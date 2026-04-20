Το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον τι πέτυχε η εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν όταν ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι θα απομείνει όταν φτάσει η 21η Απριλίου. Η εκεχειρία, που διαμεσολαβήθηκε από το Πακιστάν ύστερα από μια επικίνδυνη περίοδο εχθροπραξιών και αναταράξεων στα Στενά του Ορμούζ, δεν ήταν ειρηνευτική συμφωνία. Ήταν μια προσωρινή παύση, σχεδιασμένη να δημιουργήσει διπλωματικό χώρο.

Γι’ αυτό η 21η Απριλίου έχει τόση σημασία. Δεν είναι απλώς μια ημερομηνία λήξης. Είναι το σημείο στο οποίο η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν την παύση, αν θα επιστρέψουν σε πιο οξεία φάση πίεσης ή αν θα περάσουν σε μια πιο δομημένη διαπραγματευτική διαδικασία. Το πιθανότερο βραχυπρόθεσμο σενάριο δεν είναι ούτε μια θεαματική διπλωματική πρόοδος ούτε απαραίτητα μια άμεση επιστροφή σε ανοιχτή σύγκρουση. Το πιθανότερο είναι μια παράταση, μια άτυπη ανανέωση ή μια συνέχιση της παύσης με άλλη μορφή.

Αυτό όμως δεν θα σήμαινε λύση. Θα σήμαινε μόνο ότι και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να θεωρούν προτιμότερο να διατηρήσουν περιθώριο ελιγμών. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να χρησιμοποιεί την πυρηνική αμφισημία, τη ναυτική πίεση και τις περιφερειακές εστίες έντασης ως εργαλεία επιρροής. Η Τεχεράνη επιδιώκει ανακούφιση, εγγυήσεις έναντι νέων επιθέσεων, πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και αναγνώριση ότι εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κόστος αν δεν υπάρξει μια ισορροπημένη συμφωνία. Πρόκειται για ανταγωνιστικούς στρατηγικούς στόχους.

Ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης παραμένει υπαρκτός και συγκεντρώνεται σε ένα σημείο: τα Στενά του Ορμούζ. Αν η διπλωματική προσπάθεια αποτύχει ξανά, η επόμενη φάση της κρίσης μπορεί να αρχίσει όχι με μια μεγάλη πολιτική ρήξη, αλλά με ένα στενότερο ναυτικό επεισόδιο στον Κόλπο. Εκεί βρίσκεται και η αδυναμία της εκεχειρίας: δεν στηρίζεται σε μια σταθερή πολιτική διευθέτηση, αλλά σε μια προσωρινή αναστολή ενεργειών που και οι δύο πλευρές θεωρούν ακόμη αναστρέψιμες.

Για την Ελλάδα, αυτό δεν είναι μια αφηρημένη γεωπολιτική συζήτηση. Είναι ζήτημα ναυτιλίας, ασφαλίστρων, θαλάσσιων μεταφορών, ενεργειακών ροών και συνολικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε οποιαδήποτε νέα αναστάτωση στον Κόλπο και ειδικά σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου, αλλά και το ευρύτερο λειτουργικό περιβάλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της 21ης Απριλίου. Αν η εκεχειρία παραταθεί, η προσωρινή ανακούφιση μπορεί να συνεχιστεί. Αν όχι, ή αν υπάρξει νέα δοκιμασία ισχύος γύρω από το Ορμούζ, η επόμενη φάση της κρίσης θα επηρεάσει άμεσα τις ναυτιλιακές ροές, το κόστος μεταφοράς και τη στρατηγική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ημερομηνία αυτή έχει σημασία όχι τόσο ως τεχνικό τέλος μιας εκεχειρίας, αλλά ως ένδειξη του τι θεωρούν οι δύο πλευρές ότι μπορούν να διακινδυνεύσουν στη συνέχεια.