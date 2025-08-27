Περί τις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, έπειτα από πέντε χρόνια που παραμένει κλειστή λόγω των έργων ανάπλασης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέα Γραμματικόγιαννη στην ΕΡΤ, αν όλα προχωρήσουν με βάση τον χρόνο, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα είναι πλήρως λειτουργική για πεζούς, τραμ και οχήματα το Φθινόπωρο.

Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας

Το έργο ξεκίνησε το 2020 με σκοπό να πεζοδρομηθεί πλήρως ο δρόμος. Ωστόσο, ύστερα από αντιδράσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο προβλέπει:

Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.

Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους

Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας

Στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.

Τι άλλο αλλάζει στην περιοχή

Η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Αναστροφή στην Αμαλίας στο ύψος της Όλγας.

Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθανασίου Διάκου.

Επικαιροποιημένη χρήση υπαρχόντων οδοστρωμάτων χωρίς νέα τροποποίηση μελέτης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Υποδομών του Δήμου Αθηναίων οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 25%, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.