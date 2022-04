Οι 40 μαρτυρικές ημέρες στην Μαριούπολη

Ήταν 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης όταν και το τελευταίο αυτοκίνητο της επιχείρησης «Νόστος 7», περνούσε στα σύνορα της Μολδαβίας απεγκλωβίζοντας 34 ομογενείς, ανάμεσά τους και μια Ελληνίδα υπήκοο και έναν Σουηδό, νυμφευμένο με ομογενή από την Μαριούπολη. Η επιχείρηση έγινε με απόλυτη εχεμύθεια για ευνόητους λόγους και έληξε με επιτυχία. Το γενικό πρόσταγμα το είχε ο πρόξενος της χώρας μας στην Οδησσό Δημήτρης Δόχτσης, με εμπειρία στους απεγκλωβισμούς ομογενών αφού το είχε επιχειρήσει και άλλες φορές. Στην επιτυχία της επιχείρησης συνέβαλε και το ίδρυμα Μπούμπουρα, ενός ομογενή από την Οδησσό, που έχει προσφέρει πολλά για την ελληνική κοινότητα και για τη συντήρηση του κτιρίου της Φιλικής Εταιρίας.

Από την ελληνική επιχείρηση «Νόστος 7» (τη μοναδική που έγινε μέσα από την πολιορκία της Μαριούπολης) θα σταθώ σε δύο περιπτώσεις, όπως της αφηγήθηκαν στον πρόξενο. Η μία αφορά μια οικογένεια η οποία έως προχθές είχε εγκλωβιστεί στο υπόγειο της κατοικίας όπου έμενε, ένα σπίτι που είχε καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Ήταν εκεί περίπου 40 ημέρες, χωρίς τροφή, χωρίς ρεύμα και θέρμανση (η θερμοκρασία έφθανε τους -9 βαθμούς) και χωρίς νερό. Ήταν σοκαριστικό αυτό που έλεγε η μάνα ότι για να πιούν νερό και να μπορέσουν να επιζήσουν έλιωναν χιόνι. Τελικά το χιόνι τους έδωσε στην βομβαρδισμένη Μαριούπολη ζωή.

Η δεύτερη περίπτωση είχε να κάνει με την Νατάσα Ένα κορίτσι περίπου 18 ετών που εμφανίστηκε στο κομβόι με ένα μικρό γατάκι. Ρώτησε τον πρόξενο εάν μπορεί να το πάρει μαζί της, γιατί τόσες ημέρες βομβαρδισμών μέσα στο καταφύγιο ήταν η μοναδική συντροφιά της. Δεν ήθελε να το αποχωριστεί. Μάλιστα ρωτούσε εάν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τις ελληνικές υγειονομικές αρχές όταν θα το φέρει μαζί της στην Ελλάδα. Ο πρόξενος την διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και έτσι η Νατάσα και η γάτα της (πρόσφυγας και αυτή πολέμου) βρίσκονται, όταν θα διαβάσετε αυτές τις γραμμές ,με ασφάλεια στην Ρουμανία καθοδόν προς την Ελλάδα. Οι μαρτυρίες από την Μαριούπολη είναι πλέον ανατριχιαστικές. Πτώματα παντού και όχι μόνον στους δρόμους, αλλά και στις αυλές…

***

Ήρθε η ώρα του εισαγγελέα στην Μπούτσια

Την ώρα που το πουλμανάκι της ουκρανικής κυβέρνησης που μετέφερε δημοσιογράφους στην μαρτυρική Μπούτσια, στους αιματοβαμμένους δρόμους της βρισκόταν ο εισαγγελέας του Ποινικού Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Ήρθε για να διαπιστώσει τα εγκλήματα πολέμου που έγιναν εκεί, τους ομαδικούς τάφους, τις εκτελέσεις αθώων με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η ελπίδα για να αποδοθεί Δικαιοσύνη έφθασε επιτέλους στην Μπούτσια, την ώρα όπως μου είπε η δημοσιογράφος Έλλη Κασόλη μια γυναίκα η Ναταλία, έψαχνε σε ομαδικό τάφο τον σύζυγό της. Τον είχαν εκτελέσει οι Ρώσοι, την ώρα που έβγαινε από το αυτοκίνητό του, όταν επέστρεφε από μια ανθρωπιστική αποστολή. Τον εκτέλεσαν γιατί μετέφερε τρόφιμα και νερό σε εγκλωβισμένους.

***

Ο Βαρβιτσιώτης στα σύνορα με την Ουκρανία

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα σύνορα Πολωνίας – Ουκρανίας στο μεθοριακό σταθμό του Dorohusk. (πήγε οδικώς από Βαρσοβία όπου είχε συνομιλίες με τον Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Konrad Szymanski και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Pawel Jablonski). Από το συγκεκριμένο σημείο εισόδου έχουν περάσει έως σήμερα πάνω από 1,3 εκατ. Ουκρανοί. Τον υποδέχτηκαν εκπρόσωποι της συνοροφυλακής, της δημοτικής αρχής, αλλά και όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υποδοχής και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Γνώρισε μια Ουκρανή μητέρα με το παιδί της και το σκυλάκι τους που εγκατέλειψαν τη χώρα αφήνοντας πίσω τον πατέρα της οικογένειας για να πολεμήσει.

***

Και η ΠτΔ θετική στον κορωνοϊό

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου διαγνώσθηκε θετική σε μοριακό έλεγχο για τη νόσο Covid-19. Έχει ήπια συμπτώματα (λαιμό και μπούκωμα) και κόλλησε από το ταξίδι της στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας. Λόγω του Covid, αναβλήθηκαν πολλές δραστηριότητές της, όπως η μετάβασή της την Κυριακή στο Μεσολόγγι για τις εκδηλώσεις της Εξόδου του Μεσολογγίου, η συνάντησή της με τον Καναδό Πρόεδρο της Γερουσίας, καθώς και τα εγκαίνια του πρώτου σταθερού εποπτευόμενου χώρου χρήσεως στον ΟΚΑΝΑ..

***

Θετικός και ο γ γ του Πρωθυπουργού

Θετικός στον κορωνοϊό εντοπίστηκε και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης: «Ήρθε η ώρα να δουλέψω κι εγώ από το σπίτι! Εμβολιαζόμαστε και προσέχουμε! Για να είμαστε και πάλι όλοι μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

***

Ενεργειακό tango η πολιτικό μανιφέστο;

It takes two to tango, κι απ’ ό,τι φαίνεται η ενεργειακή κρίση και οι τεκτονικές αλλαγές που κυοφορούνται στην ενεργειακή αγορά με φόντο την ακρίβεια συγχρόνισαν τα βήματα των δύο καθηγητών πανεπιστημίου και γνωστών «ενεργειολόγων» κκ. Νικόλαου Φαραντούρη και Χάρη Δούκα. Το πρόσφατο κοινό κείμενό τους για τον «ενεργειακό ανασχεδιασμό» της χώρας έχει χαρακτήρα πολιτικού μανιφέστου και δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε απ’ την αγορά, ούτε απ’ τα πολιτικά μαγειρεία. Όπως σχολίαζε έμπειρος κοινοβουλευτικός συντάκτης, η είδηση δεν είναι μόνο στο περιεχόμενο, όσο στις ιδιότητες. Στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ο ένας και του Νίκου Ανδρουλάκη ο άλλος, οι δύο πανεπιστημιακοί αλλάζουν τις ισορροπίες σε μία κρίσιμη περίοδο στο δρόμο προς τις κάλπες. Συμπληρώνοντας: «Τα όνειρά σου κόκκινα, τα όνειρά μου άσπρα. Ρούχα μαζί που πλύθηκαν και έχουνε γίνει ροζ», κατά το προσφιλές άσμα παλαιότερων δεκαετιών.

***

Ήρθε η ώρα των αποφάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ

Στο κλειστό γήπεδο του Φαλήρου, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το σύνθημα για τη «νέα αρχή» του ΣΥΡΙΖΑ και την «πολιτική αλλαγή» που ετοιμάζει. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καλέσει τους 5.000 συνέδρους να ξεκινήσουν μια εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου για το πρόγραμμα του κόμματος και για την ανάγκη προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Αμέσως μετά την ομιλία θα συγκροτηθούν ο επιτροπές, θα υπάρξει χαιρετισμός από εκπροσώπους άλλων κομμάτων και το σημαντικότερο είναι αυτό που θα συμβεί το Σάββατο. Θα υπάρξει ψηφοφορία με κάλπη για τις προτάσεις του κ. Τσίπρα ανάμεσα στις οποίες είναι και η εκλογή Προέδρου του κόμματος από τη βάση.

***

Ζάεφ: Είμαστε Μακεδόνες από τη Βόρεια Μακεδονία

Στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μαθαίνω θα παραστεί και ο πρώην Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ. Λίγο πριν έλθει στην Αθήνα δήλωσε: «Είμαστε Μακεδόνες από τη Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με αυτό»

***

Πέρασε από τη διγραφή…σύριζα

Σας το είχα ξαναπεί: Ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας σπανίως διαγράφουν στελέχη τους και πιο σπάνια όταν πρόκειται για βουλευτές. Όλες αυτές οι κομματικές επιτροπές που έγιναν (Δεοντολογίας τις ονομάζουν) έγιναν για παρατηρήσεις το πολύ για καμιά «κίτρινη κάρτα», όπως λένε την κομματική παρατήρηση με ποδοσφαιρικούς όρους. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Θυμάστε βεβαίως την διαγραφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή αποκάλεσε τους βουλευτές «δολοφόνους». Τότε είχε ειπωθεί ότι ο κ. Κουρουμπλής διεγράφη από την ΚΟ και όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, λοιπόν σας πληροφορώ ότι προσφάτως έχει εκλεγεί σύνεδρος για το Συνέδριο (που αρχίζει σήμερα) και ότι στη Βουλή δεν άλλαξε καν έδρανο. Κάθεται στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει ότι ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και χειροκροτεί κάθε φορά τον κ. Τσίπρα όταν αρχίζει, στο ενδιάμεσο και όταν τελειώνει την ομιλία του. Να είστε βέβαιοι ότι στις εκλογές θα είναι και πάλι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.

***

Θα γίνει της αλεπούς ο θάνατος

Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη μετά από μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή για αναρτήσεις εις βάρος της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς την κατηγορούσε για μη καταβολή των ασφαλιστικών της εισφορών. Απευθυνόμενη στον Παύλο Πολάκη η κ. Αραμπατζή του είπε: “Γιατί κρύβεστε πίσω από την ασυλία σας και δεν ζητάτε αντρίκια να πάμε στο δικαστήριο και… να με πάτε αίμα; Γιατί κρύβεστε δύο μέτρα άντρας πίσω από την ασυλία σας; Τι φοβάστε; Φοβάστε ότι εκεί θα φανούν τα ψέματά σας. Τρέμετε να βρεθείτε ενώπιον του δικαστηρίου για όσα γράψατε. Γιατί δεν θέλετε να πάμε στο δικαστήριο να γίνει της αλεπούς ο θάνατος όπως είπατε». Τελικά η ασυλία του κ. Πολάκη ψηφίστηκε να αρθεί.

***

Ποιος παρακολουθούσε το τηλέφωνο του δημοσιογράφου

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει και σύντομα μάλιστα η ΑΔΑΕ. Από αυτά το σημαντικότερο ερώτημα είναι ποιος παρακολουθεί τηλέφωνα δημοσιογράφων; Είναι δουλειά της ΑΔΑΕ να το βρει, τη στιγμή που οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων χωρίς εισαγγελική εντολή αντιβαίνουν σε θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές. Οπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, το κινητό του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, παρακολουθούσαν επί τουλάχιστον δέκα εβδομάδες άγνωστοι, οι οποίοι όμως μπορούσαν να ακούνε και να βλέπουν τα πάντα στο κινητό του.

Το θέμα έχει ήδη πάρει πολιτικές διαστάσεις καθώς πήρε θέση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δήλωσε ότι η παρακολούθηση έγινε από ιδιώτη. «Είναι αυτονόητο ότι οι αρμόδιες αρχές, πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση αυτή και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Προφανώς και δεν νοείται σε μία χώρα σαν την Ελλάδα, σε ένα κράτος Δικαίου οποιοσδήποτε ιδιώτης μπορεί να παρακολουθεί κάποιον άλλον ιδιώτη. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, χωρίς συζήτηση».

***

Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κατηφόρης

Ήταν ο καθηγητής Γιώργος Κατηφόρης ένας πολίτης του κόσμου με αδιαπραγμάτευτο πατριωτισμό, καταξιωμένος πανεπιστημιακός και διανοούμενος με σπάνια ανθρωπιστική συγκρότηση και συνεπή πολιτική δράση. Άφησε χθες την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών. Η κηδεία του θα γίνει τη Μ. Δευτέρα από το Νεκροταφείο του Βύρωμα , στις 11.30.

Ήταν ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς συμβούλους του Ανδρέα Παπανδρέου με συμμετοχή στη στην κατάρτιση των οικονομικών κυβερνητικών προγραμμάτων του ΠαΣοΚ. Γιος του δικηγόρου και λογοτέχνη της αριστεράς Νίκου Κατηφόρη και της Ειρήνης Κατηφόρη το γένος Μπενιζέλου, μετά τις γυμνασιακές σπουδές του στο Αμερικανικό Κολλέγιο, εγγράφηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνδυάζοντας τις εξαιρετικές επιδόσεις του ως σπουδαστή με την έντονη συμμετοχή του στο φοιτητικό κίνημα των ταραγμένων μεταπολεμικών χρόνων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την αποφοίτησή του, «απόλαυσε» τη στρατιωτική του θητεία σε «λόχο (ανεπιθύμητων…) ημιονηγών» της Β. Ελλάδας. Ως νεαρό δικηγόρο σε εποχές «βίας και νοθείας», τον βρίσκουμε υποψήφιο βουλευτή της ΕΔΑ στην ιδιαίτερη πατρίδα του Λευκάδα και, παράλληλα, μέλος της συντακτικής ομάδας και αρθρογράφο στην ΑΥΓΗ. Τις παραμονές, κυριολεκτικά, του πραξικοπήματος της 21.4.1967 αναχώρησε με υποτροφία στο Λονδίνο. Εκεί σπούδασε Οικονομικά και αποφοίτησε από το London School of Economics. Δίδαξε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London) και στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Περναμπούκο (Βραζιλία). Διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου (1987-1989 και 1993-1994), Ευρωβουλευτής (1994-2004), μέλος Επιτροπών, εισηγητής και συντάκτης πλήθους σημαντικών Εκθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και επικεφαλής της Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο (1999-2004), Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Προεδρείο της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης (2002-2003). Και συγγραφέας του βιβλίου «Σάμπα και Κολλέγιο» (Εκδόσεις «Μεταίχμιο»)