Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπως και σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, την τελευταία εβδομάδα οπότε τέθηκε πλήρως σε εφαρμογή το νέο σύστημα εισόδου και εξόδου (ΕΕS – Entry / Exit System) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η προώθηση των επιβατών – που ταξιδεύουν από ή προς χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – στον έλεγχο των διαβατηρίων στις ώρες αιχμής φθάνει, και ορισμένες φορές υπερβαίνει, τη μία ώρα. Οι επιβάτες ενημερώνονται διαρκώς τόσο μέσω των ενημερώσεων των αρμόδιων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του αερολιμένα, όσο και από τις αεροπορικές εταιρείες, ότι πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον δύο με τρεις ώρες νωρίτερα στο χώρο του αεροδρομίου. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που η κίνηση στα αεροδρόμια αυτή την περίοδο είναι μεγαλύτερη, οι καθυστερήσεις μπορεί να φθάνουν και τις τρεις ώρες.

Ο προβληματισμός

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αυτό που προβληματίζει τους αρμοδίους είναι αφενός η θερινή περίοδος, οπότε πολλαπλασιάζεται η κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αφετέρου οι πολλές αφίξεις που αναμένονται από τη Βρετανία. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι αν δεν υπάρξει ενίσχυση του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους, οι ουρές θα είναι μη διαχειρίσιμες.

Μη διαχειρίσιμη η κατάσταση το καλοκαίρι

Αυτή άλλωστε είναι και η θέση του γενικού διευθυντή του ACI Europe (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης), Ολιβιέ Γιάνκοβιτς. Μιλώντας στους Financial Times προειδοποίησε ότι η κατάσταση, τις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής, θα είναι μη διαχειρίσιμη.

Το νέο σύστημα

Το νέο Σύστημα Εισόδου / Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε πλήρως σε ισχύ την Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου) στις χώρες Σένγκεν, δηλαδή στα περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Εφαρμόζεται για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ – συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου – που ταξιδεύουν για βραχεία διαμονή, δηλαδή έως 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου των 180 ημερών, ανεξάρτητα από το εάν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή όχι (VISA).

Οι παραπάνω ταξιδιώτες πρέπει να καταχωρούν τα προσωπικά τους και τα βιομετρικά τους στοιχεία (δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία προσώπου) κατά την πρώτη είσοδό τους σε χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φορά που περνά κάποιος τα σύνορα μιας ευρωπαϊκής χώρας που χρησιμοποιεί το ΕΕS, το σύστημα θα καταγράφει ψηφιακά αυτή τη διέλευση. Όλες οι απαγορεύσεις εισόδου θα καταγράφονται επίσης ψηφιακά. Εν ολίγοις, το νέο σύστημα στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών για το ποιος περνά από την ΕΕ και κατ’ επέκταση στην καλύτερη ασφάλεια των συνόρων.

Περισσότερες από 27.000 αρνήσεις το τελευταίο 6μηνο

Να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2025, οπότε ξεκίνησε η σταδιακή εφαρμογή του, μέχρι σήμερα, το EES έχει καταγράψει πάνω από 52 εκατομμύρια εισόδους και εξόδους στην ΕΕ, καθώς και περισσότερες από 27.000 αρνήσεις εισόδου, εκ των οποίων σχεδόν 700 αφορούσαν άτομα που θεωρήθηκαν απειλή για την ασφάλεια.