Στη 1 το μεσημέρι συνεδριάζει η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για να συζητήσουν τα μέλη της την άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπη Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου μετά τη δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν τις γιορτές του Πάσχα, η αρμόδια επιτροπή με επικεφαλής τον Γιώργο Γεωργαντά συνεδρίασε για να εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ζήτησαν και οι ίδιοι.

Η στάση Χατζηβασιλείου

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα προς την επιτροπή εκφράζοντας την άποψη του. Μιλώντας στο Βήμα, ο κ. Χατζηβασιλείου τονίζει ότι «ζητω άμεσα άρση ασυλίας για να ελεγχθεί μια πράξη που δεν έγινε ποτέ» ενώ υπενθυμίζει ότι «ζήτησα άρση ασυλίας με δήλωση από την πρώτη στιγμή που διάβασα το νομικό έγγραφο που εστάλη στη Βουλή».

Κλειστά χαρτιά από τον Χαράλαμπο Αθανασίου

Από την άλλη, ο κ. Αθανασίου δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του στους συνομιλητές του ακόμη και για το αν θα καταθέσει υπόμνημα ή αν θα παραβρεθεί με φυσική παρουσία στη συνεδρίαση. Επίσης, δεν αποκαλύπτει πριν τη συνεδρίαση τι θα ζητήσει από τους βουλευτές, τονίζοντας ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο εκείνη την ώρα. Κάποιοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο βουλευτής να μην ακολουθήσει τα βήματα των «γαλάζιων» συναδέλφων του και αντιθέτως να ζητήσει να μη γίνει η άρση ασυλίας του.

Η κρίσιμη ψηφοφορία της Τετάρτη

Το κλίμα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα φορτισμένο. Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που σκέφτονται είτε να απέχουν από την ψηφοφορία της Τετάρτης είτε να καταψηφίσουν την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, προς το παρόν, δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία και οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Κάποιοι βουλευτές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, έχουν εκφραστεί με κριτική διάθεση απέναντι στον ευρωπαϊκό θεσμό. Από την άλλη, ο Μάκης Βορίδης σε δημόσια τοποθέτηση του δεν έκρυψε ότι βρίσκεται σε δίλημμα για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών.

Πάντως, άλλοι βουλευτές όπως για παράδειγμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος σε συνέντευξη του την ΕΡΤ υπογράμμισε ότι θα υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίας.

Σημειώνεται ότι την τελική απόφαση για τους 11+2 θα ληφθεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στην Ολομέλεια της Βουλής.

Υπενθυμίζεται, τέλος, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να «τρέξει» τις διαδικασίες ώστε να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση.

Μάλιστα, στέλνοντας ένα μήνυμα προς την αντιπολίτευση, αλλά και στο εσωτερικό της ΝΔ θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, είχε πει πως «υπάρχει ακόμα στη χώρα το τεκμήριο της αθωότητας», ενώ κάλεσε τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων να σκεφτούν αν θα ζητήσουν συγνώμη από τους βουλευτές αν και εφόσον κρίνει η δικαιοσύνη ότι ήταν αθώοι.