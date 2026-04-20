Προσωρινό διάλειμμα στο ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού θα φέρουν αυτή την εβδομάδα οι βροχές, οι καταιγίδες και η πτώση θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο τα φαινόμενα δεν αναμένονται να είναι έντονα και πιθανότατα δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Σήμερα Δευτέρα 20/4 θα επικρατήσει θερμική αστάθεια κυρίως στα Βόρεια ορεινότερα τμήματα με κατά τόπους μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες.

Από την Τρίτη, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε πιο πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας.

Ειδικά από την Τετάρτη όμως και στη συνέχεια θα μας απασχολήσει ένα σύστημα (ατμοσφαιρική διαταραχή) το οποίο θα σαρώσει τη χώρα από τον βορρά προς το νότο με βροχές κατά διαστήματα που δεν θα εκδηλώνονται μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας (μεσημέρι έως το απόγευμα) αλλά και σε άλλες χρονικές περιόδους.

Από την Πέμπτη η μεταβολή αυτή θα απασχολήσει ακόμη περισσότερες περιοχές, επηρεάζοντας και νοτιότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας, με έναν κάπως πιο γενικευμένα άστατο καιρό κατά διαστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά κανόνα οι βροχές που θα σημειωθούν τη νέα εβδομάδα δεν θα προκαλέσουν προβλήματα, τουλάχιστον στα περισσότερα τμήματα.

Οι θερμοκρασίες

Από θερμοκρασιακής πλευράς, μέχρι και την Τρίτη οι τιμές θα είναι υψηλές για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά πεδινά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και 27 με 28 βαθμοί Κελσίου.

Την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος δύσκολα θα ξεπερνά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και νότια τμήματα, από τη Στερεά και νοτιότερα, θα διατηρηθεί λίγο υψηλότερα, κοντά στους 24 με 25 βαθμούς.

Την Πέμπτη όμως η πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί, με τιμές που στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπερνά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Από την Παρασκευή και κυρίως προς το Σαββατοκύριακο, ο υδράργυρος θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας εκ νέου στους 22 βαθμούς την Παρασκευή και πιθανώς στους 24 βαθμούς το Σάββατο.