Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων μετά το «μπλόκο» τριών υπουργείων για τις παρεμβάσεις στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, η οποία παραμένει κλειστή, λόγω έργων, από το 2020.

Τα τρία υπουργεία (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας είναι απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου.

«Οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», τονίζουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο της δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα, η Βασιλίσσης Όλγας θα λειτουργεί ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων και όχι αποκλειστικά ως πεζόδρομος. Το έργο βάσει προγραμματισμού πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία σε περίπου δύο μήνες.

Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων:

«Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών.

Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου.

Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε.

Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων.

Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω.

Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη.

Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας.»