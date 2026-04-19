Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τις ΗΠΑ, καθώς οκτώ παιδιά, ηλικίας από 18 μηνών έως 14 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε μαζική επίθεση στο Σρίβπορτ. Ο δράστης, που φέρεται να ήταν συγγενής των θυμάτων, καταδιώχθηκε από τις αρχές και κατέληξε νεκρός.

⚡️🇺🇸Eight children were killed in a domestic shooting incident in Shreveport, Louisiana, this Sunday morning. Authorities believe that some the victims were relatives of the shooter, who is now confirmed dead. pic.twitter.com/eSKE4qD28E — War Monitor (@monitor11616) April 19, 2026

Μια χώρα σε «εμπόλεμη» κατάσταση: Τα νούμερα της φρίκης

Με 79 παιδιά να έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από ένοπλη βία το 2026, η σφαγή των οκτώ ανηλίκων στη Λουιζιάνα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ.

Το μακελειό αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας αιματηρής στατιστικής, που προκαλεί ίλιγγο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Gun Violence Archive, για το τρέχον έτος:

119 μαζικές επιθέσεις έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα.

117 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτά τα περιστατικά.

79 παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στους νεκρούς, μια αύξηση που σοκάρει την κοινή γνώμη.

458 άτομα έχουν τραυματιστεί από πυρά.

Το Gun Violence Archive ορίζει ως «μαζική επίθεση» κάθε περιστατικό όπου τουλάχιστον τέσσερα άτομα (εκτός του δράστη) τραυματίζονται ή σκοτώνονται. Πέρυσι, οι ΗΠΑ έκλεισαν το έτος με 407 τέτοια περιστατικά, δείχνοντας ότι ο ρυθμός της βίας παραμένει αμείωτος.

Η σφαγή στο Σρίβπορτ: Οκτώ παιδιά-θύματα του ίδιου τους του συγγενή

Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, λίγο μετά τις 06:00 π.μ., σε τρεις διαφορετικές κατοικίες στο Σρίβπορτ. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να ήταν συγγενής των παιδιών, σκότωσε οκτώ ανήλικους και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλους δύο ανθρώπους πριν διαφύγει με κλεμμένο όχημα.

«Γνωρίζουμε ότι κάποια από τα παιδιά ήταν άμεσοι απόγονοί του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κρίστοφερ Μπορντελόν, υπογραμμίζοντας τον ενδοοικογενειακό χαρακτήρα της τραγωδίας.

A gunman killed eight children, ranging in age from 1 to 14 years old, early Sunday in Shreveport, Louisiana, authorities said, describing the incident as a “domestic disturbance.” The incident happened around 6 a.m. local time, according to Shreveport Police Corporal Chris… pic.twitter.com/R0mbQyKyKJ — ABC News (@ABC) April 19, 2026

Η καταδίωξη και το τέλος του δράστη

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο ένοπλος προχώρησε σε βίαιη κλοπή οχήματος (carjacking) για να διαφύγει. Ακολούθησε άγρια καταδίωξη που κατέληξε στη γειτονική ενορία Μποσιέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες κατευθυνόταν στο σπίτι ενός φίλου του από τον στρατό. Εκεί, ο ύποπτος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Η πολιτειακή αστυνομία της Λουιζιάνα έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους, ενώ τα ονόματα των θυμάτων αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση των οικογενειών.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η τραγωδία προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πολιτικού κόσμου.

«Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση, ίσως τη χειρότερη που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», δήλωσε συντετριμμένος ο δήμαρχος του Σρίβπορτ, Τομ Αρσενό.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή, έκανε λόγο για μια «σπαρακτική καταστροφή», ενώ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ζήτησε από τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα.