Έντονες πιέσεις από το υπουργείο Πολιτισμού δέχεται η δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα, μετά τη χθεσινοβραδινή έγκριση – κατά πλειοψηφία – από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων του σχεδίου που μετατρέπει τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων. Κι αυτό, δύο μήνες πριν παραδοθεί το έργο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Αθηναίων, οι πιέσεις ασκούνται σε προφορικό επίπεδο από αρμοδίους του υπουργείου Πολιτισμού που υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να διέρχονται οχήματα πλησίον των αρχαιοτήτων.

Στελέχη του Δήμου εκτιμούν ότι οι πιέσεις θα αυξηθούν τον προσεχές διάστημα, και διερωτώνται πώς γίνεται να προβάλλεται αυτό το επιχείρημα όταν μπροστά από την Πύλη του Αδριανού περνά δρόμος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ένσταση των αρμοδίων του υπουργείου Πολιτισμού αφορά την άνοδο των οχημάτων από το Παναθηναϊκό Στάδιο προς τη Λεωφόρο Αμαλίας για να βγουν στη Λεωφόρο Συγγρού.

Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας

Όπως εξήγησε η Μάρω Ευαγγελίδου, αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η μελέτη αφορά την αρχιτεκτονική διαμόρφωση της Βασιλίσσης Όλγας και την επαναφέρει σε αυτό που είναι στην πραγματικότητα: σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων

«Πηγαίνοντας από Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Βασιλίσσης Αμαλίας, θα υπάρχουν αυτοκίνητα πίσω από τα τρόλεϊ εξυπηρετώντας το Ζάππειο. Στην άλλη κατεύθυνση θα υπάρχουν αυτοκίνητα πίσω από το τραμ εξυπηρετώντας τον Όμιλο Αντισφαίρισης. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν είναι ένας πλήρης πεζόδρομος όπως το έχει εκλάβει η πλειονότητα της κοινής γνώμης», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την ίδια, κατόπιν μελετών στην ευρύτερη περιοχή, «είναι δυνατόν να γίνει αυτή η μικρή τροποποίηση για τη διευκόλυνση του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία δεν μπορεί να ρωτά τους οδηγούς αν πηγαίνουν προς το Ζάππειο ή προς το τένις, προκειμένου να επιτρέψει ή να απαγορεύσει τη διέλευση. Επιπλέον», πρόσθεσε, «βελτιώνεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο ο κόμβος της Αθανασίου Διάκου που σηκώνει μεγάλο μέρος των κινήσεων που εξυπηρετούσε η Βασιλίσσης Όλγας, επιτρέποντας την αριστερή στροφή από την Αθανασίου Διάκου προς την Αρδηττού και τη δεξιά στροφή από την Αρδηττού προς την Αθανασίου Διάκου. Αυτές οι δύο στροφές γίνονται στην πραγματικότητα και σήμερα και ως φαίνεται γίνονται και ευρέως. Αυτό όμως που λέει η μελέτη είναι ότι πρέπει να γίνονται σωστά».

Διευκολύνεται η πρόσβαση στην Πλάκα

Να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος Αθηναίων πρόκειται να δώσει τη δυνατότητα αναστροφής των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Αμαλίας, προκειμένου οι κάτοικοι της Πλάκας να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις οικίες τους.

«Αυτό που ζήσαμε ως κάτοικοι Πλάκας από το 2020 για να μπορέσουμε να φθάσουμε στα σπίτια μας, είναι κάτι που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς», ανέφερε η Μαρία Στρατηγάκη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας. «Θεωρώ ότι αυτή η λύση είναι για την καθημερινή επιβίωση των ανθρώπων που θέλουν να φτάσουν στο σπίτι τους. Ακόμη κι αν πηγαίνουμε με 20 χλμ. την ώρα, είναι μεγάλο κέρδος να μπορέσουμε να φτάσουμε στα σπίτια μας. Το έργο πρέπει να συνδυαστεί και με το φανάρι στη Λυσικράτους αλλά και με τη Ξενοφώντος – να ανοίξει η Ξενοφώντος».