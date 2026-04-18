Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα εγχείρημα που, εδώ και μήνες, κινείται ανάμεσα στη φημολογία, τη διερεύνηση προθέσεων και τη σιωπηρή προετοιμασία.

Η «επίσημη πρώτη» για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν αποτελεί πλέον ένα αφηρημένο πολιτικό ενδεχόμενο, αλλά μια επικείμενη εξέλιξη με σαφή χαρακτηριστικά, οργανωτική δομή και κυρίως ιδεολογικό υπόβαθρο που επιχειρεί να υπερβεί τα στενά όρια της ελληνικής Κεντροαριστεράς.

Το μανιφέστο πολιτικού προσανατολισμού

Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται το μανιφέστο πολιτικού προσανατολισμού, ένα κείμενο που φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι ως διακήρυξη προθέσεων, αλλά ως συνεκτικός ιστός διαφορετικών πολιτικο-ιδεολογικών ρευμάτων. Υπό τον συντονισμό του Γιώργου Σιακαντάρη, η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας ολοκληρώνει ένα κείμενο που δεν περιορίζεται σε διαπιστώσεις, αλλά επιχειρεί να ορίσει εκ νέου το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ανασυγκροτηθεί η Αριστερά της εποχής.

Η επιδίωξη είναι σαφής, αλλά όχι απλή: η σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας και της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα. Όχι ως ευκαιριακή συμπόρευση, ούτε ως αριθμητική πρόσθεση δυνάμεων, αλλά ως ουσιαστική ταύτιση σε κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής και προσανατολισμού.

Πρόκειται για μια προσπάθεια που αναγνωρίζει τις ιστορικές αποστάσεις και τις ιδεολογικές τριβές, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη υπέρβασής τους, σε ένα περιβάλλον όπου η κοινωνική ανισότητα, η χαμηλή παραγωγικότητα και η ανασφάλεια συνθέτουν ένα επίμονο, σχεδόν δομικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μανιφέστο θα συνοδευτεί από μια πιο συνοπτική εκδοχή, ένα «συμπύκνωμα» θέσεων που θα επιχειρεί να μεταφέρει το βασικό πολιτικό μήνυμα με μεγαλύτερη αμεσότητα. Το κόμμα, όπως λέγεται, είναι ουσιαστικά έτοιμο. Εκείνο που απομένει είναι η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης, μια απόφαση με σαφή πολιτικό συμβολισμό.

Θεσμική Αντεπίθεση και το «Δόγμα» Πόππερ

Την ίδια ώρα, η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται γύρω από την ανάγκη πολιτικής αλλαγής κινείται σε υψηλούς τόνους. Η εικόνα μιας κυβέρνησης εγκλωβισμένης σε σκάνδαλα, θεσμικές εκκρεμότητες και κοινωνική δυσαρέσκεια χρησιμοποιείται ως βασικό επιχείρημα για την ανάγκη μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Η αναφορά σε υποθέσεις που έχουν τραυματίσει τη δημόσια ζωή, σε συνδυασμό με την κριτική περί συγκεντρωτισμού και ελέγχου των θεσμών, συγκροτεί ένα αφήγημα βαθιάς πολιτικής και θεσμικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επίκληση της δημοκρατικής αρχής όπως τη διατύπωσε ο Καρλ Πόππερ, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα: οι κυβερνήσεις στις δημοκρατίες αλλάζουν μέσω εκλογών, όχι μέσω ρήξεων εκτός θεσμικού πλαισίου.

Η αναφορά αυτή δεν είναι τυχαία καθώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να προσδοθεί στο εγχείρημα χαρακτήρας θεσμικής κανονικότητας και πολιτικής ωριμότητας.

Οργανωτικό Δίκτυο, πέρα από την «παλαιά» Αριστερά

Παράλληλα, στο οργανωτικό επίπεδο, διαμορφώνεται ένα δίκτυο προσώπων που δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον στενό πυρήνα της «παλαιάς» κυβερνώσας Αριστεράς.

Η αναζήτηση επικοινωνιακής στήριξης από ευρύτερα στρώματα της παράταξης υποδηλώνει την πρόθεση διεύρυνσης, όχι μόνο εκλογικής, αλλά και πολιτισμικής.

Από τον Μπουτάρη στους Δελφούς, οι πυκνές παρεμβάσεις Τσίπρα

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να «πυκνώσει» αισθητά τις δημόσιες παρεμβάσεις του, επιχειρώντας να σηματοδοτήσει έμπρακτα την επάνοδό του στο πολιτικό προσκήνιο. Η συνέχεια δίνεται την Τρίτη, με την παρουσία του στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς», σε μια εκδήλωση με σαφείς πολιτικές αναφορές, δίπλα στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη.

Αμέσως μετά, το βλέμμα στρέφεται στους Δελφούς, όπου θα συμμετάσχει στο Delphoi Forum, σε μια συγκυρία με ιδιαίτερο διεθνές αποτύπωμα, καθώς προηγείται η παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι. Η επιλογή της συγκεκριμένης διοργάνωσης μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς προσφέρει βήμα με ευρωπαϊκή εμβέλεια και ακροατήριο με πολιτική και οικονομική επιρροή.

Η περιοδεία της «Ιθάκης» και εκτός συνόρων

Ο κύκλος των παρεμβάσεων αναμένεται να συνεχιστεί με τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» σε Ηράκλειο και Καλαμάτα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η διοργάνωση εκδήλωσης του Ινστιτούτου στον Βόλο.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες θέλουν την κεντρική ετήσια εκδήλωση να μεταφέρεται εκτός συνόρων, με πιθανότερο προορισμό την Κύπρο, σε μια κίνηση που ενδεχομένως επιχειρεί να προσδώσει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση στο εγχείρημα, υπό τη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται, συνεπώς, πυκνό σε εξελίξεις. Όχι μόνο γιατί θα αποκαλυφθεί το περιεχόμενο ενός μανιφέστου, αλλά γιατί θα κριθεί στην πράξη αν μπορεί ο νέος πολιτικός πόλος να υπερβαίνει τις παθογένειες του παρελθόντος και να απαντήσει στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας που δείχνει, ολοένα και περισσότερο, να αναζητά διέξοδο.