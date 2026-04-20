Εκδήλωση αφιερωμένη στη συμβολή του Κώστα Σημίτη στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Η καταλυτική συμβολή του Κώστα Σημίτη στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, στις 18:00, στο αμφιθέατρο Β108 του κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», στην Πανεπιστημιούπολη .

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζει ως ιστορικό επίτευγμα τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τιμά τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, συνέβαλε καθοριστικά στην ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέεται όχι μόνο με την επέτειο ενός έτους από την απώλεια του Κώστα Σημίτη, αλλά και με την επέτειο της υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 16 Απριλίου 2003, στη Στοά του Αττάλου στην Αθήνα. Παράλληλα, πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 .

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης, ο εκδότης της εφημερίδας «Το Βήμα» Γιάννης Πρετεντέρης και ο Γιώργος Πανταγιάς, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Κώστα Σημίτη.

Ομιλητές θα είναι η πρώην επίτροπος Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανδρούλα Βασιλείου, ο καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Χαρίδημος Τσούκας και ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Τάσος Γιαννίτσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί και απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας «Το Βήμα», με τίτλο «Κώστας Σημίτης, η εποχή της Ευρώπης», ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση για τους παρευρισκόμενους .

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσω του καναλιού του Πανεπιστημίου Κύπρου στο YouTube.