«Θύμα» της έλλειψης συνεννόησης και της διάθεσης συνεργασίας των αρμοδίων κινδυνεύει να πέσει η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας – ένας δρόμος λίγων μέτρων που οδηγεί από το Καλλιμάρμαρο στην Πλάκα.

Περίπου δύο μήνες πριν παραδοθεί το έργο, το οποίο μπήκε μπροστά το 2020 εν μέσω πανδημίας, εντασσόμενο στο σχέδιο δημιουργίας του «Μεγάλου Περιπάτου», ξεκίνησε «πόλεμος» μεταξύ Χάρη Δούκα και Κώστα Μπακογιάννη και των τριών συναρμόδιων υπουργείων (Πολιτισμού, Ενέργεια και Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών) και του Δήμου Αθηναίων, για την μορφή που θα έχει ο δρόμος μήκους μόλις 525 μέτρων.

Δηλαδή, αν θα είναι αποκλειστικά πεζόδρομος – σύμφωνα με το σχέδιο της προηγούμενης δημοτικής Αρχής – επιτρέποντας μόνο τη διέλευση οχημάτων που κατευθύνονται στον Όμιλο Αντισφαίρισης ή στο Ζάππειο, ή δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, εξυπηρετώντας και τους εκατοντάδες μόνιμους κατοίκους της Πλάκας οι οποίοι έχουν μόνο τρεις εισόδους για φθάσουν με το αυτοκίνητό τους στην οικία τους.

Μπαράζ αντιδράσεων

Μετά την έγκριση, κατά πλειοψηφία, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας (27/8), του σχεδίου της υφιστάμενης δημοτικής Αρχής για μετατροπή του δρόμου σε ήπιας κυκλοφορίας, ασκήθηκαν – σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο – πιέσεις από το υπουργείο Πολιτισμού. Ακολούθησε, από την επομένη, μπαράζ αντιδράσεων, με πρώτη την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Υποδομών και Μεταφορών, όπου αναφέρεται ότι «οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα».

Η απάντηση του δημάρχου, Χάρη Δούκα, δεν καθυστέρησε να έρθει. Τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι «ο Δήμος Αθηναίων δεν θα κάνει πίσω», υπενθυμίζει ότι «η Βασιλίσσης Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες» και «καλεί όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση».

Εν ολίγοις το ζήτημα μετατράπηκε σε πολιτικό. Στη διαμάχη ενεπλάκησαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που στήριξαν τον δήμαρχο Αθηναίων, καλώντας την κυβέρνηση «να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό στη δημοκρατική βούληση των Αθηναίων που εκφράστηκε με τις εκλογές». Την ίδια στιγμή, η κόντρα Χάρη Δούκα και Κώστα Μπακογιάννη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «φουντώνει».

Κυριακάτικη βόλτα στη Βασιλίσσης Ολγας

Το Βήμα έκανε μία μικρή βόλτα, χθες το πρωί, στην περιοχή, για να διαπιστώσει πού βρίσκονται οι εργασίες και εάν ήταν απαραίτητη η εκσκαφή σε τόσο μεγάλο βάθος, καθώς ήταν δεδομένο εξαρχής ότι θα αποκαλύπτονταν αρχαία τα οποία με τη σειρά τους θα καθυστερούσαν – όπως και έγινε – το έργο.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι οποίοι δεν έχουν άμεση εμπλοκή με το έργο, η διάρκειά του δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το εξάμηνο, αν ο δρόμος γινόταν πεζόδρομος, καθώς οι ανακατασκευές περιλάμβαναν αποξήλωση του οδοστρώματος το βάθος του οποίου δεν είναι πάνω από 10 πόντους.

Στην περίπτωση που οι αρμόδιοι έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν και δίκτυα (οπτική ίνα για τηλεφωνία, αγωγοί για ρευματοδότηση, σωλήνες ύδρευσης), οι εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν σε βάθος το πολύ 60 πόντων, με ειδικές σημάνσεις. Θεωρητικά, σε τόσο μικρό βάθος, η εύρεση αρχαίων είναι δύσκολη.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, αποκαλύφθηκαν αρχαία μόλις στους 30 πόντους. Οπότε η εμπλοκή του υπουργείου Πολιτισμού ήταν αναπόφευκτη.

Αναμένονται εξελίξεις

Η χθεσινή κυριακάτικη βόλτα έδειξε ότι αν βρεθεί σύντομα η «χρυσή τομή», το έργο δύναται να παραδοθεί στην κυκλοφορία σε λιγότερο από δύο μήνες. Είναι – ακόμη και εν μέσω μπαζών – ένα υπέροχο σημείο που μπορεί να προσφέρει απολαυστικό περπάτημα τόσο στους κατοίκους της Αθήνας όσο και στους τουρίστες.

Το ερώτημα είναι κατά πόσον είναι διατεθειμένοι οι αρμόδιοι να συνεννοηθούν και να βρουν λύση, προς όφελος των πολιτών.

Εξελίξεις για το ζήτημα αναμένεται να υπάρξουν και σήμερα, Δευτέρα, κατά τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο δήμαρχος Αθηναίων.