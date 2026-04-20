Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Σρίβπορτ της πολιτείας Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, όπου ένας πατέρας σκότωσε οκτώ παιδιά, επτά από τα οποία ήταν δικά του, και τραυμάτισε σοβαρά δύο ακόμη άτομα, σε μια σειρά επιθέσεων με πυροβολισμούς που οι αρχές χαρακτήρισαν ως ενδοοικογενειακό περιστατικό.

Ο δράστης, ο 31χρονος Σαμάρ Έλκινς, φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και να είχε εκφράσει πρόσφατα αυτοκτονικές σκέψεις. Σύμφωνα με συγγενείς του, βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση και αντιμετώπιζε δυσκολίες στον γάμο του.

Τα θύματα ήταν παιδιά ηλικίας από ενός έως 14 ετών. Επτά από αυτά ήταν παιδιά του ίδιου του δράστη, ενώ ένα ακόμη δεν είχε συγγενική σχέση μαζί του. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα παιδιά πυροβολήθηκαν εν ψυχρώ, σε μια πράξη που συγκλόνισε ακόμη και έμπειρους αστυνομικούς.

Η επίθεση ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής, περίπου στις 05:00 τοπική ώρα. Ο Έλκινς πυροβόλησε αρχικά μια γυναίκα στον δρόμο και στη συνέχεια μετέβη σε κοντινή κατοικία, όπου και σκότωσε τα παιδιά. Συνολικά, φέρεται να πυροβόλησε δέκα άτομα.

Δύο ενήλικες γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του, η οποία δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς, μεταξύ άλλων στο κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα που απειλούν τη ζωή της.

Ενα από τα παιδιά κατάφερε να διαφύγει

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένα από τα παιδιά κατάφερε να διαφύγει και να τρέξει σε κοντινό σπίτι, από όπου ειδοποίησε τις αρχές. Ένα ακόμη παιδί πήδηξε από την οροφή του σπιτιού για να σωθεί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η αιματηρή επίθεση εκτυλίχθηκε σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά σημεία της πόλης. Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης άρπαξε ένα όχημα με τη βία και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη από την αστυνομία, η οποία κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών σε γειτονική περιοχή, στην περιφέρεια Μπόσιερ. Εκεί, ο Έλκινς σκοτώθηκε. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει αν ο θάνατός του προήλθε από πυρά αστυνομικών ή από αυτοτραυματισμό.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «όλοι οι νεκροί στην υπόθεση είναι ανήλικοι», επιβεβαιώνοντας τη φρίκη του περιστατικού. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης έδρασε μόνος του, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγγενείς του δράστη αποκάλυψαν ότι λίγες ημέρες πριν την τραγωδία, ανήμερα του Πάσχα, ο Έλκινς είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη μητέρα και τον πατριό του, εμφανώς απελπισμένος. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, τους είπε κλαίγοντας ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του και ότι ένιωθε να «πνίγεται από σκοτεινές σκέψεις».

Η σύζυγός του ήθελε διαζύγιο

Όπως ανέφεραν, τους εξομολογήθηκε ότι η σύζυγός του επιθυμούσε διαζύγιο και ότι δυσκολευόταν να διαχειριστεί την κατάσταση. «Μερικοί άνθρωποι δεν επιστρέφουν από τους δαίμονές τους», φέρεται να είπε πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Ο Έλκινς εργαζόταν στην εταιρεία UPS και στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στην Εθνοφρουρά της Λουιζιάνα, από το 2013 έως το 2020, χωρίς να έχει αναπτυχθεί σε αποστολές στο εξωτερικό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έδινε την εικόνα ενός αφοσιωμένου πατέρα, αν και αρκετοί παρατηρούσαν ότι συχνά φαινόταν αγχωμένος και νευρικός.

Ωστόσο, είχε ποινικό παρελθόν, με καταδίκες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2016 και για παράνομη χρήση όπλου το 2019. Σε εκείνο το περιστατικό, είχε πυροβολήσει επανειλημμένα προς ένα όχημα, με μία από τις σφαίρες να καταλήγει κοντά σε σχολείο όπου βρίσκονταν παιδιά.

Ο δήμαρχος της Σρίβπορτ, Τομ Αρσενό, χαρακτήρισε την υπόθεση «ίσως τη χειρότερη τραγωδία που έχει βιώσει ποτέ η πόλη», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα γεγονός που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την κοινότητα.

Αξιωματούχοι επισήμαναν ότι μεγάλο ποσοστό των εγκλημάτων στην περιοχή συνδέεται με ενδοοικογενειακή βία, με το συγκεκριμένο περιστατικό να αυξάνει δραματικά τα σχετικά στατιστικά.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένος» από τη φρίκη της επίθεσης, ενώ ευχαρίστησε τις αστυνομικές δυνάμεις και τους διασώστες για την άμεση ανταπόκρισή τους.