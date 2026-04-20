Επίθεση σε περιπολικό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18 Απριλίου, στην οδό Σόλωνος, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπηρεσιακό όχημα βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση και να παρέχει υποστήριξη σε κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία πραγματοποιούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής.

Κατά την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές στο όχημα, ενώ, ευτυχώς, κανένας από τους δημοτικούς αστυνομικούς δεν τραυματίστηκε. Οι δράστες τράπηκαν άμεσα σε φυγή και αναζητούνται από τις Αρχές.

Για το περιστατικό κατατέθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπαιτίων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν πρόκειται να επηρεάσουν το έργο των υπηρεσιών του.

Όπως τονίζεται, η Δημοτική Αστυνομία θα συνεχίσει κανονικά το έργο της, το οποίο αφορά τη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, επισημαίνοντας ότι μεμονωμένα περιστατικά παραβατικότητας δεν μπορούν να αναστείλουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τους ελέγχους.