποίο αναφέρεται συχνά τελευταία.

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, μεταξύ των αξόνων στους οποίους πρέπει να κινηθεί το επόμενο διάστημα η ελληνική οικονομία, είναι η δημιουργία ενός Ταμείου με μία μόνο προτεραιότητα: Τη Στήριξη των Νέων Γενεών, με χρήματα που θα αντληθούν από τα πολύ υψηλά εισοδήματα, μέσα από εισαγωγή της Πατριωτικής Εισφοράς και μέσω της αναδιανομής ώστε οι έχοντες να συμβάλλουν στο μέλλον αυτού του τόπου. Με στόχο στηριχθεί η νέα γενιά. Δηλαδή τη στήριξη της Παιδείας, της έρευνας και της καινοτομία, αλλά και της νεανικής Στέγης.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «χρειαζόμαστε έναν Νέο Πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας».

Ταυτόχρονα προτείνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και τη χρηματοδότησή του μέσα από τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, με στόχο την κατεύθυνση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας

Συνολικά παρουσίασε τους 9 βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης, με ορίζοντα πενταετίας με στόχο την ευημερία και γιατί, όπως ανέφερε, χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη.

Στους άξονες αυτούς περιλαμβάνει:

Ισχυρό και δίκαιο κράτος, Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, Στήριξη της εργασίας, Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια, Δημογραφική ανθεκτικότητα, Μείωση ιδιωτικού χρέους, τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία, Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, Εθνική Ασφάλεια.

«Κοινωνία χασμάτων»…

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι έχει όλη την ευθύνη γιατί δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη και έτσι σήμερα, η πατρίδα μας πορεύεται για ακόμα μια φορά με πυξίδα τις παλιές χρεοκοπημένες συνταγές. Χαρακτήρισε δείκτες ντροπής όλους αυτούς που δείχνουν την προϊούσα κοινωνική και οικονομική αποσάθρωση.

«Χρόνο με το χρόνο, απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν την κρίση, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80% του μέσου όρου της Ε.Ε. Σήμερα είναι κοντά στο 60%», υπογράμμισε και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια. «Είναι κενό γράμμα ό,τι κι αν λέμε για καλύτερη Ελλάδα το 2030, αν δεν αποκαταστήσουμε τη δυνατότητα του κράτους να υπάρχει και να λειτουργεί με δικαιοσύνη», ανέφερε.

…και «αναξιοκρατίας»

Αναφερόμενες στις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων και συνολικά για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνηση, σημείωσε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα «που στις μέρες μας έχει γίνει κυρίαρχο πολιτικό, κοινωνικό, αλλά και οικονομικό ζητούμενο. Την εντιμότητα. Γιατί η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης, διαβρώνει το κράτος. Γιατί η αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος. Γιατί η μεροληψία, η εύνοια για τους ”δικούς μας”, για τους έχοντες, για συγγενείς και φίλους, για κομματικούς παράγοντες, που ξεκινάει από την εκτελεστική εξουσία, απλώνεται στη Δικαιοσύνη, και απαξιώνει το κράτος».