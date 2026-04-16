Την ανησυχία τους για το μέλλον των δημοτικών παιδικών σταθμών και των εργαζομένων σε αυτούς, εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ – ΟΤΑ) στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι τον ενημέρωσαν για την ύπαρξη κυβερνητικού σχεδίου, το οποίο δημιουργεί μείζονα θέματα στη λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών. Όπως είπαν, με τη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ, τον Ιούλιο του 2027, μεθοδεύεται η αλλαγή του χρονικού διαστήματος απασχόλησης και του τρόπου πληρωμής των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση και τη χρονική διάρκεια της λειτουργίας των παιδικών σταθμών.

Πρόταση ακόμη και για προσωρινό κλείσιμο

«Η αλλαγή που ετοιμάζει η κυβέρνηση υπονομεύει το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων μας και τον δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών μας υπηρεσιών. Είμαστε εδώ και στηρίζουμε την προσπάθειά τους», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων. Επίσης, δεσμεύτηκε ότι θα θέσει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και θα προτείνει τη λήψη απόφασης για κινητοποιήσεις σε όλους τους Δήμους της χώρας, που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και το προσωρινό κλείσιμο των παιδικών σταθμών.

Απεργιακές κινητοποιήσεις

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στους Δήμους προχωρούν σε απεργιακή κινητοποίηση την Παρασκευή 24 Απριλίου, με βασικό αίτημα τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη μονιμοποίηση εργαζομένων σε κοινωνικές δομές.