Τα πυρά τους διασταύρωσαν το μεσημέρι της Κυριακής, Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου της Βασιλίσσης Όλγας.

Ο πρωθυπουργός, κάνοντας τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, έκανε αναφορά σε «ένα σημαντικό έργο», όπως χαρακτήρισε τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ανάπλασή της και την ενσωμάτωσή της στον ιστορικό και αρχαιολογικό πυρήνα της Αθήνας.

«Δηλώνουν ευτυχείς εκείνοι που το πολέμησαν»

«Η Αθήνα αποκτά μια αρχαιολογική και πολιτιστική ζώνη 4 χλμ. και 15.000 στρεμμάτων, με αρχαιότητες από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τα βυζαντινά χρόνια. Η λεωφόρος που ενώνει το Παναθηναϊκό Στάδιο με την Διονυσίου Αρεοπαγίτου έγινε ένας σύγχρονος, ανοιχτός αστικός χώρος, προσβάσιμος σε κατοίκους και επισκέπτες όλο το 24ωρο», είπε ο πρωθυπουργός. Καταλήγοντας, εξέφρασε τη χαρά του «… που δηλώνουν ευτυχείς για την ολοκλήρωσή του, ακόμη και εκείνοι που το πολέμησαν».

Με τη δήλωσή του αυτή, έκανε έμμεση επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων, κυρίως εξαιτίας της κριτικής που είχε ασκήσει το 2023, παραμονές των δημοτικών εκλογών, στον τότε δήμαρχο, Κωστή Μπακογιάννη, για το έργο του Μεγάλου Περιπάτου, βασικό μέρος του οποίου αποτελούσε η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αντεπίθεση από τον Χάρη Δούκα

Ο κ. Δούκας «σήκωσε το γάντι» αμέσως. «Εάν ξοδεύτηκαν από το κράτος 6 εκατ. ευρώ και επιτρέπονται τα αυτοκίνητα μόνο για όσους παίζουν τένις στον Όμιλο αντισφαίρισης, τότε θα πρόκειται για ακόμη μία σκανδαλώδη απόφαση. Ιδιωτικός δρόμος με έξοδα του κράτους;», επεσήμανε. Όπως είπε, όταν ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι αποδίδουμε στους πολίτες τη Βασιλίσσης Όλγας, τότε θα πρέπει να αποδεχθεί την αυτονόητη απαίτηση των Αθηναίων: να επιτραπεί η ήπια κυκλοφορία αυτοκινήτων σε αυτήν, για όλους.

Να σημειωθεί ότι το θέμα που αφορά στην κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων από τη Βασιλίσσης Όλγας, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο, στο δρόμο εισέρχονται κυρίως οχήματα που έχουν ως προορισμό τον Όμιλο Αντισφαίρισης. Αλλά μπορεί να εισέλθει και άλλο όχημα, χωρίς να το σταματήσουν για έλεγχο. «Δεν υπάρχει κανόνας. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει», ήταν η ακριβής απάντηση.

Η διαφωνία

Υπενθυμίζεται ότι η βασική διαφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Δούκα, πάνω στο συγκεκριμένο έργο, ήταν το εάν και ποια οχήματα θα διασχίζουν τη Βασιλίσσης Όλγα.

Η κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονήθηκε επί ημερών Κωστή Μπακογιάννη, μιλούσε για πλήρη πεζοδρόμησή της. Θα μπορούσαν να διέρχονται μόνο οχήματα που θα είχαν ως προορισμό τον Όμιλο Αντισφαίρισης. Πάνω κάτω, δηλαδή, ό,τι συμβαίνει και σήμερα.

Με το σχέδιο αυτό διαφωνούσε εξαρχής ο Χάρης Δούκας, ο οποίος επανεξέτασε το ζήτημα, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του δημάρχου Αθηναίων. Η μελέτη που τροποποιήθηκε, προβλέπει τη λειτουργία δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, διπλής κατεύθυνσης, με όριο ταχύτητας τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.