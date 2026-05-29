Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η επόμενη φάση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να μην καθοριστεί τόσο από το αν θα κλείσουν, όσο από το πόσο υπό όρους θα παραμείνει η πρόσβαση σε αυτά.

Η διπλωματία γύρω από το Ορμούζ έχει σημασία όχι τόσο ως προσωρινή διευθέτηση, αλλά ως ένδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί το παγκόσμιο εμπόριο τα επόμενα χρόνια. Ακόμη και αν ανακοινωθεί μια συμφωνία, οι όροι της μπορεί να τροποποιηθούν, να αμφισβητηθούν ή να εφαρμοστούν σταδιακά. Η βαθύτερη τάση, όμως, είναι ήδη ορατή: η σταθερότητα γίνεται λιγότερο αυτόματη και περισσότερο αντικείμενο διαρκούς διαπραγμάτευσης.

Για τις χώρες του Κόλπου, το ζήτημα δεν είναι μόνο αν τα δεξαμενόπλοια θα αρχίσουν ξανά να κινούνται κανονικά. Είναι αν η περιοχή θα μπορέσει να διατηρήσει τη φήμη της ως αξιόπιστη πλατφόρμα για ενέργεια, logistics, επενδύσεις και διεθνές εμπόριο.

Για οικονομίες που επενδύουν τεράστια ποσά σε λιμάνια, αερομεταφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τουρισμό, τεχνολογία και δίκτυα μεταφορών, η ναυτιλιακή εμπιστοσύνη δεν είναι δευτερεύον ζήτημα. Είναι μέρος του ίδιου του οικονομικού τους μοντέλου.

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και αντίστοιχο μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ωστόσο, το σημερινό ερώτημα δεν αφορά μόνο τη φυσική διέλευση εμπορευμάτων ή ενέργειας. Αφορά την εμπιστοσύνη στη συνέχεια αυτής της διέλευσης.

Το βαθύτερο νόημα της κρίσης δεν βρίσκεται στον άμεσο κίνδυνο ενός πλήρους κλεισίματος, αλλά στο στρατηγικό μοντέλο που διαμορφώνεται γύρω από τον Κόλπο. Η θαλάσσια πρόσβαση, οι ενεργειακές ροές και η εμπορική εμπιστοσύνη εξαρτώνται όλο και λιγότερο από μια σταθερή ισορροπία και όλο και περισσότερο από πολιτικές συνεννοήσεις που πρέπει να ανανεώνονται υπό πίεση.

Αυτό δεν θα σήμαινε επιστροφή στη σταθερότητα. Θα σήμαινε την ανάδυση μιας πιο υπό όρους εμπορικής τάξης.

Ο κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα ότι η διπλωματία θα αποτύχει. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι θα πετύχει μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να παρουσιάσει ως σταθερό ένα σύστημα που στην πραγματικότητα γίνεται πιο εύθραυστο.

Η προσωρινή ηρεμία δεν είναι το ίδιο με τη στρατηγική σταθερότητα. Η ηρεμία μπορεί να διαπραγματευθεί. Η σταθερότητα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη.

Η σημαντικότερη μεταβολή δεν είναι, επομένως, η μετάβαση από τον πόλεμο στην ειρήνη, αλλά από τη διακοπή στη qδιακυβέρνηση της πρόσβασης.

Οι ιδέες που έχουν κυκλοφορήσει περί μεγαλύτερης ιρανικής επιρροής στη διαχείριση των Στενών —συμπεριλαμβανομένων πιθανών μηχανισμών ελέγχου, ασφάλισης ή τελών διέλευσης— δείχνουν την προσπάθεια να μετατραπεί μια προσωρινή διαπραγματευτική ισχύς σε πιο μόνιμο ρόλο στη διακυβέρνηση της πρόσβασης στο Ορμούζ. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι τέτοιες ιδέες προκαλούν αντιδράσεις τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από χώρες του Κόλπου.

Η κρίση δεν αφορά πλέον μόνο το αν τα πλοία μπορούν να περάσουν. Αφορά όλο και περισσότερο το ποιος καθορίζει τους όρους της διέλευσης.

Το στρατηγικό ερώτημα μετατοπίζεται από την πρόσβαση στη διακυβέρνηση. Η πρόσβαση ρωτά αν τα πλοία μπορούν να περάσουν. Η διακυβέρνηση ρωτά ποιος θέτει τους κανόνες, ποιος ορίζει τον κίνδυνο, ποιος ελέγχει τις εξαιρέσεις και ποιος αποφασίζει πότε το κανονικό εμπόριο γίνεται πολιτικά εξαρτημένο.

Αυτό αφορά βαθιά και το ίδιο το μέλλον του Κόλπου. Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν δεν είναι απλώς εξαγωγείς ενέργειας εκτεθειμένοι σε ένα θαλάσσιο σημείο συμφόρησης. Είναι οικονομίες που επιδιώκουν να προσελκύσουν επενδύσεις, να αναπτύξουν δυνατότητες logistics, να ενισχύσουν χρηματοοικονομικά κέντρα και να εμφανιστούν ως σταθερές γέφυρες ανάμεσα στην Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

Ένα μονίμως πολιτικοποιημένο Ορμούζ θα δυσκόλευε αυτή τη φιλοδοξία. Δεν θα σταματούσε απαραίτητα τον μετασχηματισμό του Κόλπου, αλλά θα αύξανε το κόστος της εμπιστοσύνης. Επενδυτές, ασφαλιστές, ναυτιλιακές εταιρείες και πολυεθνικές θα μπορούσαν να αρχίσουν να βλέπουν την περιοχή ως λιγότερο προβλέψιμη.

Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ειδικότερα, το ζήτημα υπερβαίνει κατά πολύ τους υδρογονάνθρακες. Τα λιμάνια, οι αεροπορικές εταιρείες, οι χρηματοοικονομικοί θεσμοί και τα δίκτυα logistics εξαρτώνται από την αντίληψη της συνέχειας και της αξιοπιστίας. Το οικονομικό μοντέλο των Εμιράτων στηρίζεται στην κίνηση: εμπορεύματα, κεφάλαια, άνθρωποι, ενέργεια και δεδομένα. Αν η εμπιστοσύνη στο θαλάσσιο περιβάλλον του Κόλπου αποδυναμωθεί, οι συνέπειες θα ξεπεράσουν κατά πολύ την αγορά πετρελαίου.

Όμως το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τον Κόλπο. Αφορά και την Ευρώπη — και ιδίως τη Μεσόγειο.

Για την Ελλάδα και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, το Ορμούζ συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια, τον πληθωρισμό, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τη ναυτιλία και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει ήδη διαπιστώσει πόσο γρήγορα η γεωπολιτική μπορεί να μετατραπεί σε απτή οικονομική πίεση. Το Ορμούζ υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες εμπορικές υποδομές του κόσμου δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται πολιτικά ουδέτερες.

Για την Ελλάδα, αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ως ναυτιλιακή δύναμη, ως ευρωπαϊκή πύλη της Ανατολικής Μεσογείου και ως χώρα που βρίσκεται ανάμεσα σε ενεργειακούς, εμπορικούς και γεωπολιτικούς διαδρόμους, η Αθήνα δεν μπορεί να βλέπει την κρίση του Ορμούζ ως μακρινό πρόβλημα του Κόλπου. Η ασφάλεια των θαλάσσιων αρτηριών είναι μέρος της ίδιας της ελληνικής στρατηγικής πραγματικότητας.

Για δεκαετίες, η Ευρώπη συνήθισε να αντιμετωπίζει την παγκοσμιοποίηση ως μια σχετικά σταθερή υποδομή. Αυτή η νοοτροπία δοκιμάζεται πλέον. Η πρόσβαση, η ασφάλιση, η διέλευση, οι πληρωμές και οι προμήθειες δεν είναι απλώς τεχνικές λειτουργίες της αγοράς. Είναι πεδία στρατηγικού ανταγωνισμού.

Η Ασία παραμένει κεντρική σε αυτή την εξίσωση. Η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα συγκαταλέγονται στους βασικούς τελικούς αποδέκτες της ενέργειας του Κόλπου. Η εξάρτησή τους, όμως, ενισχύει και τη στρατηγική σημασία της περιοχής. Οι παραγωγοί του Κόλπου δεν είναι πλέον μόνο εξαγωγείς ενέργειας. Είναι διαχειριστές μιας εύθραυστης εμπορικής αρτηρίας από την οποία εξαρτώνται μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Για τους ασιατικούς εισαγωγείς, ιδίως για την Κίνα, το δίλημμα είναι εμφανές. Το Πεκίνο θέλει αποκλιμάκωση και συνέχεια στις ενεργειακές ροές, αλλά δεν θέλει μια περιφερειακή τάξη στην οποία η θαλάσσια πρόσβαση θα διαμεσολαβείται στην πράξη από αμερικανική στρατηγική πίεση, κυρώσεις ή δυτική ναυτική υπεροχή.

Όσο περισσότερο το Ορμούζ θα εξαρτάται από μια διαρκή διαχείριση κρίσης, τόσο περισσότερο η ενεργειακή ασφάλεια της Ασίας θα παραμένει εκτεθειμένη σε αποφάσεις που άλλοι ελέγχουν.

Έτσι αναδύεται ένα μοντέλο στο οποίο το εμπόριο συνεχίζεται, αλλά υπό προσωρινούς πολιτικούς όρους που πρέπει να επαναδιαπραγματεύονται συνεχώς. Και εκεί ακριβώς το ζήτημα γίνεται παγκόσμιο.

Η σύγχρονη οικονομία εξαρτάται από πολλά περισσότερα από τη φυσική πρόσβαση στις διαδρομές. Εξαρτάται από προβλεψιμότητα, ασφάλιση, νομική σαφήνεια, χρηματοπιστωτική εμπιστοσύνη και την πεποίθηση ότι η διαδρομή που χρησιμοποιείται σήμερα θα παραμείνει αξιόπιστη και αύριο.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην αποκλιμάκωση και την κανονικοποίηση. Η αποκλιμάκωση μειώνει τον άμεσο κίνδυνο σύγκρουσης. Η κανονικοποίηση ξαναχτίζει εμπιστοσύνη. Η πρώτη μπορεί να επιτευχθεί. Η δεύτερη είναι πολύ πιο δύσκολη.

Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει ότι το Ορμούζ είναι καταδικασμένο σε μόνιμη κρίση ούτε ότι η διπλωματία είναι μάταιη. Το ζήτημα είναι διαφορετικό: ακόμη και μια αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης μπορεί να αφήσει πίσω της μια λιγότερο αξιόπιστη εμπορική τάξη.

Για τις αγορές, αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη. Μια επαναλειτουργία των Στενών θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως οριστική λύση. Θα ήταν πρόωρο. Οι τιμές ενέργειας, τα ναύλα και οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να σταθεροποιηθούν προσωρινά χωρίς να έχει εξαφανιστεί ο δομικός κίνδυνος.

Η κρίση μπορεί απλώς να μετατεθεί στον επόμενο κύκλο διαπραγμάτευσης.

Οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ το πετρέλαιο. Διυλιστήρια, βιομηχανίες, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ναυτιλιακοί και εφοδιαστικοί όμιλοι θα πρέπει να ενσωματώνουν τη γεωπολιτική μεταβλητότητα, τον κίνδυνο κυρώσεων και την εμπορική αστάθεια στους στρατηγικούς τους υπολογισμούς.

Έτσι εισέρχεται η γεωπολιτική αστάθεια στους ισολογισμούς: όχι μόνο μέσα από ξαφνικά σοκ, αλλά μέσα από μια διαρκή αβεβαιότητα που αυξάνει σταδιακά το κόστος του συνηθισμένου εμπορίου.

Η παγκοσμιοποίηση δεν τελειώνει. Γίνεται πιο υπό όρους.

Οι επιχειρήσεις που οικοδόμησαν τα μοντέλα τους πάνω στη ρευστότητα του παγκόσμιου εμπορίου καλούνται τώρα να λειτουργήσουν σε έναν κόσμο όπου θαλάσσιες διαδρομές, συστήματα πληρωμών, λιμάνια, ασφάλειες και εφοδιαστικές αλυσίδες είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένα σε γεωπολιτική πίεση.

Το Ορμούζ είναι μόνο ένα από τα στρατηγικά σημεία συμφόρησης της νέας παγκόσμιας τάξης. Αλλά είναι από τα σημαντικότερα.

Από την Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ έως τους νέους ενεργειακούς και εφοδιαστικούς διαδρόμους της Ευρασίας, ο έλεγχος των στρατηγικών διαδρόμων επιστρέφει στο κέντρο του διεθνούς ανταγωνισμού.

Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν αυτή η συγκεκριμένη διπλωματική φάση θα λειτουργήσει. Είναι αν αποκαλύπτει ήδη το μοντέλο των μελλοντικών κρίσεων γύρω από τις μεγάλες στρατηγικές υποδομές.

Για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις δεν αρκεί πλέον να γνωρίζουν ότι τα πλοία κινούνται ξανά. Πρέπει να καταλάβουν ποιος θα ελέγχει τους όρους της ίδιας της παγκόσμιας σύνδεσης.

Ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν πλήρως, μπορεί να μην επιστρέψει η παλιά ψευδαίσθηση ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σαν η γεωπολιτική να ήταν απλός θόρυβος στο παρασκήνιο και όχι δύναμη ικανή να επανακαθορίσει τους ίδιους τους όρους της παγκόσμιας οικονομίας.