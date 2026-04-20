Το πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έδωσε σημεία ζωής και εγγύησης για μια καλύτερη πορεία και… μετακίνηση της βελόνας του κόμματος. Η βελτιωμένη πορεία του συνεχίστηκε με την ανάληψη πρωτοβουλίας του προέδρου του για συζήτηση στη Βουλή με αντικείμενο το κράτος δικαίου. Η συζήτηση έγινε ουσιαστικά ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς η συμβολή των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήταν πενιχρή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε την σκληρή αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό και ο λόγος του ήταν καίριος και μελετημένος προκειμένου να πείσει για την απόφασή του να αποδεικνύει συνεχώς την απόσταση που τον χωρίζει από την Ν.Δ. εξαιτίας της διαφθοράς, της καταπάτησης της δικαιοσύνης, της απαξίωσης των θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και της καταστρατήγησης κάθε έννοιας καλής νομοθέτησης, που χαρακτηρίζουν την κυβερνώσα παράταξη.

Τόνισε ότι εκσυγχρονισμός δεν γίνεται με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία. Απαρίθμησε την απαράδεκτη αντιμετώπιση της τραγωδίας των Τεμπών, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, καθώς και την… ιλαροτραγωδία του υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη.

Επεσήμανε τον ευτελισμό του ελληνικού κοινοβουλίου, την απαξίωση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, επικεντρώνοντας συνεχώς τις ευθύνες στο πρόσωπο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να απεγκλωβίσει τη συζήτηση από τα σκάνδαλα, και με τη σιωπή του αντιμετώπισε τα καυτά ερωτήματα, αντιτάσσοντας τα επόμενα σχέδια και τις πρωτοβουλίες του επιτελικού του κράτους.

Για την σκοτεινή υπόθεση των υποκλοπών, ουδεμία απάντηση έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί η ΕΥΠ αρνήθηκε να εφαρμόσει την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, που υποχρέωσε την ΕΥΠ να παραδώσει το υλικό παρακολούθησης στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον εμπεριστατωμένο λόγο του υποσχέθηκε στους πολίτες ότι το κόμμα αυτό δεν είναι μόνο μια ιστορική παράταξη, αλλά είναι ικανό να κυβερνήσει πάλι, να βγάλει την χώρα από την πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση, την ασυδοσία και την ατιμωρησία, να φέρει την αλλαγή και να την κάνει πράξη με το συγκεκριμένο και αναλυτικό πρόγραμμά του για όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Εγγυήθηκε, εξάλλου, την σταθερότητα, στην οποία συνεχώς επικεντρώνονται οι λόγοι του πρωθυπουργού και έθεσε επιτακτικά την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

Στόχος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι τώρα η πιο ουσιαστική προσέγγιση των πολιτών, ώστε αυτοί να αισθανθούν ότι οι τεκμηριωμένες προτάσεις του κόμματος είναι πειστικές για την διακυβέρνηση της χώρας. Ο πρόεδρος, εξάλλου, έχει κοντά του αξιολογότατα στελέχη, νέους επιστήμονες ικανούς και δραστήριους, που θα πρέπει να τους αξιοποιήσει και να τους προβάλει ο ίδιος στους πολίτες ως μελλοντικούς συνεργάτες του σε κυβερνητικά καθήκοντα.

Ο δρόμος για το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να ανοίγει, και οι πολίτες, σίγουρα, θα προβληματιστούν για το μέλλον της χώρας τους. Ομως… για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή!

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.