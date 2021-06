Σε τεχνικό πρόβλημα οφείλεται το «μπλακάουτ» στο διαδίκτυο, το οποίο «έριξε» ιστοσελίδες διεθνών ειδησεογραφικών δικτύων καθώς και άλλων οργανισμών.

Η διακοπή λειτουργίας οφειλόταν σε πρόβλημα που αντιμετώπισε ο πάροχος CDN, Fastly. Πρόκειται για εταιρεία cloud computing, η οποία παρέχει βασικές υπηρεσίες σε πολλές ιστοσελίδες.

Μετά την πρώτη ανακοίνωσή της ότι διερευνά «τον πιθανό αντίκτυπο στην απόδοση των υπηρεσιών CDN», καθώς οι περισσότερες περιοχές κάλυψης της Fastly αντιμετώπιζαν «υποβαθμισμένη απόδοση», η εταιρεία διαμήνυσε πως το πρόβλημα προσδιορίστηκε, αποκλείοντας έτσι το σενάριο κυβερνοεπίθεσης.

«Το πρόβλημα έχει προσδιοριστεί και έχει επιλυθεί» αναφέρεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Οι πελάτες μας ενδέχεται να δεχθούν αυξημένο φορτίο καθώς επιστρέφουν οι υπηρεσίες».

Νωρίτερα, εκτός λειτουργίας τέθηκαν για μερικά λεπτά μια σειρά διεθνών ενημερωτικών ιστοσελίδων, όπως οι Financial Times, οι New York Times, το Bloomberg, το BBC, o The Guardian, το CNN και άλλα διεθνή δίκτυα.

Την ίδια ώρα, προβλήματα παρατηρήθηκε και στην ιστοσελίδα της Amazon, amazon.com, ενώ εκτός λειτουργίας ήταν η ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης. Προβλήματα, δε, παρουσίασε και το Twitter.

Όποιος επιχειρούσε να μπει στις παραπάνω ιστοσελίδες έβλεπε την εξής ένδειξη: «Error 503 Service Unavailable».

Πάντως, σταδιακά το πρόβλημα αποκαθίσταται και οι ιστοσελίδες επανέρχονται στον «αέρα».

