Η δυσκολία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αρθρώσει σωστά το όνομα του ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτοδίκως για το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων, καθώς και η άρνησή του να αναφερθεί στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος υποσχέθηκε με δεκαήμερη καθυστέρηση να επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε και ζήτησε συγνώμη για τη συμπεριφορά του, ήταν δύο από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της χθεσινής προ ημερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή.

Χρειάστηκε να φθάσει στην τριτολογία του για να απαντήσει στο σφυροκόπημα που δέχθηκε από το σύνολο των αρχηγών της αντιπολίτευσης για την αιδήμονα σιωπή που τηρούν ο ίδιος και η κυβέρνηση εδώ και καιρό στα λεγόμενα του καταδικασμένου ιδιοκτήτη της εταιρίας Intellxa, του οποίου θέλησε να πείσει ότι δεν θυμόταν το όνομά του. «Τώρα για τον κ. Dilian, Dylan, πώς τον λένε, να σας πω κάτι, κ. Ανδρουλάκη. Αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο, ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει», είπε ο πρωθυπουργός.

«Δεν εκβιαζόμαστε ούτε από συμφέροντα, δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτός μας επέλεξε, αυτός μας εμπιστεύτηκε δύο φορές», συμπλήρωσε, κλείνοντας άρον άρον το ζήτημα που ήγειραν ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατελόγισε στους αντιπάλους του «επιμονή στην τοξικότητα», ενώ προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, εξαιτίας των επικείμενων άρσεων της ασυλίας «γαλάζιων» βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ασκώντας κριτική προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έστειλε τις δικογραφίες στη Βουλή, ζητώντας «γρήγορη εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων, ώστε να μην μένει ανοικτή σε εντυπώσεις ότι δεν είναι αντικειμενική».

Προς την ίδια κατεύθυνση του κατευνασμού των βουλευτών, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον γραμματέα της «γαλάζιας» ΚΟ Μάξιμο Χαρακόπουλο για σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τη μεθεπόμενη εβδομάδα, με πιο πιθανή ημερομηνία την 30η Απριλίου.

«Θεσμική φυγή προς τα εμπρός»

Από το βήμα της Βουλής, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και προανήγγειλε πως η ΝΔ εντός του Μαΐου θα εκκινήσει τη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος με έναν πυρήνα τουλάχιστον 25 άρθρων. Απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπε ότι «το ερώτημα είναι αν είμαστε σε θέση, ως πολιτικό σύστημα, να κάνουμε πραγματικά μια θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα Συνταγματικής Αναθεώρησης που έχουν να κάνουν με κρίσιμες θεματικές».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις ακόλουθες προτάσεις για αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας:

1. Να προστεθεί στο Άρθρο 5 αναφορά για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη.

2. Να αναθεωρηθεί το Άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

3. Να ληφθεί μέριμνα στο Σύνταγμα για την προσιτή στέγη.

4. Να προβλεφθεί νόμος για τα τη λειτουργία των κομμάτων κατόπιν συνταγματικής επιταγής, κάτι που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια αλλά είναι απαραίτητο συστατικό προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας.

5. Να συζητηθούν τα ζητήματα που αφορούν το Άρθρο 51 και το Άρθρο 54 του Συντάγματος, που αφορούν τον εκλογικό νόμο. Όπως είπε, μετά τις εκλογές να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας:

-για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού.

-για το γεγονός ότι, πράγματι, όταν ένας υπουργός έχει υπουργικό αξίωμα και ταυτόχρονα το μυαλό του είναι στην επανεκλογή του, αυτό δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

Αναφέρθηκε επίσης στη «λογική ενός μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες, όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα» (σ.σ.: το λεγόμενο «γερμανικό» εκλογικό σύστημα).

6. Να συζητηθούν άλλα κρίσιμα συνταγματικά ζητήματα, πέραν του Άρθρου 86, το οποίο είναι το μόνο το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μία συμφωνία, για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε.

7. Να συζητηθεί η αναθεώρηση του Άρθρου 90 και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιλέγεται η ηγεσία της Δικαιοσύνης, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση.

8. Να συζητηθεί το Άρθρο 103, το οποία αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε αυτή να συνδέεται με στοχοθεσία και με συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα.

9. Να δούμε τα θέματα του άρθρου 101 για τις ανεξάρτητες αρχές, καθώς, όπως είπε, «υπάρχει παράλυση» στη στελέχωσή τους, αποδίδοντας τη σχετική ευθύνη στην αξιωματική αντιπολίτευση και στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Οκτώ μήνες υποτίθεται ότι συζητούμε για τις ανεξάρτητες αρχές, διότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πλειοψηφία 3/5, και μονίμως, με διάφορα τρικ το ΠαΣοΚ αποφεύγει τη συζήτηση, παρότι τους έχουν προταθεί ουκ ολίγα ονόματα και αρνούνται να μπουν σε αυτή τη συζήτηση, όπως έχουν θεσμική υποχρέωση να πράξουν», υποστήριξε.