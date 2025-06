Ένα από πιο πολυσυζητημένα δυστυχήματα των τελευταίων χρόνων: στις 23 Ιουνίου 2023, το υποβρύχιο ή πιο σωστά, η υποβρύχια κάψουλα, Titan της εταιρείας OceanGate, ανατινάχθηκε (κατέρρευσε εκ των έσω) με τραγικό τρόπο, σκοτώνοντας και τους πέντε δισεκατομμυριούχους επιβαίνοντες, οι οποίοι είχαν πληρώσει για μια ιδιωτική περιήγηση στα συντρίμμια του Τιτανικού. Η καταστροφή προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας επείγουσα έρευνα για τα συντρίμμια του υποβρυχίου στον βυθό του Ατλαντικού, καθώς η επιστημονική κοινότητα προσπαθούσε να εξηγήσει τα αίτια της καταστροφικής αποτυχίας.

Αν σας αρέσουν τα ερευνητικά ντοκιμαντέρ και αν σας συναρπάζει το πώς μια ιστορία υπερεπένδυσης στον τουρισμό πολυτελείας κατέληξε σε τεχνολογική ύβρη και ανθρώπινη τραγωδία, δεν έχετε παρά να μπείτε στα βαθιά νερά του «Titan: The OceanGate Disaster». Προσεγγίζοντας το πριν και το μετά του μοιραίου ταξιδιού του υποβρυχίου που είχε την ονομασία «Τιτάνας» και καταδυόταν στον ναυαγισμένο Τιτανικό, το ντοκιμαντέρ του Netflix φέρνει στο φως την κουλτούρα εξαπάτησης της εταιρείας που το δημιούργησε. Μια κουλτούρα που έθετε τα κέρδη σε προτεραιότητα έναντι της ασφάλειας και της επιστημονικής ακεραιότητας.

The deeper you look, the darker it gets.

Titan: The OceanGate Disaster premieres June 11. pic.twitter.com/i3NGuddRXp

— Netflix (@netflix) May 22, 2025