Σε νεότερο «γιοφύρι της Άρτας» τείνει να εξελιχθεί το έργο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, η οποία παραμένει κλειστή, λόγω έργων, από το 2020. Μετά την έγκριση, από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, του σχεδίου της υφιστάμενης δημοτικής Αρχής και τις πρώτες προφορικές αντιδράσεις στελεχών του υπουργείου Πολιτισμού, το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) ακολούθησε πιο γενικευμένη αντίδραση. Τρία υπουργεία, και συγκεκριμένα Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας είναι απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου. «Οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», τονίζουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο της δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα, η Βασιλίσσης Όλγας θα λειτουργεί ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων και όχι αποκλειστικά ως πεζόδρομος. Το έργο βάσει προγραμματισμού πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία σε περίπου δύο μήνες.

Η κοινή ανακοίνωση

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων.

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας – σημειώνουν στην ανακοίνωση – βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

«Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της “Ανάπλασης ΑΕ”, που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους».

Απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ

«Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό», συνεχίζει, «απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Επομένως – καταλήγει η ανακοίνωση – οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. «Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες».