Με τη διπλωματία να υποχωρεί μπροστά στην ισχύ των ναυτικών αποκλεισμών και των τελεσιγράφων, η αναμέτρηση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εισέρχεται στην πιο κρίσιμη καμπή της.

Η εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δέχθηκε περαιτέρω πιέσεις το πρωί της Δευτέρας, αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι κατέλαβαν ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό, με το Ιράν να δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα», θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας» και «εναντίον των αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

CENTCOM has released video showing the destroyer USS Spruance firing its main gun at the Iranian-flagged cargo vessel Touska as it attempted to breach the U.S. blockade. pic.twitter.com/lOBcv4kqDY — Clash Report (@clashreport) April 19, 2026

Οι προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας πιο μόνιμης ειρήνης στην περιοχή φαίνεται επίσης να βρίσκονται σε αβέβαιο έδαφος, καθώς τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει σε έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων που οι ΗΠΑ ήλπιζαν να ξεκινήσουν πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε γέφυρα και εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη χώρα εάν η Τεχεράνη απέρριπτε τους όρους του, συνεχίζοντας ένα μοτίβο τέτοιων απειλών καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο στρατός των ΗΠΑ σταμάτησε πλοίο με σημαία Ιράν που προσπάθησε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA – μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο — προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό μας αποκλεισμό, και τα πράγματα δεν πήγαν καλά για αυτούς», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του αμερικανικού ναυτικού, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και του έδωσε [του] σαφή προειδοποίηση να σταματήσει», συνεχίζει ο Τραμπ. «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό την κατοχή τους το σκάφος.

Το TOUSKA υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα!» έγραψε.

Οι βασικές εξελίξεις

Άρνηση συμμετοχής : Το Ιράν φέρεται να απέρριψε τη συμμετοχή του σε έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, επικαλούμενο τις «υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

: Ώρες πριν από τη δήλωση του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές του θα έφταναν στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ της Δευτέρας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία θα έχει επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και θα περιλαμβάνει τον απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ .

Κατάληψη πλοίου : Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του την Κυριακή ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες έθεσαν υπό κράτηση σκάφος που προσπάθησε να περάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις σταμάτησαν το πλοίο ανοίγοντας τρύπα στο μηχανοστάσιό του.

Επιβεβαίωση στρατού : Ο στρατός των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό έριξε «αρκετές βολές» εναντίον πλοίου με ιρανική σημαία που επιχειρούσε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι το USS Spruance αναχαίτισε το πλοίο Touska καθώς κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι «κατά παράβαση του αποκλεισμού των ΗΠΑ».

Ιρανική αντίδραση: Ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και είναι «παράνομος και εγκληματικός», δήλωσε την Κυριακή ο Esmaeil Baqaei, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Αντίκτυπος στις αγορές

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντιμετώπιζαν αντικρουόμενα μηνύματα για τον πόλεμο στο Ιράν και την είδηση ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν ξανά.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται

Παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα, το Πακιστάν φαίνεται να προετοιμάζεται κανονικά για τη διεξαγωγή των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Δύο γιγαντιαία αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 προσγειώθηκαν σε αεροπορική βάση το απόγευμα της Κυριακής 19/4, μεταφέροντας εξοπλισμό ασφαλείας και οχήματα ενόψει της άφιξης της αμερικανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με δύο πακιστανικές πηγές ασφαλείας.

Μέτρα ασφαλείας

Οι δημοτικές αρχές στην πρωτεύουσα, το Ισλαμαμπάντ, διέκοψαν τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς και την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στην πόλη.

Σειρές από αγκαθωτό σύρμα τοποθετήθηκαν περιμετρικά του ξενοδοχείου Serena, όπου διεξήχθησαν οι συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα. Το ξενοδοχείο ζήτησε από όλους τους ενοίκους να εκκενώσουν τα δωμάτιά τους και να αποχωρήσουν.

Η κίνηση αυτή του ξενοδοχείου Serena, σε συνδυασμό με την άφιξη των C-17, δείχνει ότι η αμερικανική πλευρά παίρνει εξαιρετικά σοβαρά τα μέτρα ασφαλείας ή ίσως προετοιμάζεται για μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με πολύ υψηλές απαιτήσεις προστασίας.

Πάνω από 5.000 νεκροί

Διανύοντας πλέον την όγδοη εβδομάδα του, ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 5.000 ανθρώπους σε αρκετές χώρες.

Σύμφωνα με αναφορά του Associated Press:

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν.

Περισσότεροι από 2.290 στον Λίβανο.

23 στο Ισραήλ.

Περισσότεροι από 12 στα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Επιπλέον, έχουν χάσει τη ζωή τους 15 Ισραηλινοί στρατιώτες στον Λίβανο και 13 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε ολόκληρη την περιοχή.