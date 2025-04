Χρειάστηκαν 13 χρόνια και ένα δυνατό πολιτικό πλήγμα στην woke ατζέντα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ώστε η δημοσίως κατά των τρανς, συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από τα πολλά πυρά που έχει δεχτεί στο παρελθόν, λόγω των αμφιλεγόμενων απόψεων της, για να πάρει το «πράσινο φως» ο τηλεοπτικός Χάρι Πότερ από το HBO;

Αν και τίποτα δεν πιστοποιεί ότι η παραγωγή περίμενε μια συντηρητική στροφή στη δημόσια σφαίρα, είναι σίγουρα απίστευτη η συγκυρία πως η φήμη της Βρετανίδας συγγραφέα αποκαθίσταται και με τη βούλα του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, που απεφάνθη στις 16 Απριλίου 2025 ότι «γυναίκα» είναι μόνο η βιολογική – απόφαση-δώρο για όσους υποστηρίζουν τη μη μεταβλητότητα του βιολογικού φύλου.

Σε αυστηρά βιομηχανικά πλαίσια, λοιπόν, που είναι απαραίτητα για την επιβίωση των κολοσσών της σόουμπιζ, το «χρυσό» και μαγικό σύμπαν του Χάρι Πότερ – αναβιώνει και πάλι, αυτή τη φορά μέσα από την τηλεόραση και την ακριβοθώρητη σφραγίδα του HBO, στέγη ρηξικέλευθων σειρών και καμάρι της χρυσής εποχής της αμερικανικής τηλεόρασης.

Η νέα σειρά, που θα προβληθεί αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα HBO Max το 2026, επιδιώκει να προσφέρει μια πιο πιστή και πλήρη μεταφορά των 7 βιβλίων της Ρόουλινγκ πάνω στις περιπέτειες του Πότερ μέχρι την ενηλικίωσή του, με κάθε σεζόν να αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος του Χάρι στο Χόγκουαρτς.

Σε αντίθεση με τις κινηματογραφικές ταινίες που έπρεπε να συμπτύξουν τη λογοτεχνική πλοκή, η σειρά θα έχει τον χρόνο και τον χώρο να εμβαθύνει σε λεπτομέρειες των επιμέρους ιστοριών, να αναδείξει χαρακτήρες που παραμερίστηκαν και να ενισχύσει την ατμόσφαιρα μαγείας και φαντασίας.

Η παραγωγή και οι συντελεστές

Επικεφαλής της παραγωγής είναι η Φρανσέσκα Γκάρντινερ (γνωστή από τις σειρές «His Dark Materials» και «Succession»), ενώ ο 60χρονος Βρετανός σκηνοθέτης Μάρκ Μάιλοντ, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία από την προϋπηρεσία του σε μεγάλα τηλεοπτικά σουξέ, όπως το «Game of Thrones» (2011-2019) και το «The Affair» (2014-2019). Σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων, στόχος τους δεν είναι να αντικαταστήσουν τις ταινίες, αλλά να προσφέρουν μια νέα, φρέσκια οπτική με μεγαλύτερη αφηγηματική πιστότητα στα αρχικά κείμενα της Ρόουλινγκ.

Το καστ περιλαμβάνει ήδη ηχηρά ονόματα: Ο βετεράνος Τζον Λίθγκοου θα ενσαρκώσει τον Άλμπους Ντάμπλντορ, η Τζάνετ Μακτίρ τη Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, ο Πάπα Εσίεντου τον Σέβερους Σνέιπ, ο Νικ Φροστ τον Ρούμπεους Χάγκριντ, ο Λουκ Θάλον θα είναι ο Κουίρινους Κουίρελ, ο Πολ Γουαϊτχάουζ θα ενσαρκώσει τον Άργκους Φιλτς.

Οι ρόλοι των τριών πρωταγωνιστών, Χάρι, Ρον και Ερμιόνη, δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, καθώς η διαδικασία επιλογής βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότερα από 30.000 παιδιά έχουν ήδη περάσει από οντισιόν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, με τους παραγωγούς να ψάχνουν τα κατάλληλα νέα πρόσωπα που θα πάρουν τη σειρά στους ώμους τους για τα επόμενα χρόνια.

Η παρουσία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και οι αντιδράσεις

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ διατηρεί ενεργό ρόλο στην παραγωγή ως εκτελεστική παραγωγός και είχε καθοριστική συμβολή στην επεξεργασία του κεντρικού αφηγήματος της σειράς. Όπως είπε και ο επικεφαλής του HBO Κάρι Μπλόις «Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ήταν πολύ ενεργή στη διαδικασία επιλογής σεναριογράφων και σκηνοθετών. Η συνεργασία μας βασίστηκε στο δημιουργικό όραμα.»

Οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ρόουλινγκ σε θέματα φύλου και ταυτότητας προκάλεσαν ακαριαία μαζικές αντιδράσεις πριν από κάποια χρόνια και επέφεραν οριστικό ρήγμα στη σχέση της με τους πρωταγωνιστές των ταινιών Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμμα Γουάτσον και Ρούπερτ Γκριν που τάχθηκαν εναντίον της διαφωνώντας ανοιχτά.

Σήμερα οι παλιοί πρωταγωνιστές έχουν αποχαιρετήσει τον κόσμο του Χάρι Πότερ για τα καλά, δηλώνοντας αδιάφοροι ως προς την οποιαδήποτε επανεμφάνισή τους, ενώ τρεις Βρετανοί ηθοποιοί, ιδιαίτερα αγαπητοί – οι Άλαν Ρίκμαν, Μάικλ Γκάμπον και Μάγκι Σμιθ – δεν είναι πια εν ζωή, έχοντας υποδυθεί τους εμβληματικούς χαρακτήρες των Σέβερους Σνέιπ, Άλμπους Ντάμπλντορ και Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ.

Ο μόνος ηθοποιός που έχει εκφράσει την πρόθεσή του να επιστρέψει είναι ο Τομ Φέλτον (Ντράκο Μαλφόι στις αρχικές ταινίες) με την ατάκα: «Θα ήθελα πολύ να κάνω ένα μικρό πέρασμα. Πιθανότατα θα τρυπώσω κάπου στο φόντο ως κομπάρσος.»

«Ήταν μια τεράστια απόφαση επειδή αφορά τα επόμενα χρόνια της ζωής μου. Και δεν είμαι νέος. Εννοώ ότι αυτός είναι ο τελευταίος μεγάλος ρόλος που πιθανώς θα παίξω«, δήλωσε ο Τζον Λίθγκοου που αναλαμβάνει τον ρόλο του Ντάμπλντορ. «Θαύμαζα απεριόριστα τον Μάικλ Γκάμπον. Δεν τον συνάντησα ποτέ, αλλά τον είχα ως πρότυπο. Έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα – το θεώρησα κάτι σχεδόν…μαγικό», πρόσθεσε ο ηθοποιός που πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο βραβευμένο με Όσκαρ «Κονκλάβιο» και κέρδισε το βραβείο Λόρενς Ολίβιε για την ερμηνεία του ως Ρόαλντ Νταλ στο θεατρικό έργο «Giant».

Γυρίσματα και πρεμιέρα

Τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2025 στα στούντιο Leavesden στο Λονδίνο, το ίδιο μέρος όπου γυρίστηκαν και οι αρχικές ταινίες. Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το 2026. Μια νέα εποχή για τον Χάρι Πότερ, λοιπόν; Το θέμα είναι αν η νέα σειρά έχει κάτι ουσιαστικά νέο να πει στους παλιούς και νέους φαν. Εκτιμώντας, πάντως, το κύρος του HBO, που έχει υπογράψει σειρές-μεγαθήρια, το εγχείρημα θα είναι σίγουρα μια σοβαρή επένδυση στον κόσμο του φανταστικού.

Ο τηλεοπτικός Χάρι Πότερ προκύπτει στη μικρή οθόνη σχεδόν 30 χρόνια μετά τη δημοσίευση του πρώτου βιβλίου της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος», το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2001 από τον Κρις Κολόμπους.

Η αρχική σειρά ταινιών του Χάρι Πότερ συγκέντρωσε συνολικά 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Την ολοκλήρωσή της ακολούθησε το κινηματογραφικό πρίκουελ «Φανταστικά ζώα» με τρία κεφάλαια (2016-2022, «Fantastic beasts and where to find them») αλλά και το θεατρικό έργο «Harry Potter and the Cursed Child», που αποτελεί ακόμα και σήμερα μία από τις πιο εντυπωσιακές παραγωγές στο θεατρικό Λονδίνο, διάρκειας περίπου 6 ωρών.