Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έχει δεσμευτεί προεκλογικά πως θα υλοποιήσει το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας. Η κίνηση αυτή θα μειώσει κατά 25% την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους του ιστορικού κέντρου, αλλά και τα κινητοποιημένα οχήματα κατά 30%, όπως επισημαίνει όποτε αναφέρεται στο θέμα αυτό.

Το σχέδιο του μάλιστα προβλέπει την μετατροπή της συγκεκριμένης οδού, από πεζόδρομο που είχε γίνει από την προηγούμενη δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλος Περίπατος», σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας που θα ενώνει ξανά για τα οχήματα την Λεωφόρο Αμαλίας με την Αρδηττού. Επιπρόσθετα, από τη δημοτική Αρχή τονίζουν πως το κλείσιμο του δρόμου και η πεζοδρόμηση του έγινε άτυπα, καθώς δεν υπάρχει ΦΕΚ πεζοδρόμησης. Ενώ επισημαίνουν πως ακόμη και για λόγους ασφαλείας πρέπει να συνδέονται αυτά τα κομμάτια της πόλης.

Για τους λόγους αυτούς συνεργεία του Δήμου δούλευαν όλο το καλοκαίρι, προκειμένου να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας και όταν ήταν όλα έτοιμα, ήρθε η παρέμβαση τριών υπουργείων που απαγόρευσε ουσιαστικά το άνοιγμα της οδού και φρέναρε την οποιαδήποτε προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το υπουργείο Πολιτισμού και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας είναι απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου. «Οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Από την πλατεία Κοτζιά τονίζουν με οργισμένη απάντηση τους πως αυτό αποτελεί «πρωτοφανή πρακτική» των τριών υπουργείων τα οποία «αγνοούν τη βούληση των πολιτών». Διευκρινίζουν επίσης πως κινήθηκαν θεσμικά κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες, απευθυνόμενοι στην αποκεντρωμένη διοίκηση και τον ΟΑΣΑ. Κατηγορώντας παράλληλα τον Κώστα Μπακογιάννη πως «σχεδίασε τη μετατροπή» της Βασιλίσσης Όλγας «σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου».

Βλέπουν παρέμβαση Μαξίμου

Στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων θεωρεί πως η απάντηση των τριών υπουργείων ήρθε με παρέμβαση από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν ξύπνησαν ξαφνικά τρία υπουργεία και είπαν να βγάλουμε μία ανακοίνωση, είναι καθαρό πως εδώ υπάρχει εντολή» τόνισε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας πως «αυτή είναι η λανθασμένη αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να υποτάξει κάθε φωνή που είναι διαφορετική, ενώ την ίδια στιγμή κάνει και το χατίρι του Κ. Μπακογιάννη, θυσιάζοντας τους κατοίκους και αδιαφορώντας για την εντολή που έδωσαν προεκλογικά στο Χάρη Δούκα».

Η στήριξη του ΠαΣοΚ

Από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν ξεχνούν πως αυτό το ζήτημα δεν προέκυψε τώρα, αλλά απασχόλησε τον διάλογο όλη την προεκλογική περίοδο. Κάνουν λόγο επίσης για εμμονή του Κ. Μπακογιάννη με τον «Μεγάλο Περίπατο», αλλά και για αυταρχική και αλαζονική αντίληψη του Μεγάρου Μαξίμου που «αδυνατεί να δεχτεί τις ήττες του και να αποδεχτεί τη διαφορετική άποψη».

Ο υπεύθυνος Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής, με δήλωση του στο Βήμα, επισημαίνει πως «οι κινήσεις του Χάρη Δούκα ήταν μέρος του προγράμματος το οποίο υπερψηφίστηκε από τους πολίτες συνεπώς έχουν τη νομιμοποίηση της ψήφου για να προχωρήσει, οποιαδήποτε παρακώλυση της κυβέρνησης είναι εκτός λογικής».

Ενώ και ο τομεάρχης Αυτοδιοίκησης Κώστας Τριαντάφυλλος υπογραμμίζει πως «είναι αυτονόητη η στήριξη στην αυτοδιοίκηση και κατ επέκταση στο Δήμο Αθηναίων. Πρέπει και η κυβέρνηση να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό στη δημοκρατική βούληση των Αθηναίων που εκφράστηκε με τις εκλογές, απολύτως καθαρά, και σε αυτό το ζήτημα και σε ολόκληρη την ατζέντα που αναπτύχθηκε προεκλογικά».

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως ανάλογες δηλώσεις στήριξης στο Δήμο Αθηναίων έκαναν σήμερα το πρωί, με δημόσιες τοποθετήσεις τους, και οι Κώστας Τσουκαλάς με τον Θανάση Γλαβίνα.