Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με την οικογένειά της να προχωρά σε καταγγελίες, που αλλάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο πατέρας της κάνει λόγο για οργανωμένο κύκλωμα μαστροπείας και αμφισβητεί κάθε στοιχείο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Εκφράζει αμφιβολίες για το αν ήταν μόνο οι τρεις που εξέθεσαν την κόρη του σε κίνδυνο ή αν είχε πέσει θύμα κάποιου κυκλώματος.

«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζάδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι, έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε» είπε.

Ο πατέρας της 19χρονης αμφισβητεί ανοιχτά τη γνησιότητα των μηνυμάτων που εστάλησαν από το τηλέφωνό της, υποστηρίζοντας πως η συσκευή βρισκόταν υπό τον έλεγχο τρίτων. Όπως λέει το κινητό της Μυρτούς εκλάπη ή παρακρατήθηκε και κάποιος άλλος έγραφε ό,τι ήθελε πριν η συσκευή «φυτευτεί» σε ένα καφενείο.

Στο κάδρο νέα πρόσωπα

Την ώρα που οι γονείς της νεαρής προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τον άδικο χαμό της, οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τις Αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή και άλλων ατόμων εκτός των τριών ήδη προφυλακισθέντων.

Η υπόθεση φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, με τον δικηγόρο της οικογένειας να ξεκαθαρίζει πως δεν αποκλείεται κατά την ανάκριση να προκύψει η ανάμειξη και άλλων ατόμων.

«Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξει έρευνα και έλεγχος για εμπλοκή ενδεχομένως και άλλων ανθρώπων και ο έλεγχος να περιλαμβάνει και το τι έγινε τις προηγούμενες ώρες και τις προηγούμενες ημέρες. Στην ανάκριση θα προκύψει αν εμπλέκονται ή όχι άλλα άτομα» αναφέρει.

Προφίλ σε site συνοδών διατηρούσε ο 23χρονος

Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, ένας από τους τρεις συλληφθέντες που έχει ήδη προφυλακιστεί, φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και στοιχεία του Star, να διατηρεί επί χρόνια προφίλ σε site συνοδών με φωτογραφίες, το τηλέφωνό του και ψευδώνυμο, εμφανιζόμενος ως αλλοδαπός. Ερώτημα είναι βεβαίως εάν το γνώριζε αυτό η Μυρτώ στον ενάμιση μήνα γνωριμίας που είχαν οι δυο τους.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 23χρονος είχε εμφανιστεί στη Μυρτώ ως άστεγος. Ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε στις αρχές πως την επίμαχη νύχτα γίνονταν βιντεοκλήσεις επί πληρωμή μέσα στο δωμάτιο 10. Μέσα στο δωμάτιο βρέθηκε και ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, που, όπως ο ίδιος είπε στις αρχές, πήγε τα ναρκωτικά στο δωμάτιο, στην 19χρονη Μυρτώ.

Στο μικροσκόπειο το Airbnb στο Αργοστόλι

Το Airbnb στο Αργοστόλι, όπου η άτυχη Μυρτώ πέρασε τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, «σκανάρεται» από τις αρχές.

Στο μικροσκόπιο, πέρα από τα βίντεο που οι κατηγορούμενοι μεταφέρουν σαν αντικείμενο τη λιπόθυμη κοπέλα, έχουν μπει κυρίως δύο δωμάτια και πέντε άτομα: τέσσερις άντρες και, όπως αποκαλύπτει το Star, ένα ανήλικο κορίτσι που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο, σε «απόσταση αναπνοής» από τη Μυρτώ.

Ο ρόλος του 66χρονου από την Πρέβεζα

Στο δωμάτιο 10, το οποίο νοίκιασε η Μυρτώ, οι βασικοί πρωταγωνιστές είναι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας που έφερε τα ναρκωτικά στον χώρο, ο 23χρονος φίλος της που τον είχε γνωρίσει πριν 1,5 μήνα σε έναν γάμο και ο 66χρονος από την Πρέβεζα που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, συνομιλούσε μαζί της στο κινητό και της έβαλε μέσω IRIS 220 ευρώ. Σύμφωνα με τον συνήγορο του 23χρονου, η 19χρονη γνώριζε πολύ καλά τον 66χρονο άνδρα, κι ας λέει ο τελευταίος πως τη μοιραία νύχτα την έβλεπε πρώτη φορά.

Μάλιστα, η γνωριμία του 66χρονου με την άτυχη Μυρτώ φέρεται να έγινε μέσω του 23χρονου φίλου της.

«Αυτός ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Μέσω του (εντολέα μου) γνωρίστηκε η Μυρτώ και, από ό,τι μου είπε ο (εντολέας μου), είχαν κανονίσει να πάνε και διακοπές. Στέλνανε όλες τις φάσεις που γίνονταν μέσα στο δωμάτιο σε αυτόν. Εσείς νομίζετε ότι πήγε από αγάπη ή από σεβασμό και πήγε και παραδόθηκε; Πήγε για να καλύψει τα αδικαιολόγητα. Εσείς στέλνετε λεφτά σε κάποιον που δεν γνωρίζετε;» αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δικηγόρος του 23χρονου κατηγορούμενου.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε χθες στο Star πως κάποιοι ήθελαν να ρίξουν τη Μυρτώ στην πορνεία. «Αυτοί που άφησαν την άτυχη Μυρτώ να πεθάνει, ήθελαν να την εκμεταλλευτούν; Την εκμεταλλεύονταν ήδη; Κέρδιζαν παράνομο όφελος; Αυτά είναι ερωτήματα που απάντηση θα δώσει η ανάκριση και η έρευνανα της Αστυνομίας» ανάφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.