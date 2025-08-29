Μπορεί ένας δρόμος περίπου 200μ. στο κέντρο της Αθήνας να προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση; Γίνεται αν είναι η Βασιλίσσης Όλγας. Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεσπάσει χαρτοπόλεμος ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τον Δήμο Αθηναίων για την τύχη του συγκεκριμένου δρόμου.

Από την μία, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του τέως Δημάρχου, Κώστα Μπακογιάννη, το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου θα γινόταν αποκλειστικά πεζόδρομος. Από την άλλη, ο Χάρης Δούκας έχει διαφορετικά άποψη. Το σχέδιο της δημοτικής Αρχής προβλέπει ότι η Βασιλίσσης Όλγας θα λειτουργεί ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων.

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη Βασιλίσσης Όλγας

Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.

Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους

Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας

Στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.

Επιπρόσθετα, η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Αναστροφή στην Αμαλίας στο ύψος της Όλγας.

Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθανασίου Διάκου.

Επικαιροποιημένη χρήση υπαρχόντων οδοστρωμάτων χωρίς νέα τροποποίηση μελέτης.

Η αντίδραση των τριών Υπουργείων

Το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής έφερε αρχικά την αντίδραση του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Αθηναίων, οι πιέσεις ήταν σε προφορικό επίπεδο από αρμοδίους του υπουργείου Πολιτισμού. Εκείνοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να διέρχονται οχήματα πλησίον των αρχαιοτήτων.

Την Παρασκευή ακολούθησε πιο γενικευμένη αντίδραση. Συγκεκριμένα, τρία Υπουργεία, το Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το Πολιτισμού και των Υποδομών και Μεταφορών, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας είναι απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου. «Οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», τονίζουν.

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας – σημειώνουν στην ανακοίνωση – βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

Το μπαλάκι στον ΟΑΣΑ και η νουθεσία στον Δήμο Αθηναίων

Η ανακοίνωση, όμως, δεν σταματά εκεί. «Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό», συνεχίζει, «απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Ολοκληρώνοντας, η ανακοίνωση ζητά από τον Δήμο «να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες». Τα παραπάνω αποτελούν προσπάθεια παρέμβασης της Κυβέρνησης σε μια υπόθεση στην οποία ο Δήμος Αθηναίων θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο, αφού εκείνος πρώτιστα οφείλει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των κατοίκων της πόλης.

Επιμένει ο Χάρης Δούκας για τη Βασιλίσσης Όλγας

Η ανακοίνωση που εξέδωσαν τα τρία Υπουργεία δεν έμεινε αναπάντητη από τη Δημοτική Αρχή. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων κάνει λόγο για μια «πρωτοφανή πρακτική» των τριών υπουργείων τα οποία «αγνοούν τη βούληση των πολιτών».

Επιπρόσθετα, κατηγορεί τον Κώστα Μπακογιάννη ότι «σχεδίασε τη μετατροπή» της Βασιλίσσης Όλγας «σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου».

Από την άλλη, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει πώς θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί «το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη». Όλα αυτά περίπου δύο μήνες από την ημερομηνία παράδοσης του έργου.