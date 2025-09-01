«Ενας δρόμος δεν μπορεί να είναι “πριβέ”. Στη λογική μας, παράνομο είναι να υπάρχουν στην Αθήνα “πριβέ” δρόμοι», δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας σχολιάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση των τριών υπουργείων (Πολιτισμού, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών) για την ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Να θυμίσουμε ότι στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία αναφέρουν ότι «οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα». Μάλιστα, ο κ. Δούκας προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί «αυτή η στείρα αντιπαράθεση», τον λόγο θα έχουν οι πολίτες. «Σε αυτό είμαστε αταλάντευτοι. Θα συνεχίσουμε το έργο μας σε συνεργασία με τους πολίτες και τους επιστήμονες».

«Οι παρεμβάσεις μας δεν είναι παράνομες»

Ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε ότι οι παρεμβάσεις του, οι οποίες γίνονται κατόπιν μελετών σε πραγματικούς χρόνους (ειδικά σε ότι αφορά το κυκλοφοριακό ζήτημα), δεν είναι παράνομες. «Δεν κάναμε καμία απίστευτη παρέμβαση, αφού ούτως άλλως θα έμπαιναν οχήματα πολιτών που θα πήγαιναν στο τένις ή στην Αίγλη. Απλώς τώρα θα μπορούν να μπαίνουν όλοι», είπε, σημειώνοντας ότι ο δρόμος θα είναι ήπιας κυκλοφορίας με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, κάτω των 20 χλμ. την ώρα).

«Δεν είναι ώρα για άσκοπες συγκρούσεις»

«Η διαδικασία που ακολουθήσαμε με τη Βασιλίσσης Όλγας είναι σύννομη και η προβλεπόμενη. Δεν είναι ώρα για άσκοπες συγκρούσεις. Είναι μία ρύθμιση, η οποία βάζει τάξη στο έργο που γίνεται εκεί. Πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο που θα βοηθήσει σημαντικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και βεβαίως θα προχωρήσουμε. Εδώ είμαστε για να βελτιώσουμε την ποιότητας ζωής. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην ποιότητα ζωής και κόντρα στη θέληση των πολιτών να μειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη συγκεκριμένη ζώνη», κατέληξε.

Ζαχαριάδης: Να σταματήσει η κυβέρνηση τα μικροπολιτικά παιχνίδια

Στο πλευρό του στάθηκαν αρκετοί δήμαρχοι, νυν και πρώην, που συμμετείχαν στη συνέντευξη Τύπου, αλλά και ο επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», Κώστας Ζαχαριάδης. «Έχει αναχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας», είπε, καλώντας την κυβέρνηση «να δώσει στην Αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να υλοποιήσει το σχέδιό της και να σταματήσει τα μικροπολιτικά παιχνίδια». Αιχμές προς την κυβέρνηση άφησε και ο δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου. «Οι Δήμοι σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Τα προβλήματα των Δήμων ξεκινούν από τη Γαύδο μέχρι τον Έβρο. Δεν περιορίζονται σε 500 μέτρα δρόμου», ανέφερε.

Αντίθετοι οι ηλεκτροδηγοί τραμ Αττικής

Στο μεταξύ, θέση αντίθετη στο σχέδιο του δημάρχου Αθηναίων, παίρνει το σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής, προειδοποιώντας ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), αν ο Δήμος δεν πάρει πίσω την απόφασή του. Το σωματείο σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει το άνοιγμα της οδού στην κίνηση Ι.Χ. ως «πρωτοφανή και παγκοσμίως πρωτότυπη οπισθοδρόμηση, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όλες τις σύγχρονες αρχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας.» Παράλληλα, αναφέρει πως η κίνηση αυτή παραβιάσει το θεσμοθετημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας το οποίο προβλέπεται πως η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας πρέπει να πεζοδρομηθεί και να αποδοθεί σε πεζούς, ποδηλάτες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το σωματείο κατακρίνει επίσης δηλώσεις συγκοινωνιολόγων οι οποίοι προτείνουν την κατάργηση του Τραμ στο κέντρο της Αθήνας, με το πρόσχημα της εξυπηρέτησης από το Μετρό. «Είναι προφανές ότι αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και εξυπηρετούν άλλους, σκοτεινούς σκοπούς», αναφέρει.

Δούκας: Ραντεβού στη ΔΕΘ

Κοινό μέτωπο για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει σήμερα η Αυτοδιοίκηση, σχηματίζουν δήμαρχοι σε όλη τη χώρα ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ύστερα από πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων.

Στη συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε εκ μέρους της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Δούκας, θίχτηκαν ζητήματα, όπως ο οικονομικός στραγγαλισμός και η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση.

«Η σιωπή είναι συνενοχή»

«Η κυβέρνηση έχει πάρει έναν επικίνδυνο δρόμο υπονόμευσης του θεσμού και χειραγώγησης των αιρετών. Προωθεί έναν εκλογικό νόμο που καταργεί τον δεύτερο γύρο των Αυτοδιοικητικών εκλογών. Δε μένει παρά να καταργήσει και τους ίδιους τους αιρετούς και να διορίζει Δημάρχους της αρεσκείας της. Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα, δεν είναι Διεύθυνση Υπουργείου. Η σιωπή, πια, είναι συνενοχή. Είναι ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», δήλωσε ο κ. Δούκας.

Τέλος, κάλεσε κάθε αιρετό, να συμπαραταχθεί μαζί τους, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, σε αυτή την προσπάθεια. «Το πρώτο μας ραντεβού», πρόσθεσε, «είναι το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς μπροστά στη ΔΕΘ».