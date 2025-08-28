Η ανάπλαση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας είναι το αντικείμενο της νέας κόντρας μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του προκατόχου του, επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, Κωστή Μπακογιάννη. Η οξεία αντιπαράθεση των δύο ανδρών που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης (27/8), περίπου δύο μήνες πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος, συνεχίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον κ. Μπακογιάννη να κάνει λόγο για «κωλοτούμπα» του Χάρη Δούκα και να τον κατηγορεί για «λαϊκισμό και αναξιοπιστία». Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, έθεσε το εξής ερώτημα: «Θέλουμε έναν δρόμο για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους του κ. Μπακογιάννη ή έναν δρόμο για όλους;».

Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Αθηναίων, «το δίλημμα που τίθεται σήμερα είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε έναν δρόμο για τους λίγους και εκλεκτούς φίλους του κ. Μπακογιάννη ή έναν δρόμο για όλους; Αυτό θα αποφασίσετε σήμερα. Πολλά τα ψέματα και έχει πολύ μεγάλη αξία να ξέρουμε τι συζητάμε».

Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή στην Βασιλίσσης Όλγας υπάρχει τρόλεϊ και τραμ. «Τι είχε προδιαγραφεί να γίνει από τον κ. Μπακογιάννη; Να μπαίνουν αυτοκίνητα στη λωρίδα του τραμ, από την Αμαλίας να μπαίνουν στη λωρίδα του τραμ, να πηγαίνουν να παίζουν τένις στην αντισφαίριση και μετά να φεύγουν από την Αρδηττού. Τι είπαμε εμείς; Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς “Παίζεις τένις; Μπαίνεις στην Β. Όλγας – Δεν παίζεις τένις; Δεν μπαίνεις”, και είπαμε, θα μπαίνουν τα αμάξια δεξιά και θα κάνουν ξανά δεξιά στην Αρδηττού. Τι άλλο είχε η μελέτη του κ. Μπακογιάννη; Είχε το εξής απίθανο. Προσέξτε, έχει σημασία. Κατεβαίνουμε τη Β. Κωνσταντίνου και κάνουμε δεξιά στην Βασιλίσσης Όλγας, στο τρόλεϊ. Είχε αμάξια το σχέδιο του κ. Μπακογιάννη, είχε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Θα πήγαιναν στο Ζάππειο, θα έπιναν καφέ στην “Αίγλη” και μετά θα έβγαιναν από το Ζάππειο από χωματόδρομο δίπλα στον Φωκιανό, στην Ηρώδου Αττικού. Και μας είπαν όλοι είναι τρελό λάθος, είναι έγκλημα να κάνουν βόλτες σε χωματόδρομο μέσα στο Ζάππειο τα αμάξια. Μας είπαν “καλύτερα οδηγήστε τα στην ευθεία, έτοιμος είναι ο δρόμος, να βγουν στην Αμαλίας”. Αυτές είναι οι δύο παρεμβάσεις που κάναμε, οι οποίες είναι παρεμβάσεις κοινής λογικής», είπε ο κ. Δούκας.

Μπακογιάννης: «Λαϊκισμός, προπαγάνδα και αναξιοπιστία»

Από την πλευρά του, ο κ. Μπακογιάννης έκανε λόγο για «κωλοτούμπα» του Χάρη Δούκα γύρω από το θέμα των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ανέφερε: «Όταν ο λαϊκισμός συναντά την αναξιοπιστία. Από την απαξίωση στην υιοθέτηση – η κωλοτούμπα της Βασ. Όλγας.

Ο κ. Δούκας, στα δύο τελευταία χρόνια, για το ζήτημα της Βασιλίσσης Όλγας, έχει αλλάξει θέση αμέτρητες φορές. Κάθε δημόσια εμφάνισή του συνοδευόταν από μια διαφορετική εκδοχή: από την πλήρη απαξίωση του έργου, τις ειρωνείες και τους αφορισμούς, έως την τελική αποδοχή του.

«Υιοθέτησε το έργο κάνοντας εντυπωσιακή κωλοτούμπα»

Γιατί τελικά εκεί κατέληξε σήμερα -μέσα σε ένα κρεσέντο παραπληροφόρησης και προσβλητικών σχολιασμών που δεν ταιριάζουν στο αξίωμα του- να υιοθετήσει το έργο, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή κωλοτούμπα.

Αυτό όμως που μένει σταθερό στον χρόνο είναι ο λαϊκισμός, η προπαγάνδα και τελικά η αναξιοπιστία του.

Αν είχε δείξει τον ίδιο ζήλο για την Αθήνα, όσο για τη φτηνή επικοινωνία, τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα για την πόλη.

Ας κρατήσουμε όμως το θετικό: ένα έργο που πολεμήθηκε και σαμποταρίστηκε από τον νυν Δήμαρχο, θα αποδοθεί σύντομα, όπως σχεδιάστηκε, στους Αθηναίους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης.

Τα ψεύτικα λόγια χάνονται, τα έργα όμως μένουν».